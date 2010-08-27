30.11.2017 , № 137 от 30 ноября 2017 г.

политдозор

Экспресс-панель: «Посол США в Украине Мари Йованович уверена, что строительство моста через Керченский пролив Россией мешает осуществлению транспортного сообщения Украиной с международными рынками. Кроме того, Йованович заявила, что аннексия Крыма привела к потере Украиной 70% своего военно-морского флота» (Радио Свобода).



Замечательная наблюдательность! Удивительные выводы! 70 процентов Военно-морского флота Украины не могли покинуть Севастопольскую бухту в силу полной изношенности и потому неподвижности.

Жажда дихлофоса

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина вернула обратно «свою территорию», заявил спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер в интервью изданию Politico.

Вот от этой «печки» и надо плясать. Г-н Аваков, глава МВД, моментально сориентировался и обнаружил в Донбассе

35 тысяч российских военнослужащих и танки с бронетранспортерами в количестве, «большем, чем в Великобритании». А разносторонний депутат ВР Евгений Рыбчинский, продюсер, музыкант, поэт и прочее, явно испытывая творческий голод, объявил население Донбасса тараканами, которых надо травить дихлофосом.

При этом, по словам Волкера, Дональд Трамп надеется достичь мира. Мира по-американски, разумеется. Механизм сего мира опробован неоднократно. В Югославии, например. Предлагается та же схема: с точки зрения США, «…миротворческая миссия ООН должна свободно перемещаться по всей территории Донбасса и контролировать украинскую сторону границы с Россией» (The Washington Post). То есть, в переводе на понятный язык, надо отсечь Россию по границе и позволить ВСУ и добробатам «травить тараканов дихлофосом».

Не буду тратить слов, сразу к выводу: США нужна война до последнего украинца, русского и прочих граждан, населя­ющих Украину.

Истерика нерукопожатых

РАЗВИЛСЯ за прошедшую неделю небольшой скандальчик, поднятый бдительным немецким журналистом Джули­аном Репке, которого возмутило поведение наблюдателя СММ ОБСЕ, пожавшего руку и отдавшего воинское приветствие военным из ЛНР во время передачи тел погибших украинских диверсантов.

Диверсанты от внимания немецкого журналиста ускользнули, а вот пожатие руки возмутило его до самых глубин его европейской толерантной души.

Тему рукопожатия якобы априори нерукопожатых немедленно развила в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, представляющая Украину на минских переговорах: «Украинская сторона на ТКГ в Минске, конечно, в очередной раз обратит внимание на «опрометчивого» наблюдателя. Украина неоднократно обращала внимание на состав миссии, настаивая на уменьшении там россиян. И мы твердо будем стоять на позиции, что россиян вообще не может быть в миротворческой миссии ООН. Конечно, это никакая не оплошность, а позиция этого наблюдателя. К сожалению, не удивляет, потому что иногда и координаторы ОБСЕ в минских группах занимают странные позиции».

А теперь представьте себе, соотечественники, какая бы пропагандистская трембита заревела на просторах украинских СМИ, если бы Тони Фриш оказался русским… Однако он из Швейцарии. В ОБСЕ сообщили, что с наблюдателем ведется «воспитательная работа». Ах, не тех воспитывают! Надо бы немецкого журналиста да Ирину Геращенко в рамках общеевропейских ценностей слегка поправить. Солеными розгами.

Россию взять да отменить

ЕСТЬ у нас в/на Украине удивительно разносторонняя личность – Сергей Борщевский. Поэт, переводчик, дипломат. Недавно выступил на страницах известного издания «Зеркало недели» с предложением: «На русском языке в Украине должны выходить только книги русскоязычных писателей Украины. Другие – только в переводе. …Это также вопрос национальной безопасности», – пишет Борщевский.

Словеса о национальной безопасности хороши, нет слов, ныне этой безопасностью прикрываются все графоманы. Но Борщевский себя выдал одной фразой: «Задача Украины: вырастить поколение молодых граждан, полностью свободных от влияния агрессивного соседа».

Тому, кто не понял, я охотно переведу суть. Борщевские, ныне многочисленные, мечтают вырастить поколение, полностью свободное от чтения «агрессоров» Пушкина, Толстого, Достоевского в подлинниках, а исключительно пропущенных через мясорубку перевода, благодаря которому Борщевский запросто сравняется с Пушкиным.

А то, что Борщевский великий, но неизвестный поэт, многие не знают. А я вот напомню. Это Борщевский написал целую балладу на тему слогана «Путин х...ло!», который самозабвенно распевал у стен российского посольства другой дипломат – Андрей Дещица. Не только написал, но и прислал в Укринформ для ознакомления и распространения.

Борщевскому также принадлежит дивное лирическое стихотворение на самопальной маечке, которую он носил после принятия закона Кивалова – Колесниченко, дававшего крошечные права русскому языку: «Українську вчать люди культурні. А не вчать окупанти та дурні».

Это была «Болдинская осень» Борщевского…