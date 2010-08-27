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01.12.2017 , № 138 от 01 декабря 2017 г. Благотворительность В Запорожской областной клинической больнице стартовал донорский марафон под названием «В каждой капле крови – спасенная жизнь». ЭТА акция объединила всю область – представителей духовенства и власти, промышленных предприятий, учебных заведений, волонтеров и просто небезразличных запорожцев ради спасения жизней земляков. Одними из первых к этому марафону подключились представители духовенства Запорожской епархии Украинской православной церкви. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Владыка Лука рассказал, что недавно церковь потеряла священника именно в связи с проблемой крови. В числе первых были и сотрудники правоохранительных органов. Еще до официального старта акции сдали кровь представители экстренных и правоохранительных служб: Национальной полиции в Запорожской области, городской патрульной полиции, спасатели, полиция охраны. Именно они чаще всего сталкиваются с ДТП, первыми приходят на помощь пострадавшим в авариях и знают цену донорской крови в деле спасения жизни.

«Практически мы каждый день сталкиваемся с массой ДТП. Иногда в авариях на дорогах страдают целые семьи. Спасти их может наше с вами небезразличие и активное донорство. Поэтому мы сегодня сдаем кровь для спасения жизней, – сказал заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Николай Головань.

– Областная больница – главное многопрофильное медицинское учреждение в области. Поэтому мы постоянно сталкиваемся с разными вызовами: к нам поступают тяжелые пациенты, которым жизненно необходимо срочное переливание крови. В связи с этим у нас и возникла идея организовать такой марафон, который бы позволил пополнить стратегический запас донорской крови. Ведь это поможет кому-то выжить и жить дальше, – рассказал об идее марафона главный врач больницы Игорь Шишка.

Как объяснили врачи, переливание крови делают не только при больших ее потерях. Существует целый ряд заболеваний, лечение которых невозможно без систематических переливаний. Это тяжелые гематологические заболевания – гемофилия, рак крови, заболевание иммунной системы. Лечение может длиться годами, и без переливаний крови больные обречены на смерть. Поэтому важную роль имеет помощь добровольных доноров. Ими может стать практически каждый здоровый человек от 18 до 50 лет. Достаточно пройти небольшое медицинское обследование, что делается по месту сдачи крови.

Этот донорский марафон уже показал свои плюсы: по состоянию на утро 29 ноября сдали кровь более 400 человек, что позволило пополнить запасы более чем на 140 литров. Кроме этого, акцию поддержали и на местах: к марафону присоединились жители Мелитополя, Бердянска, Токмака, Энергодара.

Запорожье.

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