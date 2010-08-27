Акценты дня

Каждая 14-я электронная декларация, проверенная Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции,содержит недостоверные сведения, сообщает пресс-служба Нацагентства.





Архив

« Декабрь 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Главная / НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ / Райские кущи для украинских коррупционеров

30.11.2017 , № 137 от 30 ноября 2017 г. В мире чистогана В МВФ подсчитали, во сколько Украине обходится коррупция, и «прослезились» по поводу судьбы своих кредитов… НА Западе давно привыкли, что коррупция – это не только бич любого гражданского общества, но и основной стержень, на котором держится любое государство. Но на развивающихся странах, декларативно стремящихся стать «по-настоящему демократическими», эта зараза сказывается резко негативно. В этой связи примером, как нельзя беззастенчиво тырить все подряд, служит Украина, так как украинские коррупционеры превзошли все мыслимые и немыслимые нормы умеренного воровства, позволяющего и оставаться на плаву государству, и удовлетворять аппетиты чиновничьей банды.

После так называемой революции достоинства и свержения легитимной украинской «власти воровской банды Януковича», организованного иностранными «партнерами», наша коррупция, вместо того чтобы поутихнуть, расцвела небывало пышным цветом. При этом страна стала испытывать куда более серьезные проблемы в сфере коррупции по сравнению с «бесчинствами попередників».

Какие трудности возникли во всех областях общественно-политической и социально-экономической жизни, читателям рассказывать не надо – сами видят. Но наглая коррупция приобрела такие масштабы, что не на шутку испугала наших «зарубежных благодетелей», организовавших своими руками весь этот бедлам.

Не так давно Международный валютный фонд в лице своего постоянного представителя в Украине Йоста Люнгмана сообщил, что, по оценкам его организации, коррупция обходится Украине в 2 процента валового внутреннего продукта страны. «Это очень много, поистине колоссальные цифры», – не смог сдержать негодования мистер Йост.

Украинские обозреватели отмечают, что господин Люнгман использовал весьма мягкие формулировки, поскольку информирован далеко не обо всем, что у нас происходит. В Укра­ине сегодня не просто «не проводится существенная борьба с коррупцией», она не осуществляется вообще! В сводках новостей мелькают лишь фамилии «сакральных» жертв показного противодействия коррупции, проводимого исключительно ради галочки. При этом за показным возмущением скрывается тихое злорадство, так как подобное положение дел не сильно заботит МВФ. Чем глубже Украина погружается в коррупционное болото, тем дольше государство будет оставаться зависимым, а кредитные ресурсы при этом можно еще и сэкономить. Что, собственно, и требуется иностранным «партнерам», приготовившимся полакомиться остатками экономического потенциала да украинской землей-кормилицей.



У НИХ на Западе немало контор, которые охотятся на любителей сладко пожить за счет уклонения от налогов. Как сообщает DW со ссылкой на Paradise Papers («Райские бумаги»), в начале этого месяца представители Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) опубликовали новый солидный массив компромата на влиятельных политиков целого ряда государств, включая и Украину. Опубликовано 13,4 миллиона документов о финансах политических махинаторов мирового масштаба.

В Украине к расследованию присоединилась команда «Слідства.Інфо» в качестве официального партнера международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Они нашли в документах более десятка украинских фамилий. Одна из них – Порошенко. Оказалось, что это вовсе не однофамилец нашего президента.

Полтора года назад глава украинского государства уже оказывался в центре внимания ведущих медиа мира. Его упоминали среди фигурантов так называемого «панамского скандала», когда журналистам стали известны подробности офшорных тайн многих деятелей, совмещающих политику с бизнесом. Наш президент был вынужден объяснять, зачем, уже находясь на посту главы государства, он открыл компанию на Британских Виргинских островах, где созданы самые благоприятные условия для тех, кто не хочет платить налоги. Тогда Порошенко заявил, что зарегистрировал офшорную фирму исключительно для того, чтобы передать свой кондитерский бизнес в слепой траст.

Согласно документам, полученным немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и переданным сетям журналистов-расследователей ICIJ и OCCRP, в июне 2014 года, вскоре после инаугурации Порошенко, юристы украинской фирмы Avellum, которая представляет интересы президента, написали юристам из фирмы «Эплбай» острова Мэн письмо.

«Дело чрезвычайно деликатное. Имя клиента – Петр Порошенко. Мы работаем над реструктуризацией его кондитерского бизнеса («Рошен»). Для получения доступа к международным рынкам мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге. Под ним будет голландский субхолдинг, который будет обладать всеми оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской компанией будет кипрская фирма. Она будет обладать офшорной компанией – мы предпочитаем БВО, но остров Мэн также может подойти... Она будет владеть акциями и получать дивиденды. Продажа акций в определенный момент возможна (если инвестор предложит хорошую цену)», – сказано в письме.

Юрист с острова Мэн Шон Доулинг ответил, что это надо обсудить. Киевский юрист Богдан Боровик пояснил понятным языком эту информацию следующим образом:

«Скорее всего, компания в Нидерландах существует для того, чтобы защитить свои инвестиции. То есть, если завтра какие-то государственные органы отберут незаконно бизнес у этой компании, эта компания сможет себя защитить, уйдя в суд из-за существования специального соглашения между Нидерландами и Украиной по защите иностранных инвестиций. То есть цель этой компании – защита инвестиций. Если бенефициар завтра перестанет быть у власти, новая власть заберет – он судится. Эти две компании обычно используют из-за налогов. Налоги потому, что у них есть либеральное законодательство по налогообложению. Например, здесь уплачивается обычно 0 процентов на доходы компании. То есть, если эта компания продаст кипрскую компанию со всем тем, что снизу, она получит немалые деньги от продажи».

Следовательно, именно налоговые цели, о которых пишут юристы Порошенко на остров Мэн, были целью создания, по крайней мере, одной из трех компаний. Продажа «Рошен», которая была одним из предвыборных обещаний Порошенко, в письме упоминается лишь в качестве опции.

Как выяснилось, юристы из фирмы «Еплбай» не решились иметь дело с Петром Порошенко, считая это рискованным. Позже, в августе 2014 го­да, юристы из Avellum обратились к Панамской фирме Mossack Fonseca, которая помогла им создать запланированную структуру, а потом стала объектом разоблачений проекта «Панама пейперз».

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия