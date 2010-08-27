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01.12.2017 , № 138 от 01 декабря 2017 г. Выставки В киевской галерее «Дукат» открылась выставка известного украинского художника Андрея Блудова, с узнаваемым авторским стилем. Его новый проект Emblemata – это ироничное переосмысление одноименной энциклопедии XVII века, который основывается на древних набросках и гравюрах. ОТКУДА мы пришли? Кто мы? Куда мы идем? Вот основные вопросы художника, которые он задает зрителю, и одновременно по-новому раскрывает эту тему своей живописью.

В проекте Emblemata зафиксирован момент рождения актуальной системы символов, которая была призвана повысить моральный уровень общества с помощью злободневных интерпретаций будничных вещей.

Андрей Блудов говорит: «Символы являются неотъемлемой частью нашей жизни. Они направляют нас, предостерегают, а иногда и вводят в заблуждение, ведя бесконечным лабиринтом намеков и значений. Появление символа всегда загадочно и связано с тайной. Именно эту тайну и раскрывает проект Emblemata.

Андрей родился в 1962 году в Киеве. Окончил Киевский художественно-промышленный техникум, а также графический факультет Киевского государственного художественного института. В насто­ящее время – доцент кафедры живописи Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.

С его творчеством хорошо знакомы не только отечественные любители живописи, но и зарубежные коллекционеры. Его работы находятся в Национальном художественном музее Украины, а также в частных собраниях США, Франции, Германии, Ирландии, Испании, Нидерландов, Швейцарии, Греции, Австрии и России.

Знакомство с картинами Андрея Блудова – это игра в археологов. Задача зрителя – раскопать то, что художник «закопал» – снимая слой за слоем, мазок за мазком, добраться до сути высказывания.

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