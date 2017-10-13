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13.10.2017 Уроки истории В преддверии новоявленного праздника защитника не мешало бы рассмотреть деятельность некоторых национальных палачей и трюкачей из Восточной Европы.

В НЕДАВНЕЙ истории можно найти немало примеров, как ради примитивных политических целей искажались и фальсифицировались реальные исторические факты. Как правило, такие, если называть вещи своими именами, преступления против народов правящие «элиты» (с приставкой «псевдо») совершают, чтобы скрыть собственные грешки. И чем ужаснее их злодеяния, тем более масштабные фальсификации стараются внедрить они в общественное сознание.

В ближайшие к нам времена XX-XXI веков мировая олигархия, ограбившая полмира и сосредоточившая свои капиталы в Лондоне и Нью-Йорке, успешно применяет эту практику. В эпоху своей гегемонии она внедрила в информационное пространство мировой цивилизации определенные центры, формирующие нужную ей историческую «правду». Поистине, кто держит в своих руках историю, тот владеет будущим.

В особенности это хорошо видно на примере стран, где западные финансово-политические кланы привели к власти кровавые диктатуры. Как раз в них они стремятся сформировать разрушительные идеологии и государственные учреждения, обладающие правом инициировать законодательные запреты любых альтернативных взглядов на прошлое. Помимо всего, эти учреждения типа «институтов национальной памяти», «комиссий по установлению исторической истины» и им подобные оказались наделенными полномочиями применять репрессивные меры в отношении тех, кто отказывался принимать навязываемую им историческую «правду». Всего в списке стран, где созданы такие государственные структуры, оказались 42 государства Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. И это еще одно подтверждение, что история существует не для забавы и развлечения публики.



МОЖНО без всякого преувеличения утверждать, что наиболее ярким примером того, какую «правду» о прошлом они навязывают обществу, служит деятельность Институтов национальной памяти Польши и Украины. Как раз эти учреждения, выделяющиеся особенной активностью, формально создавались для изучения архивов органов госбезопасности соци­алистической эпохи с целью «восстановления справедливости в отношении жертв коммунистических преступлений».

На самом же деле основная задача упомянутых учреждений определялась масштабами создания культов личности Юзефа Пилсудского в Польше и Степана Бандеры в Украине. А сверхзадача – формирование образа России как извечного заклятого врага, поработителя и «исторического агрессора».

Парадоксальность ситуации заключается в том, что институты, создававшиеся с целью «ликвидации тоталитарного наследия», в действительности навязывают обществу как раз культ диктатуры.

Так, пан Пилсудский в свое время осуществил государственный переворот, отстранил от власти демократически избранное правительство и установил в Польше полуфашистский режим. Тем не менее в нынешнем оплоте «демократии» восточноевропейского типа никому не установили больше памятников, чем этому диктатору. И никто не покушается их сносить…

Другой «герой», Бандера, придерживался расистcких взглядов и долгое время состоял на службе у немецких нацистов. Однако ныне в Украине никого так не пиарят, как лидера ОУН. Благодаря переписыванию фактов биографии оба национал-радикала превратились в «борцов с тоталитаризмом» и «защитников демократической Европы».

Возвращаясь к «подвигам» Пил­судского, следует напомнить, что именно им была озвучена так называемая концепция прометеизма (автор ее сохранил анонимность), главной целью которой было разрушение России изнутри. Для этого Пилсудский предлагал использовать социалистические группы, действовавшие в Украине, на Северном Кавказе, Урале, в Поволжье, в Белоруссии, Закавказье, Средней Азии и в других регионах. Надлежало всеми способами содействовать эволюции этих групп в сторону радикального национализма с тем, чтобы они в дальнейшем добивались отделения своих регионов от Москвы.

Как ни парадоксально, но активным проводником этой идеи в Украине стал Степан Бандера – человек, одновременно призывавший к геноциду поляков. Если у него и был какой-то дар, так это работать на два взаимоисключа­ющих фронта. И к Волынской резне, через своих «поплічників», руку приложил, и в качестве лидера ОУН инициировал создание Антибольшевистского блока народов. Именно эта организация поставила своей целью реализацию идей раскола России изнутри, сформулированных Пилсудским.

Кстати, суть концепции по преобразованию социалистического движения в радикально-националистическое, а также по разрушению русского государства изнутри «осенила» Пилсудского в Лондоне, куда он, как и многие социалисты той эпохи, ездил за финансовой поддержкой.

Точно так же формирование Антибольшевистского блока народов осуществлялось благодаря материальной помощи американской и английской разведок. Так что вовсе не секрет, почему эти идеи умудряются так пересекаться и дополнять друг друга.



ВОВСЕ не лишним будет напомнить, что с целью реализации концепции «прометеизма» было совершено огромное количество преступлений. Так, главный западный исследователь сталинских репрессий Роберт Конквест уверен, что Голодомор 1932-1933 годов в Украине был инспирирован в том числе и группой агентов польской разведки. Подтверждением тому служит «дело Федора Конара». К тому времени концепция «прометеизма» стала официальной иде­ологией Генштаба и МИДа Польши. Следовательно, провоцирование сепаратистских выступлений в Украине было одной из их стратегических целей.

Как известно, сегодня и Голодомор, и многие другие преступления директивно приписываются советской власти, а следом за ней правопреемнице СССР России и стали примерами «исторической агрессивности и бесчеловечности российской политики». Теперь во всем виновна Россия! Прежде всего в факте своего существования.

Те, кто фактически организовал и финансировал эти преступления, остались в тени. Эффективность механизма фальсификации истории, отлаженного за многие десятилетия, практически безупречна.

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