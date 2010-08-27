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Выпуск № 138 от 01 декабря 2017 г.
 
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  Главная / НОВОСТИ СПОРТА / спортивный дневник

01.12.2017 , № 138 от 01 декабря 2017 г.

 

Возрождение  былой  славы  

В ПОСЛЕДНИЕ годы украинская художественная гимнастика испытывает дефицит в наградах. А в этом году с уходом Анны Ризатдиновой, ставшей мамой, украинки на чемпионатах мира и Европы остались вообще без медалей. Так что теперь вся надежда на подрастающую смену.
Юниорская сборная Украины по художественной гимнастике одержала победу на Международном турнире юниоров в Эйлате (Израиль), который проходил в рамках Гран-при сезона. Юные грации получили «золото» и уверенно обошли команды из России и Беларуси. Юниорская команда в составе Кристины Пограничной, Виктории Оноприенко и Виктории Денисенко под руководством заслуженного тренера Украины Ирины Дерюгиной набрала суммарно 124,950 балла.
Кристина Пограничная выступала с мячом, булавами и лентой. Виктория Оноприенко представила программу с обручем, булавами и лентой. Самая младшая участница украинской команды Виктория Денисенко показала высокие результаты в выступлениях с обручем и мячом. Для перспективной гимнастки это первый турнир в составе юниорской сборной Украины.
А наши сеньорки Влада Никольченко и Алина Сидак завоевали, соответственно, золотую и бронзовую медали в многоборье.
Выступления же на заключительном этапе Гран-при сезона принесли украинкам лишь две бронзовые награды в отдельных видах. Их обладательницей стала Алена Дьяченко в упражнениях с мячом и обручем.

Этот  экзотичный  сквош  

УКРАИНКА Надежда Усенко стала победительницей турнира «суперсерии» Belgian Junior Open 2017 – последний международный турнир по сквошу в этом году. После участия во Всемирных играх 2017 года спортсменка вновь активно посещает международные турниры и уже второй турнир подряд привозит награды
На пути к финалу Надежда выиграла ряд матчей у достаточно сильных соперников и одержала победу в категории GU19

 

Автор: Александр БЕЛЕНЬКИЙ.
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