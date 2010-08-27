01.12.2017 , № 138 от 01 декабря 2017 г.

Удивительное рядом

Столичная барахолка, считавшаяся пережитком перестроечных времен, голодных 90-х годов переживает сегодня свое второе рождение. Как оказалось, поход на такой «блошиный» рынок – это не только охота за ценными предметами старины, но и увлекательное путешествие в историю.

Музей под открытым небом

ЧЕГО только здесь не увидишь: горы изношенной одежды, раритетную посуду, старые сломанные игрушки, пожелтевшие фотокарточки, коробки с грудами советских значков и монет. По сути, это свое­образная галерея исчезнувших вещей, которыми 100-200 лет тому назад пользовались наши предки.

В Киеве существует несколько мест, куда регулярно наведываются коллекционеры старины или просто малообеспеченные люди, которые не могут себе позволить отовариваться в «приличных» местах. Кстати, здесь они легко могут купить джинсы за 30 гривен или бывшие в употреблении старые комплекты тарелок за «полтинник».

Самой крупной и знаменитой аллеей среди старьевщиков уже много лет считается Петровка. Помимо большого количества старинных фолиантов, фанаты винтажных аксессуаров легко находят в этих рядах стильные кожаные сумки, детали и инструменты, а также предметы бытового декора. А вот приходить сюда в поисках необходимых мелочей лучше в выходные, поскольку в будни продавцов мало.

Еще одна «блошка» расположилась в павильонах международного выставочного центра возле станции метро «Левобережная». Именно сюда приезжают из разных городов старьевщики в поисках диковинок нумизматики и антиквара.

Не очень презентабельно выглядят торговые ряды возле Дарницкого вокзала. Торгуют здесь прямо с земли, подстелив затертые клеенки и газеты, начиная от старого кипятильника до бабушкиных туфель. Правоохранители не раз грозились покончить с этой стихийной торговлей, но желающих продать и купить ненужные вещи здесь по-прежнему много.

Базарный этикет

НА «блошином» рынке, как и полагается, с годами выработались свои правила поведения, которых желательно придерживаться тем, кто решил посетить барахолку.

Проходя мимо рядов, будьте внимательны: в какой-нибудь неприметной кучке вещей можно обнаружить интересную вещь. При этом, гуляя на барахолке, надо получать удовольствие от процесса поиска, наслаждаться невидимой охотой. Как говорят коллекционеры, не так важно, с чем вы уйдете на этот раз (со старинной книгой по домоводству или виниловой пластинкой), важно не ставить перед собой конкретной цели.

Одевайтесь просто. На блошином рынке не стоит выглядеть слишком броско и дорого. Продавцы «чуют деньги» и могут заломить цену. А вот к концу дня владельцы диковин из прошлого отдают товар почти задаром, лишь бы не тащить обратно домой.

И еще: не фотографируйте продавцов, они не любят когда на них наводят камеру. Желательно спросить разрешения перед съемкой, иначе реакция может быть неадекватной. Совет: купите у них что-нибудь, и тогда все запреты отпадут.

Удивительные истории

В ЕВРОПЕ и США «блошки» давно стали культовыми местами, ими гордятся, информацию о них помещают в путеводители как дополнительную «приманку» для туристов. А для некоторых любителей старины это еще и возможность поиска насто­ящих сокровищ и быстрого обогащения.

В 2009 году некая американка купила на обычном блошином рынке в штате Вирджиния картину, написанную маслом. Покупка обошлась ей всего в семь долларов. По признанию женщины, ее больше заинтересовало не само полотно, а красивая рама. По совету матери она отнесла покупку в аукционный дом. Специалисты провели экспертизу и выяснили, что это подлинник импрессиониста Огюста Ренуара «Пейзаж на берегу Сены». Стоимость картины оценили в 75 000 долларов.

Правда, к разочарованию девушки, оказалось, что картина была когда-то украдена из музея, поэтому перепродать ее было бы незаконно. В итоге спустя пять лет находку вернули в музей.

А вот украинская телеведущая Маша Жулай купила на «блошином» рынке в Брюсселе картину всего за 70 евро, которую эксперты в Киеве оценили в несколько тысяч долларов.

На радость любителям старины

ФРАНЦУЗСКАЯ журналистка Элизабет Бланшетт, путешествуя по России, купила у старьевщиков в Москве старый советский фотоаппарат «Эликон» и не поверила своим глазам. На проявленных кадрах был запечатлен неизвестный советский школьник, которого она решила, во что бы то ни стало, разыскать. Элизабет сделала публикацию в Twitter в рубрике «ищу этого русского мальчика». Спустя полгода герой нашелся.

Оказалось, что школьнику с фотографии Дмитрию Кретову уже 33 года, он бизнесмен и семьянин, а двое его сыновей скоро тоже пойдут в школу. Если бы не Бланшетт, Дмитрий так никогда бы не увидел себя шестилетним первоклассником.

Для французской журналистки же ретрофотоаппарат стал не только удачным приобретением – благодаря ему сама Элизабет окунулась в незабываемую советскую эпоху.