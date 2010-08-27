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28.11.2017 , № 136 от 28 ноября 2017 г. ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ на ЕС и потеря рынка СНГ принесла экономике Украины ежегодные потери в 14 миллиардов долларов. Такие данные привел в ходе пресс-конференции в Киеве эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк. К четвертой годовщине евромайдана экономика Украины уменьшилась в два раза, сообщил Степанюк. «Геополитический уклон Украины в сторону ЕС привел к тому, что мы понесли большие убытки – в 2013 году от торговли со странами Евросоюза мы получали 16 миллиардов долларов в год и только в 2017 году мы вышли на эту же цифру». Эксперт добавил, что в результате Майдана экономика Украины уменьшилась вдвое. Экономика страны в целом упала на 90 процентов, на 49 процентов уменьшился ВВП,

50 процентов экспорта ныне составляет сырьевая продукция.

По его словам, на протяжении всех четырех лет после Майдана нынешние власти успешно проводили политику насильственного разрыва с восточным вектором. «До Майдана Украина экспортировала в страны СНГ товаров на 22 миллиарда долларов. В настоящее время мы почти потеряли этот рынок и утратили 14 миллиардов долларов в год, которые получали раньше. Благодаря политике санкций Украина утратила конкурентоспособность в торговле с многими другими странами. Когда низко падает экономика, соответственно, падает уровень жизни – в Украине уровень жизни упал вдвое, а возможно уже и больше».

«Я не участник Майдана, – подчеркнул Степанюк. – Я не был его сторонником, но я каждый день бывал на Майдане. У нас было «два Майдана» – до Нового года и после Нового года. На первом Майдане люди требовали евроинтеграции, тогда много людей вышли добровольно, конечно, была тогда грантовая помощь от США, там также стояли люди и за деньги. После Нового года на Майдан пришли другие люди, с антироссийскими, антигуманными лозунгами, эти люди ничего другого не воспринимали. Фактически Майдан собирался за все хорошее против всего плохого, а закончился выступлениями против России, против русского языка, против общечеловеческих ценностей. К этому мы пришли, а поначалу люди собирались на Майдане потому, что просто хотели европейских зарплат».

Экономист подытожил, что Майдан принес нам правовой нигилизм, все эти реформы не нужны Украине, они нужны только Западу и США, чтобы создать хаос в центре Европы.

Соб. инф.

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