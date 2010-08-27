30.11.2017 , № 137 от 30 ноября 2017 г.

УКРАИНА

• Работники шахты «Бужанская» в городе Нововолынске Волынской области объявили забастовку из-за задолженности по заработной плате, сообщил в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. Они не выходят на поверхность и требуют погасить долг по зарплате за последние два месяца, который достиг 4,5 миллиона гривен.

• В Украине прошли митинги лесоводов. Пресс-служба профсоюза работников лесного хозяйства сообщает, что в разных регионах люди пришли к зданиям областных, районных госадминистраций и советов, требуя не допустить приватизации лесов и ликвидации государственных лесохозяйственных предприятий. Всего по Украине митинговало более 15 тысяч человек.

• Украина и Грузия договорились о поставках товаров паромами в обход России. Об этом в интервью «Громадському радіо» рассказала Наталья Микольская – заместитель главы Министерства экономического развития и торговли.

• Депутаты Киевского горсовета продолжают заниматься переименованием столичных топонимов. Как сообщает пресс-служба КГГА, в частности, Московский мост будет теперь называться Северным, улица Анри Барбюса в Печерском районе станет носить имя Василия Тютюнника. А парк Дружбы народов переименуют в парк «Муромец».

• В Украине выросли цены на бензин и дизельное топливо. Стоимость одного литра увеличилась от 20 до 60 копеек. Средняя стоимость бензинов марки А-92 выросла до 26,95 гривны за один литр. Средняя цена марки А-95 составляет 28,81 гривны, пишет Enkorr.

• Посол США в Украине Мари Йованович на брифинге в Киеве заявила, что правительство Украины должно оптимизировать процесс выдачи пенсий и восстановить выплаты временно перемещенным лицам и людям, которые живут на неподконтрольной правительству территории. По словам дипломата, регистрация переселенцев для получения пенсий является дискриминационной и противоречит западным ценностям, к которым стремится Украина.

• «Укрпочта» начинает процедуру повышения тарифов на доставку газет по подписке с 1 июля 2018 года, написал в Facebook председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко. «Наши коллеги, редакторы газет из Киева и регионов, выражают претензии к некачественной почтовой доставке изданий, сокращению отделений почты в селах, непарт­нерским отношениям с региональными дирекциями. И мы все вместе отмечаем, что будущее газет зависит именно от качества работы «Укрпочты», – отметил он.

• «В этом сезоне мы ждем в Украине эпидемию гриппа, но очень интенсивной она не будет, – рассказада корреспонденту «Голос. ua» вирусолог Алла Мироненко. – Вызовут ее несколько вирусов. В частности, появился новый штамм гриппа «Мичиган», который опасен для диабетиков, астматиков, людей с ожирением, беременных, маленьких детей. Также будет у нас циркулировать вирусы «Гонконг» и «Брисбен». Главная защита от болезни – вакцинация».



ЗА РУБЕЖОМ



• Близ Афин из-за наводнения погибло 23 человека, сообщает Associated Press. Проливные дожди вызвали стихийное бедствие, с которым страна не сталкивалась уже более десятка лет. Власти Греции потратят миллионы евро на компенсацию убытков пострадавшим домохозяйствам и предприятиям.• В США одобрена продажа Польше ракет класса «воздух – воздух» и ракетно-артиллерийских систем на сумму 500 миллионов долларов, сообщает RenTV. Все необходимые документы переданы в конгресс.• Южная Корея провела собственные ракетные испытания в ответ на очередной пуск баллистической ракеты в КНДР, передает информационное агентство Yonhap. Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Вооруженные силы ответили тремя ракетами, которые достигли цели одновременно.