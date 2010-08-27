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01.12.2017 , № 138 от 01 декабря 2017 г. Освіта Фінансування технікумів та коледжів з місцевих та обласних бюджетів запровадити не з наступного року, а після 2020 року. Таку пропозицію, внесену на розгляд парламенту, підтримає Комітет Верховної Ради з питань бюджету. Про це повідомив його голова Андрій Павелко під час виїзного засідання комітету у Сумах.

УДРУГЕ за останній час відбулося на Сумщині виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Минулоріч парламентарі побували у Шостці, де розглянули питання розвитку кошторису місцевих рад в умовах бюджетної децентралізації, зокрема фінансове забезпечення ремонту дороги Шостка – Кролевець та поновлення руху на пасажирському залізничному напрямку Шостка – Суми.

Й ось зараз, коли проект державного бюджету на 2018 рік готується до другого читання, парламентарі знову побували в регіоні, аби посприяти у вирішенні нагальних проблем територій. А це, перш за все, фінансове забезпечення міст і об’єднаних територіальних громад Сумської області, адже у них дефіцит бюджету. Вказувалося, зокрема, на потребу державної підтримки в будівництві корпусу хірургічного відділення обласної лікарні. Йшлося також про необхідність підмоги центру у ремонті траси Київ – Суми – Харків.

На виїзному засіданні Бюджетного комітету Верховної Ради йшла мова й про фінансування вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, хоча ця тема й не значилася у порядку денному. Парламентарям довелося зробити це на вимогу мітингувальників, що зібралися на центральній площі Сум.

На акцію вийшли студенти й викладачі технікумів, училищ та коледжів області. Вони протестували проти запланованого з наступного року переведення вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації з державного фінансування на місцеві бюджети. На думку мітингувальників, таке нововведення призведе до скорочення освітньої мережі та зниження якості підготовки фахівців.

Народні обранці почули голос протестувальників. Було сказано, що група парламентарів подала до Верховної Ради законопроект, який виключає норму діючої редакції Бюджетного кодексу України про передачу з 1 січня 2018 року вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації на видатки місцевих рад. Члени Комітету Верховної Ради з питань бюджету заявили, що не збираються вдруге наступати на граблі, як то було зі системою профтехосвіти. Тому пропонують відтермінувати до 2020 року запровадження фінансування технікумів, коледжів та училищ, прирівняних до них, з місцевих бюджетів.



Суми.

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