30.11.2017 , № 137 от 30 ноября 2017 г.

Три награды для гимнастов

На этапе Кубка мира в Коттбусе (Германия) Игорь Радивилов доказал, что не случайно был признан НОК Украины лучшим спортсменом октября. Его коллекция медалей пополнилась еще двумя.

Радивилов занял первое место в упражнении на кольцах, показав результат 15,133 балла, и опередил китайцев Пенг Лея и Чингун Лана. А в опорном прыжке Игорь, получив средний балл за два прыжка 14,883 балла, отстал от победителя японца Кейсуке Асато всего на 0,043 балла.

А вот многолетний лидер нашей гимнастической сборной Олег Верняев на сей раз довольствовался лишь одной медалью. В своем коронном виде (параллельные брусья) он стал серебряным призером с результатом 15,166 балла. Это на 0,4 балла меньше, чем у победителя Ди Тана из Китая.

Впереди соперниц всех

На Окинаве прошел последний турнир серии Karate-1 Всемирной федерации каратэ (WKF). Украинские каратисты уехали всего с одной медалью, но она оказалась наивысшей пробы.

Анжелику Терлюгу (55 кг) в категории женское кумитэ никто не мог остановить на пути к вершине пьедестала. Одесситка победила соперниц из Гонконга (3:0), Японии (4:0), Иордании (8:0), Италии (7:1), Ирана (3:2). А в решающем бою Анжелика сломила хозяйку турнира, японку Шиори Накамуру (3:2).

В текущем сезоне 25-летняя Терлюга стала чемпионкой Европы в командном кумитэ и завоевала третье место в индивидуальном зачете. Также она выиграла два турнира Премьер-лиги и два этапа Серии А. Победа на Окинаве позволила одесситке уверенно возглавлять рейтинг WKF.