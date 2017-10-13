Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / Днепрогэсу – 85 лет!

13.10.2017 наша история 85 лет назад, 10 октября 1932 года, состоялся торжественный пуск Днепрогэса имени В.И. Ленина. ПРОЕКТ гидротехнического комплекса Днепрогэса в инженерной части разрабатывался с 1920 года профессором Иваном Александровым, который предложил вместо создания нескольких станций малой мощности на днепровских порогах построить одну крупную плотину с гидро­электростанцией сверхбольшой для того времени мощности в 560 МВт. Высота плотины определялась не только расчетной мощностью станции, но и необходимостью перекрыть все пороги вверх по течению, мешавшие судоходству.

Днепрогэс был одним из главных объектов плана ГОЭЛРО. Комиссию по строительству возглавил Лев Троцкий. Архитектурный проект выполнен Виктором Весниным совместно с архитекторами Николаем Колли, Георгием Орловым и Сергеем Андриевским. Общее руководство строительством осуществлялось академиками Александром Винтером и Борисом Веденеевым.

Строительство станции началось в апреле 1927 года. Первый агрегат запущен в мае 1932 года. Торжественное открытие состоялось 10 октября 1932 года. Днепровская ГЭС мощностью в 558 тысяч кВт стала в то время самой крупной станцией в Европе и одной из крупнейших в мире.

В годы Великой Отечественной войны Днепрогэс был разрушен. В 1944 году началось его восстановление. Пуск восстановленной ГЭС состоялся в 1950 году, при этом ее мощность (по сравнению с довоенной) возросла на 16 процентов.

В состав гидроузла Днепрогэса входят здание ГЭС длиной 236 метров и шириной 70 метров, расположенное на правом берегу Днепра, с машинным залом, где размещены девять вертикальных гидроагрегатов по 72 МВт каждый; щитовая стенка длиной 216 метров, водосливная криволинейная плотина длиной по гребню 760 метров, наибольшей строительной высотой 60 метров; глухая плотина длиной по гребню 251 метр. Судоходные сооружения на левом берегу включают аванпорт в верхнем бьефе, трехкамерный шлюз и низовой подходный канал. ГЭС автоматизирована, оборудована телеуправлением, телеизмерением и телесигнализацией основного оборудования. Напорный фронт общей длиной 1200 метров образует Днепровское водохранилище.

В 1969-1980 годах построен Днепрогэс-2 мощностью 836 МВт.

Сегодня Днепрогэс – крупнейшая из шести гидроэлектростанций Украины, входит в Единую энергетическую систему страны в составе публичного акционерного общества «Укргидроэнерго», выполняя роль регулятора нагрузки в энергосистеме – «пиковой станции», которой под силу оперативное снижение или увеличение мощности. На станции 18 гидроагрегатов, из которых шесть работают в автоматическом режиме. Мощность Днепровской ГЭС свыше 1500 МВт.

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