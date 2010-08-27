01.12.2017 , № 138 от 01 декабря 2017 г.

Территория криминала

Казалось бы, в стране все уже разворовано, а что не разворовано, то уничтожено, грабить ее в мелком масштабе бесперспективно. Остается лишь в государственном масштабе дожимать население, выбивая последние копейки и пилить подачки с Запада. Но нет, оставшуюся собственность ведь можно пустить под передел по второму, а в некоторых случаях и по третьему кругу! Путем бесконечных рейдерских захватов.

Активисты плюс депутаты

ВОТ и недавно в бывшем Днепропетровске совершен очередной рейдерский захват предприятия. Но люди в спортивных костюмах, в отличие от 90-х, теперь исполняют роль пехоты, а сами захваты осуществляются при непосредственной поддержке власти. Да еще гопники, которые непосредственно проводят захват, называют теперь себя активистами.

На сей раз набегу рейдеров подвергся животноводческий комплекс в селе Ниве Трудовой Апостоловского района Днепропетровской области, который находился в собственности ООО «Рантье» и фирмы KSG Agro.

22 ноября 60 экипированных боевиков, среди которых были представители харьковского охранного агентства, и люди, представившиеся гражданскими активистами, заблокировали входы и выходы на территорию предприятия. Кроме того, угрожая сотрудникам огнестрельным оружием, рейдеры захватили офисное здание и другие объекты на территории комплекса.

По словам Сергея Касьянова, председателя совета директоров KSG Agro, атака была отбита к четырем часам 23 ноября благодаря оперативным действиям Апостоловского районного отдела милиции и собственной службы безопасности компании. По мнению Касьянова, захват осуществлялся по заказу группы народных депутатов: «Накануне попытки захвата, вечером 21 ноября, я встретился с Вадимом Нестеренко, который сообщил мне, что есть судебные решения, на основании которых они будут штурмовать и захватывать наше предприятие. Я призвал все спорные вопросы решать за столом переговоров. На этом мы расстались, но вскоре я узнал, что в Ниве Трудовой стоят уже порядка 20 автомобилей и несколько микроавтобусов с людьми в камуфляжной форме»

К слову сказать, рейдерский шлейф за Вадимом Нестеренко тянется еще с 2012 года. Тогда он захватывал аграрные предприятия так же грубо, с применением силы, прикрываясь корочками Партии регионов. В 2014-м прошел в Верховную Раду уже как самовыдвиженец, оставаясь советником нового председателя Днепропетровской облгосадминистрации, представляющего «новую европейскую» власть.

Инвестируйте в Украину – это рискованно, но весело!

ПО СЛОВАМ председателя совета директоров KSG Agro, рейдерская акция началась с подделки его подписи под фальшивой доверенностью, на основании которой мошенники попытались сменить менеджмент предприятия.

«Являясь в течение одной недели незаконно назначенным директором ООО «Рантье», представитель Нестеренко Оксана Лобко сфабриковала передачу в залог всего поголовья скота. Этот фиктивный договор рейдеры использовали в качестве основания для захвата. Хотя ООО «Рантье» никогда не имело хозяйственных отношений ни с залогодержателем, ни с должником», – отметил Сергей Касьянов.

Тот факт, что рейдерская атака была отбита, на намерение рейдеров захватить имущество никак не повлиял. Как и положено в феодальном обществе, не взяв собственность приступом, они перешли к осаде непокорного населенного пункта. Причем «осада» тут не оборот речи, а самое натуральное меропри­ятие бандитских разборок.

По словам директора ООО «Рантье» Олега Вакалюка, сейчас возле животноводческого комплекса в Ниве Трудовой находится группа людей в камуфляжной форме, которые терроризируют работников предприятия и жителей поселка: «Есть там люди в военной форме, есть в спортивных костюмах. Некоторые прячутся по камышам, по селу. Пристают к селянам. 23 ноября блокировали автомобили, которые въезжают и выезжают с предприятия. Нескольким скотовозам прокололи шины.

Также мне сообщили, что сейчас на предприятие едет государственный исполнитель, чтобы произвести арест имущества. Что будет к вечеру, неизвестно. Ситуацию сейчас сдерживает полиция, за что хочется выразить им благодарность».

Это при том, что само хозяйство как бы защищено даже со стороны Европы «обетованной», ибо соинвесторами фирмы являются бизнесмены из Польши и Германии, которые сдуру, как говаривал наш президент, «проголосовали гривнами, долларами, иенами…» и теперь ждут своих дивидендов. А само предприятие KSG Agro является членом Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).

Сейчас ЕБА уже направила официальные письма президенту Украины Порошенко, премьер-министру Гройсману, а также в Генеральную прокуратуру, Министерство юстиции, Национальную полицию и НАБУ, в которых просит положить конец рейдерству под «крышей» депутатских мандатов.

Ну, инвесторов, если честно, мне не жалко. Чай не дети, понимали, куда и в какую страну вкладывают деньги. Общий инвестиционный климат в нашей стране изучают нынче по новостям в криминальном разделе. Да и президента нечего беспокоить по таким мелочам, ему не до того, он вот-вот «вступит» в Европу вместе со всей своей семьей и частью депутатского корпуса.

Но вот сам факт, что в подобных операциях по дерибану собственности задействованы все структуры, начиная от судов и заканчивая депутатами Верховной Рады, навевает мрачные мысли. Ведь изначально суд нарушил нормы процессуального производства и имущественного права при вынесении определения, которое стало основанием для попытки захвата. Ведь самих «ответчиков», которые сейчас оказались в роли пострадавших, даже не вызвали при вынесении данного вердикта. То есть налицо некий непонятный (хотя знающим людям вполне понятный) договорняк ветвей власти по подготовке рейдерского захвата.

В этой связи, как и в связи с тем, что подобных криминальных разборок с каждым годом становится все больше (особенно они стали популярны в последнее время в аграрном секторе – последней работающей отрасли экономики Украины), никак не найду ответ на два вопроса. Это уже та самая Европа, курсом в которую на всех парах летит Украина? Или нам еще есть куда лететь… до полной Европы?



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.