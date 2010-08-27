01.12.2017 , № 138 от 01 декабря 2017 г.

Работа. Зарплата. Защита

«В основе государственной политики должны быть честность и справедливость, а не обман и воровство», – заявляют в своих обращениях в «Рабочую газету» корабелы Николаевского судостроительного завода, измученные голодным существованием.

«Мне и без рабочих дел хватает»

В НОЯБРЕ долги по зарплате на предприятиях Николаевщины превысили 102 миллиона гривен. Причем этот позорный показатель продолжает расти. Больше других от нищенского существования страдают корабелы государственного предприятия «Николаевский судостро­ительный завод», коллективу которого задолжали свыше 60 миллионов гривен. В прошлую среду корабелы пришли к зданию Николаевской облгосадминистрации и потребовали, чтобы к ним вышел губернатор Алексей Савченко. Им ответили, что чиновник находится в Киеве. Тогда заводчане потребовали на беседу первого заместителя губернатора Вячеслава Боня.

Однако Бонь отказался выходить к протестующим. Объясняя свое решение, он заявил: «Любой процесс не может повторяться 10-15 раз, нельзя одно и то же людям рассказывать. Я нахожусь на работе, мне вопросов и дел хватает. Вопрос погашения задолженностей по зарплате не находится в компетенции облгосадминистрации. Предприятие нам не подчиняется, мы не назначаем его менеджмент, мы не можем влиять на решения, которые принимает предпри­ятие. Мы даже на территорию завода не можем попасть без разрешения «Укроборонпрома». Поэтому здесь полная ответственность «Укроборонпрома» и их взаимоотношения с Кабинетом министров».

На очереди – автостанция и железнодорожный вокзал

ПОСЛЕ этого корабелы решили блокировать движение транспорта по Варваровскому мосту через реку Южный Буг, соединяющему микрорайоны областного центра. Причем такое протестное действие корабелы совершали уже второй раз. Заводчане начали ходить по пешеходному переходу возле моста, пропуская только машины экстренных служб. В руках у них были плакаты «Мы еще никогда не жили так бедно», «Власть, за что ты ненавидишь свой народ?», «Кто положит конец геноциду рабочего класса», «Нас обмануло правительство»… Полиция взяла пикетчиков в кольцо, обеспечивая правопорядок.

К 12 часам дня к протестующим подошли подполковник Александр Мыцик, заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области и Александр Береза – глава администрации Центрального района Николаева. Они попросили заводчан разблокировать движение транспорта. Береза заявил, что из разговора с нардепом Александром Жолобецким ему стало ясно, что вопрос выплаты долга заводчанам уже находится в стадии решения. Рабочие хотя и не особенно поверили словам чиновника, но мост разблокировали.

– Наши требования ликвидировать долг по зарплате четко обоснованы и понятны чиновникам, – говорит председатель профкома предприятия Николай Головченко. – Зарплату в полном объеме работники завода не получают уже три года. С учетом уволенных 1020 наших корабелов ждут от государства задержанных выплат. Некоторые уже умерли, так и не дождавшись заработанных денег. Долг уже превысил 60 миллионов гривен. Мы приняли решение: если в течение недели нас не услышат, то начнем блокировать автостанцию и железнодорожный вокзал.

Премьер не сдержал обещания

РАБОЧИЕ были очень возмущены, что к ним сегодня так и не пришел на разговор Вячеслав Бонь. «Для чего же тогда президент держит своих представителей в области, если они даже не хотят замолвить за нас слово перед вышестоящими чиновниками», – спрашивают корабелы. А о том, что местная облгосадминистрация теряет свое влияние на экономику области, свидетельствуют данные Главного управления статистики области. Так, на

1 октября 2017 года прямые инвестиции нерезидентов в Николаевскую область составили 270 153,8 тысячи долларов. А это на 18 миллионов долларов меньше, чем было по состоянию на начало года. Причем с Николаевщины бегут как инвесторы из Евросоюза, так и из других стран мира. При этом списать бегство иностранного капитала из региона на войну невозможно: по официальным данным, объем прямых иностранных инвестиций в Украину в виде акционерного капитала с начала года вырос на 5,9 процента и на 1 октября 2017 года составил 39,72 миллиарда долларов.

Потеряли корабелы веру и к главе Кабмина Владимиру Гройсману, который после предыдущих протестов поручил первому вице-премьеру Степану Кубиву принять меры по погашению долгов по зарплате на предпри­ятиях госконцерна «Укроборонпром». В поручении премьер-министра отмечалось: «Обращаю внимание генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» Романа Романова, что руководители субъектов хозяйствования несут личную ответственность за состояние выплаты заработной платы». О решении проблем с выплатой зарплат в правительстве должны были отчитаться до 27 ноября. Но поручение премьера осталось невыполненным. Поэтому корабелы и вынуждены протестными акциями напоминать чиновникам, что нет у них больше сил голодать.



Николаев.