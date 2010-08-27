28.11.2017 , № 136 от 28 ноября 2017 г.

пора подводить итоги



Продолжаем анализировать, о чем народ мечтал на Майдане и что получил в результате. Поговорим конкретнее о переменах в экономике и социальной сфере. Очевидно, что перемены есть. Реформаторы называют их структурной ломкой. Но ломать – не строить. Сомневаюсь, что народ на Майдане заказывал банкротство банков, рост коммунальных услуг в восемь раз и многотысячные зарплаты чиновникам. Неудивительно, что на четвертом году революции социум погрузился в уныние.

Бегом от России

КАК мы сказали в первой части, еще в ходе евромайдана европейская идея была подменена националистической, и, соответственно, главным лозунгом экономической политики (как и политики вообще) стал «Долой все российское!» – от товаров и до артистов. С аннексией Крыма и событиями в Донбассе антироссийский вектор достиг апогея.

Самая большая гордость в этом плане – так называемая газовая независимость. Если в

2013 году мы покупали российский газ напрямую у Газпрома, то с 26 ноября 2015 года покупаем его же через европейских трейдеров. В прошлом году «Нафтогаз» импортировал из Швейцарии, Германии, Франции, Великобритании, Польши, Италии и других стран Евросоюза 10,9 млрд кубов газа на сумму 2,2 млрд долларов. В январе – сентябре 2017-го Киев нарастил импорт газа по реверсу на 70 процентов (до 10,7 млрд кубов), и по итогам года доля российского голубого топлива в импорте из ЕС достигнет рекордных показателей.

Таким образом, у нас по статистике растет импорт из ЕС (газ занимает в нем почти 15 процентов) и падает из России. Но сколько бы он ни падал (в 2016-м по сравнению с 2014-м сокращение более чем в два раза), Россия все равно остается для нас крупнейшим импортером и даже возвращает утраченные позиции.

За 10 месяцев этого года рост российского импорта превысил 37 процентов(!) Львиную долю (42 процента) составляют нефть и нефтепродукты, удобрения, ядерные реакторы, котлы и машины. Эти статистические данные демонстрируют, что «отмазки патриотов», дескать, Россия списывает на Украину поставки газа в ОРДЛО и поэтому ее импорт к нам стремительно растет, не более чем самоутешительный фейк.

Борьба с российским импортом постоянно приносит неожиданные разочарования. Ну убрали с прилавков аптек достаточно неплохие российские лекарства, заменили аналогами неизвестного происхождения. Избавились от продуктов и товаров легкой промышленности. Но «зрада» подкралась там, где ее не ждали.

Сорок трамвайных вагонов Pesa, которые Киев закупил за два миллиарда гривен (75 миллионов долларов), оказались собранными совместно с «Уралвагонзаводом» специально для Москвы, да еще и с российскими комплектующими: системой пожаротушения и электронными табло.

Ужасную новость на своей странице в Facebook сообщил нардеп Борислав Береза: оказалось, Москва не купила эту партию, после чего поляки (не пропадать же добру) продали их Украине, но на 20 миллионов дороже.

Армия и АПК – бюджетообразующие отрасли

ИЗ-ЗА того, что наша промышленность была в значительной мере ориентирована на Россию, после Майдана этот рынок утратила, а рынок ЕС так и остался недоступен, произошла широко обсуждаемая в СМИ деиндустриализация экономики Украины. C 2014 года закрылось много промышленных предприятий. Несмотря на потуги собрать единственный и неповторимый самолет для Саудовской Аравии, в очень печальном состоянии находится авиаконцерн «Антонов». На Южмаше из-за долгов за коммунальные услуги были отключены даже туалеты. В

2014 году промпроизводство рухнуло на 10,7 процента, в 2015-м – еще на 13,4 процента. В 2016-м произошел рост на 2,4 процента, но это, по большей части, благодаря переориентации на военные заказы.

Впервые с момента обретения независимости армия и военно-промышленный комплекс стали бюджетообразующими отраслями. В начале 2014 года расходы Украины на оборону составляли один процент ВВП, за год с небольшим они выросли в пять раз и сейчас стали рекордно высокими за всю историю Украины.

Численность армии увеличилась в 1,5 раза, и сегодня мы имеем третьи по количеству военнослужащих вооруженные си­лы в Европе. Впрочем, вряд ли найдется много противников милитаризации страны. Во-первых, на околовоенных заказах сейчас кормится уйма малых, средних и крупных предприятий. Чем больше боеприпасов «утилизируется», а техники «сжигается», тем больше у них загрузка. Почти все оплачиваемые из бюджета инновационные разработки так или иначе связаны с армией: военной медициной, экипировкой, средствами слежения, выявления, подавления и т.д.

Во-вторых, в армию идут на заработки. Зарплата в 15 тысяч гривен привлекает молодежь из глубинки, которая у себя в селе таких денег не заработает. Смерть не страшит... За погибшего на поле боя теперь платят 1,2 миллиона гривен. Самое обидное для тех, кто застал кровавую мясорубку 2014-2015 годов, состоит в том, что эту цифру подняли вдвое совсем недавно, когда основные военные действия уже закончились.

Если промышленность работает большей частью на внутренний рынок и выживает за счет оборонных заказов, то экспортным локомотивом является АПК. Первые «звоночки» о превращении Украины в великую аграрную страну были услышаны еще в 2013 году, о чем мы написали в предыдущей части. Однако за счет потери российского рынка продовольствия наше сельское хозяйство практически полностью переориентировалось с переработки и выпуска продуктов питания на сырье.

Нынешний экспорт украинской аграрной продукции почти целиком сосредоточен на зерновых культурах – 38,1 процента от общего аграрного экспорта, подсолнечном масле – 27,4 процента и семенах масличных культур – 8,6 процента. Мясомолочный экспорт невелик, украинские куры только недавно пробили себе дорогу в Евросоюз и «добираются» туда малыми партиями.

Из-за доминирования зерновой специализации нашего АПК большое значение приобретают консолидация посевных площадей и максимальное снижение затрат на их обработку. Это порождает высокий спрос на сельхозтехнику. В части несложной сельхозтехники – сеялки, веялки, культиваторы – отечественное производство чувствует себя вполне уверенно. Комбайны и трактора закупаются по импорту. Только недавно мы возобновили свое тракторное производство на базе устаревших белорусских моделей.

Банкоповал и «денег не хватает»

В 2014-2017 гг. прекратили свою деятельность около 80 банковских учреждений. Грандиозная чистка банковского рынка, устроенная НБУ во главе с Валерией Гонтаревой, привела к тому, что, по данным ассоци­ации «Украинский кредитно-банковский союз», отечественный бизнес по состоянию на 2016 год лишился 82 миллиардов гривен своих средств, размещенных на счетах.

Но это цифра неполная. Уходя, Гонтарева «похвасталась» тем, что граждане и реальный сектор потеряли около 300 миллиардов гривен, поскольку возмещение денег из банков, которые были ликвидированы, получили далеко не все. Притом право на него имеют только физические лица, а юридическим, как правило, не достается ничего.

Тем не менее часть граждан и предприятий сумели спасти свои деньги перед «затоплением» банков. Поскольку вкладывать их особо было некуда, инвестиции, как и в начале 2000-х, пошли в жилищное строительство. Рост строительного рынка в этом году превысит 20,8 процента. Вместе с тем цены на жилье падают, а метраж квартир в предлагаемых к продаже «свежих» новостройках стремительно уменьшается. В ходу «скворечники» общей площадью по 25-30 квадратных метров.

Главным образом это связано с ростом цен на коммунальные услуги на фоне снижения покупательной способности наших граждан. С 2014-го по 2017 год стоимость газа для населения выросла более чем в 10 раз, стоимость других жилищно-коммунальных услуг возросла преимущественно в 5-8 раз.

При этом зарплата была повышена максимум в 2,5 раза. А пенсии пересчитали только недавно. До этого старики получали фактически такие же пенсии, как в 2013 году, – до повышения цен и девальвации гривны. В итоге внутренний спрос в Украине существенно упал, что крайне отрицательно отразилось на торговле и бизнесе. За период с 2014 года по 2016 год розничные продажи в Украине снизились на 57 процентов. Люди меньше стали покупать практически всего, потому что им просто не хватает денег.

Зарплатный фейерверк и чиновники-иностранцы

НА фоне массового обнищания возникло довольно парадоксальное явление, которое нельзя назвать иначе, как перекос политики оплаты труда. После майдана появились руководители государственных структур и предприятий с многомиллионными зарплатами.

Зарплаты в десятки тысяч гривен – в порядке вещей в Нацбанке, «Нафтогазу України» и его структурах, ФГВФЛ, госкомпаниях. Идет соревнование, кто больше оклад себе назначит. Очередная фишка – «директора реформ» при Кабмине с зарплатой в 50 тысяч гривен, при том, что главный специалист, сидящий за соседним столом, может получать обычные восемь тысяч гривен.

Зарплатный фейерверк явно переходит в разряд беспределов, и (мой прогноз) рано или поздно с ним будет покончено, как и с другими неудавшимися экспериментами, такими, например, как приглашение иностранцев на высокие должности в систему государственной власти.

Имена Абромавичуса, Квиташвили, Балчуна и других уже стали синонимами провала. Реструктуризация внешнего долга, проведенная американкой Натальей Яресько, – это мина замедленного действия. Выплаты по долгам съедят все улучшения в экономике, если они, конечно, будут. Ничего хорошего не стоит ждать и от медицинской реформы, проведенной американкой Ульяной Супрун. Эти фиаско еще больше усиливают разочарование населения.



Егор СМИРНОВ.

(Окончание следует).