13.10.2017

Уродовластие

На Львовщине могут начать распродажу старинных замков и дворцов, находящихся в государственной собственности и зарегистрированных на Львовскую галерею искусств. Данная идея в последнее время активно проталкивается депутатами облсовета, которые резко обеспокоились «порятунком об’єктів культурної спадщини від руйнування» .

С молотка могут пустить самые ценные замки

СПАСЕНИЕ памятников культуры областные депутаты решили начать с шести объектов: Пятничанской башни в Жидачевском районе, часовни Боимов, башни бывшей Свято-Духовской церкви (оба – Львов), Олесского, Золочевского и Подгорецкого замков. Речь идет о памятниках культуры национального значения, находящихся в государственной собственности в лице Министерства культуры Украины, которыми последние десять лет распоряжается Львовская национальная галерея искусств имени Б.Г.Возницкого, часть из них является филиалами или структурными отделами галереи.

10 октября все названные объекты должны были перейти в «спільну власність територіальних громад Львівської області в особі Львівської обласної ради». Однако из-за шума, который подняли в СМИ ученые, искусствоведы, представители местных общественных организаций, рассмотрение на сессии облсовета вопроса «Про оформлення права власності на об’єкти культурної спадщини» отложено.

Обеспокоенность, прежде всего, вызвали выводы постоянной комиссии облсовета по вопросам коммунального имущества и приватизации, которая посчитала, что все шесть памятников культуры должны перей­ти в коммунальную собственность «для подальшої передачі їх в приватні руки». При этом комиссия не предоставила никаких надлежащих обоснований: проигнорировала, в частности, тему комплексного подхода к сохранности всех замков Львовщины, не дала объяснений относительно необходимости передачи в частную собственность ценных замков Центрально-Восточной Европы – Олесского и Подгорецкого, которые находятся в удовлетворительном состоянии.

Весьма показательно и то, каким образом осуществляется данный проект. Все началось с того, что в апреле этого года руководитель Львовской национальной галереи искусств имени Б.Г. Возницкого Тарас Возняк попросил облсовет посодействовать в изготовлении технической документации на шесть вышеперечисленных объектов культурного наследия. Тогда сессия проголосовала за выделение 120 тысяч гривен на инвентаризацию и оформление соответствующих документов в БТИ. То есть о передаче памятников культуры национального значения в коммунальную (а затем – в частную) собственность во время принятия решения речь не шла. Между тем в уже обнародованном документе «странным образом» появилась фраза о том, что эти деньги выделены «на проведення заходів з приватизації майна обласної комунальної власності».

Вместо эпилога

НЕСКОЛЬКО лет назад Львовская облгосадминистрация «запустила» два концессионных проекта: подписала соглашение о концессии на 49 лет замка Острожских в Старом Селе и дворца Потоцких в Тартакове. Замки отдавали в аренду под обязательство предпринимателей сохранить объекты и вернуть их к жизни. Однако в настоящее время они в руинах, как и сто лет назад.



Львов.