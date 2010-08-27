01.12.2017 , № 138 от 01 декабря 2017 г.

Письма сообщают

«Поэтому поворачивают его как хотят, но только не в интересах народа, – пишет в «Рабочую газету» ветеран войны и труда, отличница образования Украины Харитина Ивановна Симонтова из Чернигова. – В итоге ущемляются права простого человека, понятие справедливости сводится к нулю». Таково мнение многих наших читателей.

Подводит почта

«МНЕ 93 года, – рассказывает Харитина Ивановна. – Много лет выписываю «Рабочую газету». В ее публикациях будто подслушаны мои горькие думы и переживания. Ко мне приходят соседи, друзья, знакомые. Вместе читаем ваши статьи, ведем интересные, содержательные разговоры, помогающие как-то выруливать в сегодняшней жизни. Поэтому дорожу каждым номером. И очень огорчаюсь, когда какой-то номер задерживается. А в последнее время такое случается часто.

Из-за этого я нервничаю, у меня поднимается давление.

В законе о связистах, к которым относится почта, есть два прекрасных понятия: четкость и своевременность. Почему они не соблюдаются? Кто и на какой стадии их игнорирует?

Происходит что-то невообразимое. Получила № 120 «Рабочей газеты» в пятницу

20 октября. Во вторник газеты не было. В почтовом отделении № 32 заявили, что газета не поступала. В четверг 26 октября прибыла газета под № 122. Следовательно, № 121 где-то затерялся. В пятницу 27 октября опять в почтовом отделении сказали, что газета не поступала. Хотя подписка на нее оформлена до конца года, и я подписалась на следующий 2018 год. Но такая работа почты меня не устраивает. Уважаемая редакция, помогите, пожалуйста, наладить нормальную доставку газеты».

Не вы одна, уважаемая Харитина Ивановна, жалуетесь на перебои с доставкой «Рабочей газеты». Такие сигналы поступают из разных областей. Поэтому редакция адресует их вместе с данной публикацией «Укрпочте». Уважаемые товарищи, ваша служба всегда славилась четкостью работы. Верните ей эту славу.

Афера на «законній підставі»

«СПОЧАТКУ представлюсь, – так начинает свое письмо Василий Филиппович Тищенко из Мелитополя Запорожской области, – за фахом я юрист. Після закінчення в

1963 році Харківського юридичного інституту і до виходу на заслужений відпочинок працював у правоохоронних органах. Будучи пенсіонером, продовжував виконувати правознавчі функції на деяких підприємствах та в установах. Тому в оцінках фактів, про які зараз розповім, чітко дотримуюсь букви і духу Закону.

Ще одне зауваження: хоч історія стосується мене особисто, буду винятково об’єктивним в ім’я справедливості, якої добиваюсь.

Після смерті тещі і продажу належної їй частини будинку у березні 2015 року я одночасно зробив два вклади в мелітопольському відділенні АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Один – у гривнях, другий – в іноземній валютi на суму 10 175 доларів США. А через 9 місяців Фонд гарантування вкладу фізичних осіб (далі – Фонд), керуючись постановою НБУ (тоді вже ним заправляла президентська ставлениця Гонтарева) та спеціальним законом, розпочав ліквідаційний процес Банку через його начебто неплатоспроможність.

Нормою названого вище ліквідаційного закону усім вкладникам повинні були відшкодувати кошти. З проханням зробити це я подав кредиторську заяву, зареєстровану у Фонді за № 18674. Та невдовзі одержую відповідь: «У зв’язку з ліквідацією нашого Банку своєї доларової власності ви ні за яких обставин отримати не зможете».

Це мене приголомшило. «Швидкою» був доправлений в лікарню. Втратив гостроту зору, став глухнути. В кількох міських та обласних клініках переніс три операції на очах. Виписався з лікарні в кінці квітня 2016 року і звернувся до Фонду з проханням визнати мене кредитором Банку та внести в реєстр акцептованих вимог кредиторів за вкладами в доларах.

Мені відмовили, і я змушений написати позовну заяву до Запорізького обласного адміністративного суду. Просив зобов’язати посадових осіб Фонду визнати мене кредитором банку та внести в реєстр акцептованих вимог кредиторів за вкладами в доларах. Але наштовхнувся на опір представника відповідача С.В.Манойла. У своєму запереченні він доводив, що кошти з моїх іменних рахунків списані «для задоволення вимог кредитора та у зв’язку з ліквідацією Банка». Служителів Феміди ввів в оману. Бо нічого із списаного – 858,91 гривні з відсотками та 10 198 доларів 4 центи мені не відшкодовані.

Афера чинилась на так званій законній підставі: уповноважені Фонду на ліквідацію Банку О.С. та О.В. Чернявські при списуванні коштів моїх іменних рахунків, як і іменних рахунків інших вкладників, у Фонді не відкривали. Таким чином, мою власність знеособили, вона за документами перестала належати мені, стала нічийною. Своїми діями посадовці Фонду позбавивили мене прав власності на списані кошти – прав володіння, користування та розпорядження своєю власністю. У такій ситуації опинилось багато інших вкладників.

Щоб надалі такого безправ’я не коїлося, доцільно заснувати Українську спілку вкладників з філіями у великих містах кожної області. Тому прошу опублікувати мого листа, приверніть до нього увагу центральних органів влади».

Вашу просьбу, уважаемый Василий Филиппович, выполняем. Данную публикацию адресуем Минюсту и Верховному суду Украины. Там такие вопросы решают.

Некролог о ликвидации ГСЭС

ЭТИ слова в очередном письме значились подзаголовком, но мы их вынесли в заголовок, потому что они более точно отражают суть изложенного. Прислал его в «РГ» наш подписчик Николай Денисович Ревенок из Одессы. Он майор медицинской службы в отставке, кандидат медицинских наук, врач-эпидемиолог бессрочно высшей категории, отличник санитарной обороны, Почетный гражданин Одесской области, академик Одесской региональной академии наук (ОРАН). И – инвалид 1-й группы Второй мировой войны.

«По недосмотру властей в календаре Украины, – пишет Николай Денисович, – второе воскресенье октября в этом году еще значится праздничным Днем для огромной армии мед­работников бывшей Госсанэпидемслужбы. К сожалению, все они давно уже уволены с этой службы, или досрочно ушли на пенсию, или трудоустроились в иных сферах деятельности, не по своей специальности. Лишь немногим повезло: тем, кто нашел себе место в лабораторных центрах бывших облСЭС. Большинству из них не до этого праздника.

В марте нынешнего года наше правительство ликвидировало ГСЭС. Мощный фронт бесконечной, упорной и небезуспешной борьбы и профилактики опасных, особо опасных, карантинных и социальных заразных болезней почти полностью оголен. Границы нашего государства на всех направлениях стали легко проницаемы для извечных невидимых врагов…

Такой вывод напрашивается при чтении Постановления Кабмина Украины за № 348 от 29.03.2017 г. «Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної служби», подписанного премьер-министром Гройсманом – человеком, далеким от медицины: пункт второй этого документа, которым ГСЭС ликвидирована, весьма туманный, состоит всего из четырех слов. Им наповал уничтожена целая армия профессионалов санитарно-противоэпидемического фронта; причем в такой формулировке: «Ліквідувати Державну санітарно-епідеміологічну службу». Сроки начала и окончательной ликвидации не обозначены, как и срок подачи информации об этом деянии Кабмина.

Следующим пунктом постановления ликвидация ГСЭС поручается анонимной ликвидационной комиссии во главе с неким Лапой В.И. – руководителем «Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей»(?!) Ни в одном из четырех пунктов документа не сказано ни слова о причинах ликвидации ГСЭС. Так расправились со службой на 130-м году ее существования. Государство срубило сук, на котором сидит…

Не случайно календарный День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины 8 октября 2017 года не праздновал никто из ее бывших сослуживцев, а власть имущие чиновники предпочли «отметить» его гробовым молчанием. Сегодня можно уже справлять панихиду: прощай, служба, дорогая для многих ее энтузиастов! Однако будем надеяться на твою реанимацию при новой благоразумной власти. Уже сегодня в нашей воюющей стране все выше поднимаются волны разных эпидемических заболеваний – туберкулез, ВИЧ-СПИД-инфекция; вшивость, за которой пойдут паразитарные тифы, инфекционные гепатиты, полиоми­елит, корь, грипп и другие ОРЗ.

Впереди – устрашающая неизвестность, не сулящая земного рая. Позади история человеческого бытия, которая учит, что всенародные бедствия регулярно повторяются, в том числе и в облике смертоносных эпидемий, оставляющих после себя «братские» могилы.

Будучи по жизни неисправимым оптимистом, хочу закончить обнадеживающим лозунгом «Да святится наша славная отечественная санитарная организация, оправдав­шая себя добрыми делами в течение 130 лет плодотворного функционирования!»

Услышьте его, заправилы страны!