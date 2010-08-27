01.12.2017 , № 138 от 01 декабря 2017 г.

Звезды спорта

Подходит к концу 2017 год, и, как это принято, все страны и федерации начинают подводить итоги, называя лучших спортсменов.

Европейское признание

АВСТРИЙСКИЙ горнолыжник Марсель Хиршер признан лучшим спортсменом Европы в 2017 году. 28-летний Хиршер в этом году выиграл два «золота» чемпионата мира в Санкт-Морице – в слаломе и гиганте и завоевал уже шестой кряду Кубок мира.

За звание лучшего в году в голосовании национальных олимпийских комитетов европейских стран он опередил швейцарского теннисиста Роджера Федерера, французского биатлониста Мартена Фуркада и британского бегуна Мо Фараха.

В прошлом году лучшим спортсменом Европы стал нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Полувековой» победитель

ПЕРВАЯ ракетка мира Рафаэль Надаль признан лучшим спортсменом Испании за последние 50 лет. Эту награду теннисист получит от издания AS, которое решило отпраздновать свое 50-летие.

Почетное звание Рафаэль заслужил победами на 75 турнирах АТР, среди которых

16 «Больших шлемов». Также Надаль четырежды выигрывал Кубок Дэвиса в составе сборной. Кроме этого, в 2008 году испанец стал победителем Олимпийских игр в одиночном разряде, а в 2016 году – в парном.

Свою награду лучший теннисист мира этого года получит 6 декабря в Мадриде на церемонии, которую посетит королева Испании.

Безрадостное достижение

ПОЕДИНОК Элины Свитолиной против Каролин Гарсии в 1/4 финала на ChinaOpen возглавил пятерку лучших матчей сезона в туре, которую представил официальный сайт WTA.Но вряд ли это признание особенно порадовало шестую ракетку мира и первую Украины.

Напомним, поединок харьковчанки против теннисистки из Франции на соревнованиях в Пекине продолжался 3,5 часа и завершился в пользу Гарсии со счетом: 6:7(5), 7:5, 7:6 (6).