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Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / «Хлеб» и «хліб» понятны каждому

30.11.2017 , № 137 от 30 ноября 2017 г. Советы юриста Языковой вопрос волнует некоторых наших читателей. Письма на эту тему комментирует юрист Никита ГОРПИНЧЕНКО.



«З обуренням почув по радіо, що мешканці Авдіївки на Донеччині під час мітингу відмовились із своїм мером говорити українською мовою. Чи можна цих неслухів примусити розмовляти державною мовою?»

Тарас Дем’янович.



УВАЖАЕМЫЙ Тарас Де­мьянович! В статье 10 Конституции Украины написано, что «державною мовою в Україні є українська мова». В этой же статье сказано: «В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України». И если законодательно закрепить то, что вы предлагаете, это будет расценено как нарушение Конституции Украины. Хотя Авдеевка и находится на подконтрольной Киеву территории, ее граждане вольны выбирать тот язык общения, который им ближе. Другое дело, когда речь идет о чиновниках, находящихся на государственной службе. С 1 мая 2016 года действует новый Закон «Про державну службу». В нем четко указано, что государственный служащий обязан использовать в работе украинский язык и не допускать его дискриминации.

«Считаю, что так называемый языковой вопрос высосан из пальца, его специально поднимают перед выборами, чтобы отвлечь внимание людей от нерешенных социальных проблем. Слова «хлеб», «сало», «хліб», «сало» на русском и на украинском звучат почти одинаково, без переводчика нормальный человек понимает и тот и другой язык. Проблемы здесь нет. Но некоторые «деятели» пытаются на этом сделать себе рекламу. Слышал, что какой-то активист выиграл суд у Авакова, прицепившись к языковому просчету в выступлении министра. Хотелось бы больше узнать, в чем там проблема».

Андрей Галицкий.

Херсон.



УВАЖАЕМЫЙ Андрей! Вероятно, вы спрашиваете о львовском активисте Святославе Литинском. Этот человек хорошо знает законы и добился через суд права получить паспорт без второй страницы, где расположены дублирующие записи на русском языке. Господин Литинский в суде победил даже министра внутренних дел Арсена Авакова. Суть проблемы такова. В Интернете министр выступил на русском языке. Литинский обратился в пресс-службу МВД с просьбой предоставить ему украинский перевод выступления. Согласно закону, государственные структуры, публикуя заявление на негосударственном языке, обязаны размещать его перевод на украинский. Видимо, в милицейской пресс-службе об этом не знали и отказали Литинскому. Он обратился в суд и выиграл его.



«Недавно мы ездили в Западную Украину. Мне понадобились йод и бинт. Я зашел в аптеку и обратился к провизору по-русски. Она отвернулась и ушла, сделав вид, что меня не услышала. А одна из посетительниц, пожилая женщина, грубо мне сказала: «На Донбасі балакай кацапською мовою, а в нас розмовляють по-українськи!» Я ушел, ничего не купив. Разве не нарушили закон в этой аптеке?»

Иван Сергеевич Т.

Харьковская область.



УВАЖАЕМЫЙ Иван Сергеевич! Обошлись с вами нецивилизованно. В статье 24 Конституции Украины написано: «Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками». К сожалению, Основной Закон в нашей стране соблюдают не все и не всегда…

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