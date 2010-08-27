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Главная / ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ / В Украине похолодало, а в Донбассе жарко

30.11.2017 , № 137 от 30 ноября 2017 г. Нарушители режима «Прозорливые» и «бдительные» сотрудники ОБСЕ, которые порой смотрят на поле боя сквозь зачехленные окуляры биноклей, предостерегают от эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины в связи с началом холодов.

ПРИЧИНА, оказывается, в том, что «когда замерзает земля, к сожалению, становится еще легче перемещать тяжелое вооружение». Об этом сказал первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью газетам немецкой медиагруппы Funke. По его словам, в последние недели и без того наметился «постоянный рост» числа нарушений режима прекращения огня. Еще в конце сентября ОБСЕ предупреждала об эскалации конфликта и увеличении числа перестрелок на линии соприкосновения с применением минометов, артиллерии, стрелкового оружия и пулеметов.

«Конфликт далек от стадии «замороженного». Он по-прежнему в активной фазе. И очень непредсказуем. Если те меры, которые обсуждались в Минске, не будут выполнены полностью, конфликт и дальше будет оставаться непредсказуемым. Он принесет еще больше страданий мирному населению», – заявил Хуг.

ОБСЕ как в воду смотрело. А киевское руководство тем временем всячески муссировало информацию, что 21 ноября в Луганске произошел военный переворот. При этом распространенное сепаратистскими сайтами официальное заявление «министра внутренних дел ЛНР» Игоря Корнета, в котором говорится о том, что в «республике» прекратили деятельность «украинской диверсионно-разведывательной группы», было названо откровенным фейком.

Наблюдатели СММ ОБСЕ ограничили свое патрулирование в Луганске в целях безопасности. А президент Петр Порошенко созвал внеочередное заседание СНБО из-за обострения ситуации в отдельных районах Луганской области. Совещание в Киеве привело к очередной попытке провести наступление ВСУ на Луганском направлении, завершившееся провалом, причем с большими потерями. Как пишет УНИАН, ссылаясь на пресс-центр «штаба АТО», на Луганском направлении на подступах к Крымскому произошло боевое столкновение, которое длилось около восьми часов (!) Сообщая о множестве погибших «российских оккупантах» и куче раненых «бандитов», украинская сторона признает, что «погибли и четыре наших героя». При этом не сообщается о каких-либо захваченных территориях или населенных пунктах.

Но вездесущие и всеведающие волонтеры в социальных сетях огласили правду о значительных потерях ВСУ в ходе последних боев на Луганском направлении. 24 ноября они уже назвали настоящей черной пятницей. Цифры потерь хоть и разнятся, но свидетельствуют о серьезных человеческих жертвах среди личного состава сил АТО. По разным оценкам, речь идет о нескольких десятках военнослужащих, которые были убиты и тяжело ранены в ходе наступления от Светлодарской дуги в направлении Горловки.

Как уверяет бывший боевик батальона «Айдар», Наталья Янгол, возглавляющая волонтерскую организацию «Крылья ангелов», погибших гораздо больше пяти: «В наш госпиталь прибыло 10 тяжелых, в том числе и в реанимацию, и освобождают места для еще, как минимум, 20 тяжелых. И это только из батальона Днепр!»

Координатор общественной организации «Стоп террор» Семен Кабакаев сообщил: «Позвонили с передовых позиций, настроение отвратительное, много погибших и раненых. Есть несколько пропавших, сейчас проводят эвакуацию».

В своем заявлении советник президента Украины Юрий Бирюков признал, что провальная атака ВСУ в Донбассе стала результатом неправильного решения командира роты, который соскучился по подвигам. Подобное обвинение выглядит, по крайней мере, нечистоплотным приемом – перекладывать ответственность за неудавшуюся операцию на командира низшего звена, к тому же погибшего.

Существует и мнение отдельных воинских экспертов о том, что наступление украинской армии в районе Горловки в конце прошлой недели было отбито «сепаратистами» без особых усилий, так как Минобороны Украины, желая отчитаться о работе, опубликовало в открытых источниках фотографии, на которых начальник Генштаба запечатлен во время совещания с комбригами на фоне карт с замыслом этой операции.

Судя по сообщению лидера группы «Информационное сопротивление» депутата Дмитрия Тымчука, Киев смог отомстить «сепаратистам» за свое поражение на Светлодарской дуге. В ответ была организована серия диверсий против штабных структур «1 АК ДНР», дислоцированных в Донецке. Здание штаба так называемой 100-й мотострелковой бригады в оккупированном Донецке расстреляли из реактивного пехотного огнемета «Шмель». Уточняется, что выстрелы попали в кабинет командира бригады. Как отрапортовал Тымчук, есть жертвы среди офицеров штаба

«1 АК ДНР», штабов отдельной артиллерийской бригады и 100-й бригады (так называемая Республиканская гвардия ДНР). По предварительным данным, погибли и ранены четверо. Эту же информацию подтвердил и замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука в своем интервью «Укрньюс».

Сам характер диверсии, о которой с гордостью сообщают представители киевской власти, заставляют засомневаться: кого же следует считать террористами? Тех, кто с оружием в руках защищает свою идеологию и свои взгляды, или тех, кто устраивает диверсии, накрывая огнем огнеметов тыловые объекты или залпами «Градов» утюжа жилые кварталы, при этом именуя свои воинские преступления не иначе как очередной победой над бандитами? По-видимому, логику насмерть «убили» на этой войне. Наступаем мы, а перемирие нарушают они. При этом атакующие войска несут потери намного меньше, чем обороняющиеся. В тылу сепаратистов пылают штабы и рушатся жилые кварталы, но диверсионных групп ВСУ там нет.

На этой неделе спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер безапелляционно заявил в интервью изданию Politico, что перспективы установления мира в Украине остаются крайне туманными и боевые действия продолжатся и в следующем году с вероятностью примерно 80 процентов. И будут продолжаться и через год… Дескать, Вашингтон тут защищает свои интересы, а все беды из-за строптивой позиции России.



По сообщению информагентств.

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