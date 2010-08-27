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Во всемирном рейтинге «благосостояния стран» Украина оказалась на 132-м месте из 155 государств, опустившись на 26 позиций по сравнению с 2016 годом. Это самое низкое положение среди европейских государств.





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01.12.2017 , № 138 от 01 декабря 2017 г. УКРАИНА • Задолженность по зарплате, которая привела к забастовкам шахтеров, является следствием многолетней государственной политики занижения цены отечественного угля. Так утверждает председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Он также отметил, что правительство прекратило выделять средства господдержки, и на будущий год в бюджете не заложено ни копейки ни на капитальное строительство, ни на техническое оснащение, ни на удешевление продукции.

• Контейнерный поезд сообщением Евросоюз – Китай начнет курсировать через территорию Украины уже до конца этого года, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он добавил, что параллельно продолжается работа над созданием нового маршрута «Шелкового пути»: Украина – Грузия – Азербайджан – Казахстан.

• В Украине 40 процентов вынужденных переселенцев имеют средства только на еду, говорится в исследовании Международной организации миграции. Пятьдесят процентов домохозяйств-респондентов имеют месячный доход от 1,5 тысячи гривен до пяти тысяч гривен, а пять процентов семей живут на доходы, составляющие менее 1500 гривен в месяц.

• Украина ежегодно теряет около 1,5 миллиарда долларов валютной выручки из-за низкого уровня развития систем орошения земель. Об этом сообщил на сайте «Минпром» аналитик по вопросам аграрного бизнеса ЕБРР Василий Говгера. В Украине орошается менее одного процента пахотных земель, тогда как, например, в США – 5,5 процента, во Франции – около пяти процентов. • Задолженность по зарплате, которая привела к забастовкам шахтеров, является следствием многолетней государственной политики занижения цены отечественного угля. Так утверждает председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Он также отметил, что правительство прекратило выделять средства господдержки, и на будущий год в бюджете не заложено ни копейки ни на капитальное строительство, ни на техническое оснащение, ни на удешевление продукции.• Контейнерный поезд сообщением Евросоюз – Китай начнет курсировать через территорию Украины уже до конца этого года, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он добавил, что параллельно продолжается работа над созданием нового маршрута «Шелкового пути»: Украина – Грузия – Азербайджан – Казахстан.• В Украине 40 процентов вынужденных переселенцев имеют средства только на еду, говорится в исследовании Международной организации миграции. Пятьдесят процентов домохозяйств-респондентов имеют месячный доход от 1,5 тысячи гривен до пяти тысяч гривен, а пять процентов семей живут на доходы, составляющие менее 1500 гривен в месяц.• Украина ежегодно теряет около 1,5 миллиарда долларов валютной выручки из-за низкого уровня развития систем орошения земель. Об этом сообщил на сайте «Минпром» аналитик по вопросам аграрного бизнеса ЕБРР Василий Говгера. В Украине орошается менее одного процента пахотных земель, тогда как, например, в США – 5,5 процента, во Франции – около пяти процентов.

ЗА РУБЕЖОМ • В Телави (Грузия) открыли памятник украинской поэтессе Лесе Украинке, которая жила в этом городе в 1909-1910 годах. Там она написала свои произведения «Каменный хозяин» и «Руфин и Присцилла».

• На экстренном заседании Совбеза, посвященном очередным ракетным испытаниям КНДР, постпред США при ООН Никки Хейли призвала все страны прекратить любые отношения с Пхеньяном, пишет информ­агентство Nation News. Она считает, что тем самым можно добиться от Северной Кореи сворачивания ракетно-ядерной программы.

• В Финляндии сокращается количество сторонников вступления в НАТО. Об этом свидетельствует исследование, обнародованное Парламентским консультативным комитетом по вопросам обороны, сообщает Yle. На вопрос, должна ли Финляндия стремиться к вступлению в НАТО, положительно ответили лишь 22 процента опрошенных.

• В ряде штатов на юге США небывалая засуха привела в этом году к острой нехватке рождественских елок, сообщает «Обозреватель». В Техасе и Оклахоме погибли почти 90 процентов выращиваемых на специальных плантациях хвойных деревьев. Ожидается, что в этом году жители Техаса и Оклахомы получат рождественские елки из Канады и северных штатов США.

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