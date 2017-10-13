Главная / ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ / «Медреформа» продолжает побеждать медицину

13.10.2017 Коммунальный беспредел Чего не отнять у нынешней власти, так это последовательности. После убиения промышленности была угроблена юридическая, а вот на днях еще и пенсионная система вместе с половиной всех будущих пенсионеров. Но, несмотря на все старания министра «здравоХоронения», то бишь здравоохранения, медицина все еще трепыхается, хотя слабеет год от года. Последние «реформы» уже убили сельскую медицину. Теперь подбираются к городам районного значения.

ТАК, например, в Никополе уничтожается очередная детская поликлиника. В мае этого года горожан поставили перед фактом, что детский филиал поликлиники по адресу ул. Некрасова, 31-б подлежит закрытию. Причина банальна: нет средств на ее содержание. Причем в поликлинике три года назад был сделан современный ремонт и улучшены условия для лечения и диагностики детей. Там принимали три педиатра и работал прививочный кабинет. Вот, собственно, и все, что оставалось от поликлиники, открытой 30 лет назад «преступным» советским режимом. Теперь и это подлежит ликвидации!

Родители детей, которые теперь будут лишены доступного медицинского обслуживания по месту проживания, возмутились и выступили с протестом. «Мы неоднократно проводили собрания, собирали подписи против закрытия, – говорит представитель группы инициативных мам Татьяна Садовская. – Я два раза обращалась на горячую линию премьера Гройсмана. Там отвечали, что кабинет затратный, но рекомендовали городским властям его сохранить».

В результате из филиала убрали прививочный кабинет и двух педиатров. До недавнего времени единственный педиатр еще работал, но и его могут в любой момент тайно перевести в другое помещение. Все это создает большие неудобства для мам с малышами: «Теперь прием педиатра проходит в одном месте, а на прививку нужно добираться на общественном транспорте в другое».

Уже переехавшие двое его коллег сейчас пытаются принимать граждан с детьми в предоставленном им помещении, которое вообще не отвечает никаким стандартам. «То, что я увидела, меня поразило, – говорит Татьяна Садовская. – Никакого ремонта там не было уже лет двадцать. Осыпающиеся стены, помещение маленькое и никак не приспособленное для врачебной деятельности, а уж тем более для приема детей. Вместо пеленального столика – два сдвинутых вместе письменных стола. В одном из помещений плесень и на весь пункт несет канализацией». Педиатры тоже были, мягко говоря, не в восторге от предоставленного помещения и говорили, что были бы не прочь вернуться обратно.

Инициативная группа родителей пробилась на прием к мэру Никополя Андрею Фисаку. Он заверил, что поликлинике предложат помещение по улице Первомайской, 5. Однако прошло два месяца, а никто новое помещение даже не показал.

А педиатры, работающие в практически непригодном помещении, изменили свое мнение! И старые столы и осыпающаяся штукатурка, и запах канализации им вдруг понравились. По словам Татьяны Садовской, на врачей оказали давление, и они вышли из борьбы, опасаясь за свои рабочие места.

Тогда мамы попросили у городской администрации смету по «неподъемным» затратам на содержание поликлиники, якобы разоряющей городской бюджет. Сметы были предоставлены. В документах говорилось, что содержание филиала поликлиники обходится городскому бюджету в 82 тысячи гривен – город в год платит 31 тысячу за электроотопление, 1 тысячу за воду и почти 50 тысяч гривен за уборку придомовой территории и служебных помещений.

Ну, конечно, 82 тысячи в год – это неподъемная сумма для 116-тысячного города. Однако и эта цифра завышена. Дело в том, что придомовая территория относится к ОСМД расположенных рядом домов, и за ее уборку платят жители этих домов.

Ответов на свои вопросы жители района ждут по сей день.

Заместитель председателя общественной организации «Комитет по борьбе с коррупцией и нарушениями прав граждан» Александр Кириллов говорит, что их организация привлекла депутатов и взяла на контроль данное дело. Однако никаких сдвигов добиться так и не удалось: «Мы обращались к депутату, который прошел по округу, ходили на прием к мэру. Все заверения городских властей о помощи оказались мыльным пузырем, никакие заверения и обещания со стороны городской власти так и не были выполнены».

Удастся ли горожанам отстоять филиал после столь упорной борьбы, пока неясно. На мой взгляд, не удастся, так как уничтожение цивилизованной доступной медицины – это не самодурство местных чинуш, а жесткая линия правительства, инициированная так называемым и.о. министра здравоохранения. А каждый день «реформ» этой власти отбрасывает страну минимум на пять дней назад в ее развитии. Сейчас чтобы поднять Украину до довоенного уровня, нужно лет 15. А если эта власть задержится еще на годик, будет уже 20. А далее… Боюсь, что о восстановлении Украины как цивилизованного государства придется забыть навсегда.

Днепропетровская область.

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