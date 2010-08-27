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Во всемирном рейтинге «благосостояния стран» Украина оказалась на 132-м месте из 155 государств, опустившись на 26 позиций по сравнению с 2016 годом. Это самое низкое положение среди европейских государств.





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Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / СПИД жалости не знает

01.12.2017 , № 138 от 01 декабря 2017 г. Советы юриста В редакционной почте встречаются письма о «чуме XX века», как назвали СПИД. Письма на эту тематику комментирует юрист Иван КОЛЯДЕНКО. «Письмо свое не подписываю, потому что стыдно… Сын мой рос без отца, вот и стал шалопаем. Лет с 12 связался с наркоманами, стал колоться. В 15 лет выявили у него вирус СПИДА. После этого он вообще «сорвался с катушек». Несколько раз убегал из дому, месяцами жил в подворотнях с босяками. А недавно пришел ко мне с девушкой лет 17-ти, сказал, что живут вместе. Всю еду из холодильника выгребли и ушли. На прощание я спросила сына: «Ты с ней живешь как с женщиной? Ты же болен!» – «Ну и что? – равнодушно ответил сын. – Мы все умрем, на год раньше, на год позже – какая разница?» Мне не дает покоя мысль: не могут ли его посадить в тюрьму за то, что, будучи больным, он живет с женщиной?»

Тамара.

–УВАЖАЕМАЯ Тамара! Искренне сочувствую вашему горю. Такие трагедии в нашей стране, к сожалению, становятся обыденным явлением. Первый больной СПИДом был зарегистрирован в Украине еще в 1987 году. С того времени в нашей стране от этой болезни умерли более 43 тысяч человек. Наиболее пораженные ВИЧ-инфекцией Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Николаевская и Одесская области, а также Киев. Если вашему сыну уже исполнилось 16 лет, и он, зная, что болен СПИДом, живет половой жизнью с женщиной, то его можно привлечь к уголовной ответственности по статье 130 Уголовного кодекса Украины, которая за умышленное заражение другого человека СПИДом предусматривает суровое наказание – до 10 лет лишения свободы. Если ваш сын не достиг 16 лет или же достиг, но при интимной близости соблюдает меры безопасности, тогда уголовного наказания не последует.



«Ходил по нашему двору пьяный бомж, клянчил у прохожих деньги на выпивку, все время кашлял. Потом сел на детской площадке, курил, плевал на песок. Какой-то мужчина сделал ему замечание, прогнал. Бомж разозлился, оплевал ручку входной двери в нашем парадном. «Как вы можете себя так вести?! – возмутилась одна женщина. – Возможно, у вас туберкулез, а вы всюду плюете!» – «А у меня туберкулез и есть, – ответил бомж. – Пусть и у вас будет!» И ушел. Можно ли за такое поведение этого человека привлечь к ответственности?»

Нина Федоровна.

Киев.



–УВАЖАЕМАЯ Нина Федоровна! Проблема, которую вы поднимаете в своем письме, очень актуальна. Из-за войны в Донбассе и экономического кризиса в Украине растет количество бомжей.

По данным Минсоцполитки, в стране насчитывается около 30 тысяч бездом­ных, но, по оценкам экспертов, бомжей около 200 тысяч. Немало среди них больных туберкулезом. В столице на диспансерном учете в противотуберкулезных учреждениях находится около

20 тысяч пациентов, из которых более двух тысяч – с активными формами этой болезни. Подсчитать количество больных туберкулезом среди бомжей невозможно. Эти люди чаще всего – жертвы общества, они нуждаются в нашей помощи. Но нередко бомжи сами виноваты в своих бедах и ведут себя агрессивно, что может повлечь уголовное наказание. Если тот мужчина знал о своей болезни и умышленно вел себя так, что мог заразить окружающих, то его действия квалифицируются статьей 130 Уголовного кодекса Украины как преступление, за которое наказание может достигать до 10 лет лишения свободы. В таких случаях, если уговоры не действуют, надо звонить в полицию…



«Пошел с женой к стоматологу, а то она у меня трусиха, боится боли, так я решил на всякий случай побыть рядом. Зуб запломбировали, все обошлось. Но я заметил: медсестра стоматологические инструменты мыла кое-как... А если перед женой лечили наркомана, больного СПИДом? Предусмотрено ли законом наказание для врача за заражение СПИДом, и наказали хоть одного медика за это?»

Сергей Андреевич П.



–УВАЖАЕМЫЙ Сергей Андреевич! Статья 367 Уголовного кодекса Украины за небрежное выполнение врачом профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия для пациента, предусматривает суровое наказание, вплоть до лишения свободы на пять лет. В реальности по этой статье осуждены далеко не все виновные из-за круговой поруки, которая является неписаным законом в медицине. Что касается уголовного наказания за заражение СПИДом, то в Украине по этой статье осуждены единицы. Ведь очень трудно, а порой просто невозможно доказать причинно-следственную связь между действиями одного человека и заболеванием другого. В ситуации, о которой вы пишете, может быть лишь один совет: ходите к тому стоматологу, которому вы доверяете.

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