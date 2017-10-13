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13.10.2017 Лицемерная забота Верховная Рада в очередной раз решила позаботиться о самых малоимущих слоях населения, зарегистрировав проект постановления № 7172.

НЕ БУДУ утомлять читателей, большинство которых сразу же подумали о себе, и скажу о повышении чьих зарплат идет речь. Проект постановления № 7172, зарегистрированный 5 октября, гласит о финансовом обеспечении деятельности… народных депутатов Украины.

Его инициаторами стали 10 нардепов во главе с представителем «Народного фронта» Павлом Пинзеником. Все они — члены Регламентного комитета.

Постановление предусматривает, что должностной оклад нардепов будет приравнен к окладу членов правительства с привязкой к прожиточному минимуму, установленному для трудоспособных лиц на 1 января текущего года (1544 гривны). Во что это может вылиться, расписано в приложении «Розміри посадових окладів народних депутатів України»:

«Посадові оклади народних депутатів України визначаються в прожиткових мінімумах, встановлених для праце­здатних осіб на 1 січня календарного року, в таких розмірах:

– Голова Верховної Ради України – 12,0;

– Перший заступник Голови Верховної Ради України – 11,5;

– заступник Голови Верховної Ради України – 11,0;

– голова Комітету Верховної Ради України, Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, керівник депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України – 10,5;

– перший заступник, заступник голови Комітету Верховної Ради України, Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, секретар комітету Верховної Ради України, Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, заступник керівника депутат­ської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України, голова підкомітету комітету Верховної Ради України – 10,3;

– член комітету Верховної Ради України – 10,0».

Замечу, что это относится только к окладам! Без учета надбавок, дополнительных выплат и премий. Ведь, кроме окладов, месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов депутата предлагают установить на уровне 25 таких же прожиточных минимумов (30 880 гривен).

Данную инициативу, сообщил портал Нyser, прокомментировал один из подписантов проекта постановления, заместитель председателя Регламентного комитета Олег Куприенко, представитель «Радикальной партии»: «Например, последняя моя зарплата, я ее получаю на карточной счет, – 13 тысяч 546 гривен 67 копеек, в переводе на американский доллар – аж 512 долларов. У меня вопрос: вы так дедушку Ленина любите, который рассказывал, что кухарки могут править государствами, или вы вообще живете в другой стране? Если мы хотим, чтобы кухарки правили государством, то давайте не будем никому платить денег. И нормальные люди во власть не придут», – сказал Куприенко.

Я просто обрыдался, увидев эту нищенскую зарплату нардепа. Поток слез остановила только мысль, что ему все-таки подкинут какую-то премию. А потом и остатки соленой влаги высохли после знакомства с его налоговой декларацией за 2016 год (Это может сделать каждый по электронному адресу: https://declarations.com.ua/declaration/nacp_88a42ab6-0a36-4789-a846-bf883b5dac59).

Оказывается, Куприенко владеет пятью земельными участками суммарной площадью в 27400 квадратных метров, двумя квартирами (одна записана на жену). Правда, небольшими – всего в 89 и 85 квадратов. Также у него имеется четыре автомобиля – два собственных и по одному у жены и сына, которые тянут на 620 тысяч гривен. К тому же на банковском счете у него всего 125 тысяч долларов США. Вообще-то, их 250 тысяч, но это совместная собственность с женой.

А вот заработки у него по месту работы (то есть в ВР) действительно небольшие – каких-то 510 тысяч за год, согласно декларации.

Также Куприенко выразил убеждение, что специалистам, которые занимаются законодательной деятельностью, нужно платить больше: «Специалистам надо платить достойную зарплату. Если вы хотите, чтобы люди без образования, без умений, без знаний правили государством, давайте будем говорить, что не надо им платить, – они украдут. А если не украдут? Напишут таких законов, что завтра никто не будет жить в Украине».

Ух, ты! А он хоть понимает, кто сидит в Раде рядом с ним и правит государством? И за счет чего они «бедные» выживают… А пожить на минимальную зарплату вы не пробовали? А на пенсию или студенческую стипендию? Без машин, квартир, домов и латифундий! Или даже на зарплату очень нужного стране научного работника?

Может, тогда кто-нибудь сочинит законопроект, после которого не захочется толпой бежать из Украины. А пока… Благо теперь у нас есть безвиз, и плевать, что он только туристический. Право, жаль, что не кухарки (студенты, учителя, доктора, пенсионеры – выбери нужное) пишут законы!

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