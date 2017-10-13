13.10.2017

УКРАИНА

• Шахтеры из города Нововолынска блокировали движение транспорта на трассе Киев – Варшава недалеко от украинско-польской границы в районе пункта пропуска «Ягодин». Они требуют выплатить зарплату за последние два месяца в сумме 4,5 миллиона гривен, пишет NewsMir.info.

• Рост инфляции в Украине уже составляет 10,2 процента, отмечает экономический эксперт Александр Охрименко. И это далеко не предел – до конца года она может достичь 12 процентов, а то и больше. В первую очередь это отражается на подорожании продуктов питания, одежды и топлива.

• Защита прав потребителей в Украине перестает быть бесплатной. Верховный суд постановил, что судебный сбор не платится только в начале – при подаче первого иска о защите своих прав, сообщает «Страна». Но если дело идет на апелляцию и кассацию, уже нужно платить судебные сборы. А это тысячи гривен. «Такой подход полностью противоречит Конституции Украины и директивам ЕС, защищающим права потребителей», – отмечает адвокат Ростислав Кравец.

• Из-за нехватки полувагонов клиентам в Восточной Европе недогружено около 45 тысяч тонн железорудной продукции, а это миллионы потерянных для страны долларов, написал в соцсети Facebook генеральный директор Центрального ГОК «Метинвест» Дмитрий Шевчик. «Укрзалізниця» с начала октября 2017 года недопоставила предприятию 644 полувагона.

• С 12 октября Национальный банк Укра­ины введет в обращение памятную монету, посвященную Архистратигу Михаилу номиналом в одну гривну, сообщает пресс-служба НБУ. Серебряная монета выйдет тиражом 10 тысяч штук.

• Законопроект об антикоррупционных судах № 6011, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте, должен быть отозван. Такое заключение вынесла Венецианская комиссия, сообщает «Интерфакс-Украина». Вместо него комиссия предлагает президенту Украины Петру Порошенко внести в Верховную Раду соответствующий законопроект от своего имени, который будет отвечать Конституции Украины и стандартам Совета Европы.

ЗА РУБЕЖОМ

• Как пишет Daily Mail, Крымский мост станет самым длинным в России, а благодаря четырехполосной дороге он сможет ежедневно пропускать до 40 тысяч автомобилей. Автомобильное движение по мосту будет запущено в конце следующего года, а железнодорожное – в 2019-м. В настоящий момент устанавливается автодорожная арка весом 5,5 тысячи тонн, которая станет центральной частью моста.

• Число безработных во всем мире в 2017 году увеличилось и превысило 200 милли­онов человек, пишет FinClub. За год армию безработных пополнили 3,4 миллиона человек. Исследования Международной организации труда показывают, что основная причина такого положения – стагнация малого и среднего бизнеса, особенно в развивающихся странах.

• Масштабные пожары в северной части американского штата Калифорния унесли жизни более 20 человек, уничтожены около 3,5 тысячи зданий. Об этом информирует издание The Washington Post. Стихия двинулась к населенным районам в соседнем округе, в связи с чем местные власти объявили очередную волну принудительной эвакуации. Сейчас насчитывается почти двадцать серьезных пожаров, которые бушуют в северной части штата.

• Жертвами теракта в городе Хит иракской провинции Анбар стали не менее 15 человек, 11 мирных жителей погибли, пишет издание Associated Press. Чудовищную атаку в кафе осуществил террорист с поясом смертника. В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористической группировки «Исламское государство», захватившей часть страны.