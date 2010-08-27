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01.12.2017 , № 138 от 01 декабря 2017 г. Выставки «Надо мною» – так называется новый проект Анны Мироновой, представленный в столичной галерее Voloshyn Gallery. РАБОТЫ художницы довольно однообразны по композиции и в первый момент воспринимаются как фрагменты раноцветных гобеленов с причудливыми узорами явно растительного происхождения. Цвета и их сочетания – приглушенные, мягкие, успокаивающие, я бы сказал, релаксные: нежно-розовый, голубой, светло-сиреневый, бирюзовый, множество оттенков зеленого. Честно говоря, в первый момент задаешь себе вопрос: кто автор этих полотен – художник или дизайнер?

Всматриваясь в сотканные Анной Мироновой кружева, постепенно «въезжаешь» в предложенную ею художественную систему координат – взгляд снизу вверх.

На открытии выставки Анна поведала о том, как рождалась концепция проекта: «Вглядываясь в классические композиции плафонов с изображениями библейских и античных сюжетов, я задумалась над тем, какова главная идея этого вида монументального искусства? Почему именно роспись на потолке? Какое основное его предназначение? Кроме понятных вещей, таких, как эстетический и познавательный аспекты, возможно, есть какая-то основная глобальная мысль, есть нечто такое, что не лежит на поверхности? Когда заходишь в храм, первое непринужденное действие – это взгляд вверх. Возможно, это инстинктивное движение и лежит в основе замысла? Заставить человека оторвать взгляд от земли!»

Действительно, в повседневной жизни, с ее ритмами и хлопотами, редко или вовсе никогда не смотришь вверх, преимущественно концентрируясь на том, что перед тобой или под ногами.

Без внимания остается верхний ярус города с прекрасными фасадами старой архитектуры. Мы не замечаем графики пересечений электрических проводов и изысканного, созданного самой природой кружева, из листьев верхушек деревьев.

Складывается парадоксальная ситуация – город по горизонтали разделен пополам. Это как два измерения: одно – в котором существуешь и о котором знаешь, и другое – незнакомый параллельный мир.

Художественная практика Мироновой в целом соответствует авангардизму, хотя авангардисткой художница себя не считает и вообще не задумывается о том, к какой школе принадлежит. Термин «современное искусство» она понимает буквально: то, что творится сейчас, и есть современное искусство. В совокупности все это и отражает современный художественный процесс.

Проект «Надо мною» – это как напоминание себе и другим при любых обстоятельствах в жизни хотя бы иногда вспоминать о том, что есть небо.

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