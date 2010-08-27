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Во всемирном рейтинге «благосостояния стран» Украина оказалась на 132-м месте из 155 государств, опустившись на 26 позиций по сравнению с 2016 годом. Это самое низкое положение среди европейских государств.





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01.12.2017 , № 138 от 01 декабря 2017 г. Кубок Украины 29 ноября состоялись четыре поединка ¼ финала национального Кубка. ПЕРВЫМИ в Полтаве играли «Ворскла» и ФК «Мариуполь». Напомним, что в минувшую субботу эти команды уже встречались между собой в рамках регулярного чемпионата. Тот матч проходил в Мариуполе и закончился победой подопечных Сачко, игравших почти весь второй тайм в меньшинстве, со счетом 1:0. Ныне состоялось третье свидание «бело-зеленых» и азовцев в Кубке Украины. Оба раза команды встречались в 1/8 финала. Так, в 2003-м тогда еще «Ильичевец» был сильнее – 5:0, а в 2014-м в двуматчевой дуэли дальше прошли полтавчане (3:2 и 1:0). Первыми на 13-й минуте усилиями Кулача отличились хозяева. Чтобы уравнять шансы, команде Бабича понадобилось всего двенадцать минут. Проворнее всех у ворот Шуста оказался Борячук. Победный же гол у мариупольцев на 77-й минуте красиво пяткой забил Тотовицкий – 1:2.

В Чернигове «Десна» на заснеженном поле стадиона имени Гагарина принимала «Динамо». Отметим тот факт, что до этого команды не встречались ни в одном из турниров. Хозя­ева во второй раз в своей истории вышли в четвертьфинал Кубка. В сезоне 2013-2014 годов пройдя новокаховскую «Энергию», криворожский «Горняк» и запорожский «Металлург», «Десна» уступила (0:2) «Шахтеру». А вот киевляне в пятый раз подряд играли на этой стадии. Также отметим, что нынешние футболисты хозяев Махновский, Братков, Черноморец, Головко-младший, Фаворов, Парцвания, Скепский, Волков, Олейник и даже главный тренер Рябоконь являются воспитанниками столичного клуба. Счет был открыт уже на 6-й минуте, когда Пиварич нацеленным пасом нашел в штрафной площадке Гармаша, который ударом с ходу направил мяч в сетку. В дальнейшем игра проходила, насколько позволяли погодные условия, в обоюдных атаках. До ударов по воротам дело доходило нечасто, а когда доходило, то свое мастерство демонстрировали оба голкипера. И лишь в компенсированное арбитром время после показательной трехходовки Буяльский-Беседин-Русин был установлен окончательный результат – 0:2.

В столице Галичины местный ФК «Львов», занимающий пятое место в группе А Второй лиги, принимал «Днепр-1» – единоличного лидера, тоже из Второй лиги, но из группы Б. Фаворитом встречи, безусловно, считались воспитанники Михайленко, среди которых Кравченко, Полевой, Логинов, Лопыренок и Когут имеют опыт выступления в УПЛ. Среди хозяев же лишь Ощипко может похвастаться подобными достижениями. Здесь, как и в Полтаве, первыми на 23-й минуте забили хозяева – львовяне. Гол – в активе Кисленко. Днепрянам же удалось сравнять счет лишь на 75-й минуте, благодаря точному удару Снижко. Вырвали же они победу (1:2) за минуту до окончания дополнительного времени, когда быструю контратаку завершил Поплавка.

И завершала программу дня встреча между первой и третьей командами премьер-лиги донецким «Шахтером» и ровенским «Вересом». После отчетной игры в Кубке команды будет ждать еще поединок в чемпионате в субботу. Кстати, последнее из двух поражений в нынешнем сезоне ровенчане до этого потерпели еще 26 августа на «Львов-Арене» именно от дончан. Видимо, ориентируясь на суботнюю встречу, наставник гостей Вирт выпустил полурезервный состав, который ничего не смог противопоставить «горнякам», которые забив в каждом из таймов по два гола, добыли уверенную победу – 4:0 (Ферейрра,7, Бернард,45, Марлос,63, Бланко-Лещук,83).

Итак, жеребьевки, дата, которой еще не определена, ожидают «Шахтер», «Динамо», ФК «Мариуполь» и «Днепр-1». С учетом некоторых, всем известных событий в украинском футболе, после того, когда сложатся полуфинальные пары, виток этих событий может начать раскручиваться с новой силой.

Поединки полуфинала состоятся в апреле 2018 года.

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