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13.10.2017
Автор: Валерий ПОЛИЩУК.
Юбилей
В день юбилея народная артистка Украины Нина Матвиенко стала еще ближе к народу. На «Площади звезд», прилегающей к ТРЦ «Gulliver», в присутствии ее родственников и многочисленных гостей открыли звезду ее имени.
«ТЕПЕРЬ, – пошутила Нина Митрофановна на церемонии открытия, – все, кто на меня зол, обижен или обидится, могут запросто по мне потоптаться.
По словам певицы, идею звезды она приняла не сразу. Но уступила детям, которые затеяли эту историю.
– Это их идея, – говорит, улыбаясь, певица. – Сначала я сопротивлялась. Показалось, что есть в этом что-то нехорошее. А потом подумала: в 70 лет можно немножко «звездануть».
– Мама заслуживает всех звезд с неба, и мне очень приятно, что именно в день рождения звезда с ее именем засияет в центре нашей столицы. Ведь подарок я и так подарю – хочется маме поднять настроение каким-то поступком, – объясняет дочь певицы Тоня Матвиенко.
Нина Матвиенко родилась 10 октября 1947 года в селе Неделище Житомирской области. С 1968 года, после окончания вокальной студии при Украинском народном хоре имени Веревки была его солисткой. В 1979 году стала заслуженной, а в 1985 году – народной артисткой УССР. С 1991 года солистка Национального ансамбля солистов «Киевская камерата».
Нина Матвиенко – открытый, искренний человек.
«Каждый сам творит свою судьбу, а потом отвечает за свои поступки перед Богом. Главное не то, что ты помнишь головой, – говорит она. – Главное, что ты чувствуешь сердцем и душой».
Матвиенко откровенно и мужественно выражала свою позицию по тем или иным общественно-значимым вопросам, в том числе о Майдане, войне, отношению власти к артистам, чем навлекала на себя гнев и недовольство оппонентов.
13 октября легендарная певица приглашает своих почитателей на большой сольный концерт, который состоится в Национальной опере Украины.