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13.10.2017 Тема недели В конце минувшей недели Первый секретарь ЦК Компартии Украины, почетный член Парламентской Ассамблеи Совета Европы Петр Симоненко по приглашению главы Группы объединенных европейских левых Тини Кокса побывал в Страсбурге, где принял участие в работе осенней сессии ПАСЕ. Спустя несколько дней в Страсбург прибыл и президент Украины Порошенко. Оба выступили перед депутатами европарламента, но насколько различными были эти выступления. Приводим несколько выдержек из их речей.

В СВОЕМ выступлении в ПАСЕ Петр Симоненко обратил внимание депутатов на Закон «Об образовании», давший старт образовательной реформе в Украине и подписанный президентом страны

25 сентября – в Международный день региональных языков.

«Базовые положения этого закона грубо нарушают общепризнанные в демократическом мире и декларируемые в Конституции Украины права человека и гражданина на полноценное и качественное образование. Что неудивительно, ведь олигархам и оккупантам образованный народ не нужен. Им нужны немые безграмотные рабы, эксплуатация которых умножит богатства власть имущих».

Симоненко привел основные положения образовательного закона, реализация которых будет иметь катастрофические последствия для будущего страны. В частности, он назвал:

снижение требований к уровню подготовки детей к начальному образованию;

уменьшение с 22 до 9 количества предметов, обязательных для изучения в школе;

исключение из школьной программы произведений классиков мировой литературы Достоевского, Толстого, Пушкина, Булгакова;

тотальную украинизацию образования;

тотальное оболванивание детей правящей идеологией неонацизма и неофашизма.



СО СВОЕЙ стороны, Петр Порошенко в ходе выступления на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы заявил, что новый украинский Закон «Об образовании» как раз призван помочь национальным меньшинствам в Украине.

Далее используем язык оригинала: «Неприпустима політизація нового українського Закону «Про освіту», який став не лише вагомою частиною освітньої реформи, а й законом рівних можливостей для усіх учасників освітнього процессу»...

«Моя позиція щодо сфери освіти чітка: якість освіти визначає майбутнє і безпеку кожної держави. Неприпустимою є ситуація, коли діти, які належать до національних меншин в Україні, не мають належних знань української мови, що потрібні їм для подальшого навчання в університетах, побудови кар’єри, для самореалізації в Україні. Закон про освіту виправляє цю ситуацію».

«Запевняю: ми будемо належно гарантувати мовні права відповідно до національного законодавства та міжнародних зобов’язань і стандартів, у тому числі й права навчатися рідною мовою. При цьому – вивчаючи й державну мову – українську».

Симоненко: «С 1 сентября следующего года дети из национальных меньшинств смогут получать на родном языке только дошкольное и начальное образование. А уже с пятого класса будут обязаны учиться только на украинском языке. А с 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным, в том числе и для учащихся младших классов. Это означает, что в Украине не останется школ для национальных меньшинств с родным языком обучения, которых еще недавно было несколько тысяч».

Порошенко: «Цей Закон створив рівні можливості для усіх учнів – незалежно від їх нього походження, місця проживання, національності», «Держава жодним чином не виступає проти мов національних меншин». И дальше: «Ми будемо вітати, якщо вони будуть вивчати ці мови. Ми створили таку можливість. Лише одне, чого ми просимо, – будь ласка, ви маєте вивчати українську мову. Це захист прав цих дітей від дискримінації».

По словам Симоненко, коммунистам да и любому здравомыслящему человеку очевидно, что такая «реформа» – это путь в никуда. «Это путь к деградации и самоуничтожению».

В своем выступлении лидер КПУ призвал европейских товарищей поднять на сессии Ассамблеи вопрос о нелегитимности нового украинского Закона «Об образовании» в части языка обучения, потребовать привести его в соответствие с Конституцией Украины и нормами международного права, в соответствие с требованиями людей и здравым смыслом.

К сожалению, адекватной реакции на принятие Украиной откровенно дискриминационного и противоправного Закона «Об образовании» не последовало ни со стороны Европарламента, ни со стороны Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

«Я обращаюсь к вам, уважаемые товарищи и коллеги, с призывом: поддержите граждан Украины в их праве свободно выбирать, на каком языке говорить, какие книги читать и какому богу молиться», – заявил Симоненко. Аргументируя свою просьбу, он акцентировал, что «принятием Закона «Об образовании» господствующий в Украине неонацистский режим, декларируя на словах приверженность «европейским ценностям» (за которые якобы стоял Майдан) и приоритетность национально-культурных прав, фактически открыто провозгласил курс на этноцид и построение в Украине моноэтничного государства, где всеми правами будут обладать исключительно представители «титульной нации».

«Этот закон несет угрозу идентичности, культуре, традициям национальных сообществ Украины, ведет к ассимиляции национальных меньшинств, вплоть до их исчезновения. Данный закон, без сомнения, имеет все признаки этноцида», – подчеркнул Симоненко, напомнив, что Коммунистическая партия Украины всегда выступала за справедливое решение национально-культурных проблем; за безусловную реализацию права людей на использование родного языка, получение на нем образования. При этом статус украинского языка как государственного никогда не подвергался сомнению.

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