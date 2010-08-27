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30.11.2017 , № 137 от 30 ноября 2017 г. Маразм крепчает В последнее время политика все активней вторгается в спорт. Но украинские власти, очевидно, решили оказаться впереди планеты всей. В ВЕРХОВНОЙ Раде 16 ноября зарегистрирован законопроект № 7299. Его авторами выступили такие одиозные личности, как Виктория Сюмар («Народный фронт»), Ольга Червакова (Блок Петра Порошенко) и Елена Кондратюк («Батьківщина»).

Законопроект предлагает статью 9 Закона Украины «Про телебачення і радіомовлення» дополнить частями 8 и 9 следующего содержания:

«8. З метою захисту інтересів держави та інформаційних потреб громадян України, зокрема тих, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах інформаційного суверенітету України має право у встановленому Законом порядку замовляти виробництво телерадіоорганізаціями передач, які за своїм змістом спрямовані на запобігання та нейтралізацію реальних і потенційних загроз національній безпеці України (у тому числі протидію пропаганді держави-агресора та/або держави-окупанта) та будуть поширюватись на тимчасово окупованих територіях України, в мережі Інтернет.

Такі передачі, зважаючи на їхнє цільове призначення та необхідність поширення на тимчасово окупованих територіях України, можуть бути виконані будь-якою мовою та зараховуються до частки передач та/або фільмів, виконаних державною мовою за умови наявності відповідних угод з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах інформаційного суверенітету України.

При цьому до обов’язкового тижневого обсягу мовлення державною мовою телерадіоорганізаціям зараховується не більше 4 годин трансляції передач, виконаних іншими мовами (выделено мной. – Авт.), виробництво яких було здійснено на замовлення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах інформаційного суверенітету України.

9. Національна суспільна телерадіокомпанія України має право не здійснювати трансляцію заходу, у тому числі спортивного або розважального, проведення якого відбувається на території держави-агресора та/або держави-окупанта, якщо така трансляція може містити елементи пропаганди та нести загрозу інформаційній безпеці України і щодо чого прийняте відповідне рішення Правління ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Не буду сейчас рассуждать о части 8, хотя выделенный фрагмент весьма симптоматичен. Ограничусь пунктом 9, который в эдакой завуалированной форме предлагает Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) не транслировать чемпионат мира по футболу-2018, который состоится в России.

А теперь пусть мне кто-то объяснит, чем провинились миллионы украинских любителей футбола, которые будут лишены возможности наблюдать за игрой сильнейших команд мира – Аргентины, Бразилии, Германии, Испании, Португалии, Франции и других.

Ну встаньте в позу и не транслируйте матчи сборной России, которая попала в группу А. Но другие сборные тут при чем? Они что, будут активно пропагандировать российский образ жизни и футбол, угрожая заодно информационной безопасности Украины?

Впрочем, законопроект составлен довольно казуистически. Вы обратили внимание на то, что НОТУ «має право не здійснювати трансляцію заходу». Мол, там пусть решают, а мы как бы в стороне.

Это мне напоминает ситуацию, когда в безлюдном месте громила, поигрывая ножичком, вежливо предлагает прохожему: «Ты имеешь право не дарить мне свой кошелек и смартфон». Оно, конечно, можно не «дарить», но потом об этом будет больно вспоминать.

Кстати, еще летом глава НОТУ этнический украинец Зураб Аласания в интервью изданию «Телекритика» заявлял, что компания откажется от показа матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России, «даже рискуя отставкой». Тогда это сочли личной позицией Аласания, которой он собирается подменить общественную. Не забудьте о втором слове в названии компании. Теперь же личная позиция главы НОТУ получит «добро» с верхов.

Однако, мне кажется, подобное законотворчество преследует не столько политические, сколько финансовые цели. Сейчас попытаюсь обосновать это предположение.

Дело в том, что права на трансляцию чемпионата мира переданы ФИФА European Broadcasting Union и только организации, представляющие в ней страну, могут приобрести лицензии. От Украины таким правопреемником является НОТУ. Но компания – организация сугубо некоммерческая, которая финансируется из бюджета. А в нем, как вы понимаете, на всякие спортивные «шалости» деньжат маловато.

С другой стороны, бунт озлобленных фанатов – это вам не вялые протесты пенсионеров и квартиросъемщиков. Значит, покупать, скорее всего, придется. Но как «и рыбку съесть, и…» – дальше понятно.

Да все очень просто. Купив права на трансляцию, НОТУ может их продавать кому угодно. И вот тут: внимание! В 14-м пункте заключительных положений проекта Государственного бюджета на 2018 год было заложено «установить, что в 2018 году средства в сумме 200 миллионов гривен (7,4338 миллиона долларов по текущему курсу. – Авт.) от продажи лицензионных прав для освещения чемпионата мира по футболу 2018 года зачисляются на счета Национальной общественной телерадиокомпании Украины для обеспечения собственной деятельности».

А значительную часть прав у НОТУ выкупает канал «Футбол», который действует в едином пакете с каналом «Украина». Стоит ли объяснять, чьи это каналы, и сколько можно заработать на одной только рекламе?

Но если НОТУ все-таки не выкупит у European Broadcasting Union права на трансляцию, то желающие всегда смогут воспользоваться спутниковым телевидением или интернетом. Только после этого вряд ли они захотят смотреть спортивные трансляции НОТУ. Во всяком случае у меня такое желание пропало уже давно.

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