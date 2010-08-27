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01.12.2017 , № 138 от 01 декабря 2017 г. Ваше здоровье «С возрастом в организме образуется нехватка гормонов эндорфина и серотонина, что является одной из причин депрессии», – говорит психолог-психотерапевт Михаил ДОРФМАН.

–МИХАИЛ Николаевич, многие читатели «РГ» в своих письмах жалуются на плохое настроение, осенью таких писем больше…

– Это депрессия, психическое состояние, при котором человек особенно остро и болезненно осознает конфликт мечты и действительности. Осень усиливает депрессию, ведь человек – часть Вселенной, и когда вокруг все увядает, то и большинство людей, особенно легкоранимые, с неустойчивой психикой, вовлечены в этот процесс деградации. А у пожилых людей депрессия объясняется, кроме наличия хронических болезней, еще и гормональными причинами: после 60 лет уменьшается выработка организмом гормонов эндорфина и серотонина, которые создают ощущение радости.

– «Тете 76, она после смерти дяди впала в такую тоску, что ничто ее не радует, – пишет из Сум Ольга Нестеренко. – Врач прописал какие-то таблетки, но они не помогают».

– Возрастную депрессию очень трудно лечить, если это связано еще и с потерей близкого человека. Обычно такая депрессия длится около трех лет, у кого-то и более. Советы в этом случае мало помогают, каждый со своим горем борется по-своему. Обычно легче тем, у кого дружная семья, а вот одиноким пожилым людям особенно тяжко. Я бы посоветовал в таких ситуациях не сидеть в четырех стенах, а идти к людям. Один мой пациент, 73-летний Николай П., очень болезненно переживал смерть любимой жены, с которой прожил более 40 лет. Вдовец даже пытался покончить с собой. Дочка уговорила его пойти в дом культуры, где был хор ветеранов. Николай долго сопротивлялся, потом пошел на хор, но бросил занятия. Хористы пришли к нему домой, у него в квартире устроили выездное занятие, пели казацкие песни. Уговорили Николая ходить в дом культуры. Вдовец втянулся в новую жизнь, ему понравилось петь, выступать с хором. Мысли о самоубийстве исчезли, вернулся интерес к жизни.

– Как часто пожилые люди впадают в депрессию?

– Соцопросы показали, что в Украине 40 процентов населения в возрасте после 65 страдают от депрессии. Женщины болеют депрессией в два раза чаще, чем мы, у женщин этот недуг обычно развивается в возрасте 50- 60 лет, у нас – в 55-65 лет. Чувство тоски, бесцельности жизни усиливается от беспросветной экономической ситуации, политической нестабильности в стране.

– За границей многие люди ходят к личному психологу или психотерапевту, в Украине такие услуги большинству населения не по карману.

– Есть и бесплатные «психотерапевты», например, домашние животные, которые излечивают порой депрессию лучше некоторых профессоров от психотерапии. Кстати, у владельцев собак и кошек депрессии наблюдаются в два раза реже, чем у тех, кто не имеет домашних животных. Комнатные цветы также исцеляют своих хозяев, возвращая им интерес к жизни. Физкультура на свежем воздухе, прогулки в лесу и парке, путешествия, даже на автобусе или трамвае по городу, занятия любимым делом, общение с интересными людьми, здоровый образ жизни, правильное питание – все это помогает ослабить и побороть возрастную депрессию.

– «Старики очень любят сладкое, – пишет из Киева Ангелина Горник. – Моя мать постоянно пьет чай с вареньем, ест шоколадки, говорит: «Это прогоняет от меня тоску!» Но в ее возрасте (а ей

81 год), наверно, вредно есть столько сладкого?»

– Вредно, хотя не все сладкоежки болеют сахарным диабетом. Если много двигаться, не иметь лишнего веса, то сладости не повредят. Лучше употреблять не конфеты, а натуральные сладости: бананы, финики, изюм, курагу, сладкие груши и яблоки. Эти продукты содержат аминокислоты, из которых образуются в организме гормоны радости – серотонин и эндорфин.

– «У меня большие проблемы со сном, – пишет из Полтавы Иван Л. – Лягу в кровать, а заснуть не могу»…

– После 65 лет у трети людей наблюдаются проблемы со сном, это один из признаков депрессии. Проблема сложная, общие рекомендации дать трудно. Лечение депрессии индивидуально. Приведу пример. 76-летний Дмитрий Гаврилович С. страдал от бессонницы. Снотворные не помогали. Шесть раз пациент приходил ко мне на прием, но все мои советы и лекарства не помогали. Лишь через месяц мы совместно с Дмитрием Гавриловичем нашли оружие против бессонницы. Теперь мой пациент после семи вечера ничего не ест, не смотрит телевизор, не говорит по телефону. Вечерами он гуляет на улице, пока не устанет, потом дома слушает музыку Моцарта, листает альбомы с репродукциями художников и примерно в 22 часа засыпает. Спит до шести утра, просыпается с хорошим настроением. А другому моему пациенту, 65-летнему Олегу Ивановичу С., справиться с бессонницей помогла ароматерапия: перед сном он зажигает одну индийскую палочку, выключает в комнате свет, смотрит на огонек, вдыхает ароматный дымок и засыпает. Не надо делать из депрессии трагедию, все пожилые люди прошли через испытание депрессией, человечеством накоплен огромный опыт в борьбе с этим недугом. Главное – бороться со старостью, а не поддаваться возрастной тоске.

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