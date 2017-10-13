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13.10.2017 К КОНЦУ Гражданской войны в Стране Советов царила разруха. В промышленности, на транспорте и, самое главное, в финансовой сфере. В стране к тому времени фактически не было денег – в обращении по-прежнему находились царские кредитные билеты, думские деньги, «керенки», ценные бумаги и денежные суррогаты, известные как совзнаки.

Официально совзнаки, хотя и номинировались в рублях, деньгами не назывались, так как это было время военного коммунизма и доминировала идея полного отмирания в самом ближайшем будущем денег как наследия капитализма. Усилия многих теоретиков-марксистов направлялись тогда на создание безденежной системы учета и поиски иного, чем деньги, критерия стоимости – «трудовой единицы» («треда»). На III Всероссийском съезде совнархозов (январь1920-го) была поставлена задача установления твердой учетной единицы, за основу которой должна быть взята единица труда. Проект декрета Совнаркома о «треде» вскоре был разработан и после утверждения должен был вступить в силу с 1 января 1922. За единицу измерения принимался один нормальный день труда рабочего первого разряда. Любые разговоры о возврате к полноценному денежному обращению расценивались как антимарксистские и контрреволюционные, потому что человечество за свою историю уже столько натерпелось из-за этих самых проклятых денег!

Курс совзнака стал падать еще более резкими темпами. Квази-деньги брать уже никто не хотел. Буханка хлеба на черном рынке стоила несколько чемоданов нарезанной бумаги (совзнаков). Страна в очередной раз скатилась к натуральному обмену. В 1921 году перед советским правительством возникла реальная угроза потери экономического контроля над страной. В марте 1921 года по настоятельному требованию В.И. Ленина начали внедрять новую экономическую политику. Это было невозможно без коренного пересмотра взглядов на роль денег в экономике переходного периода, стала насущно необходима устойчивая денежная единица. Такая задача была поставлена Ленным в самом начале введения НЭПа, однако что это будет за денежная единица, никто тогда еще не знал.

На XI съезде РКП(б) наконец было принято решение о создании устойчивой советской валюты. Развернулась дискуссия о том, как назвать новые деньги. Были предложения отказаться от старых наименований и ввести новые, революционные. К примеру, работники Наркомфина предлагали называть единицу советской валюты «федералом». Рассматривались также названия «гривна», «целковый» и «червонец». В связи с тем, что гривнами назывались деньги, имевшие хождение в Украине при власти УНР, а целковый ассоциировался с серебряным рублем, было принято решение назвать новые деньги червонцами.

Декретом Совета Народных Комиссаров от 11 октября 1922 года Государственному банку было предоставлено право на выпуск банковских билетов в золотом исчислении. Эти деньги были полностью обеспечены государством запасами драгоценных металлов и иностранной валютой, товарами и векселями надежных предприятий. С ноября 1922 года началось поступление в обращение банкнот номиналом в 1, 3, 5, 10 и 25 червонцев. На банкнотах было зафиксировано, что один червонец содержит один золотник 78,24 доли (7,74 г) чистого золота и что начало размена устанавливается особым правительственным актом.

Одновременно с выпуском бумажных червонцев в октябре 1922 года было принято решение о выпуске золотых червонцев в виде монет. По своим весовым характеристикам (8,6 г, 900-я проба) и размерам червонец полностью соответствовал дореволюционной монете в 10 рублей. Автором рисунка стал главный медальер монетного двора А.Ф. Васютинский. На аверсе монеты был изображен герб РСФСР, на реверсе – крестьянин-сеятель, выполненный на основе скульптуры И.Д. Шадра, ныне находящейся в Третьяковской галерее. Металлические червонцы в основном использовались советским правительством для внешнеторговых операций, однако часть монет имела обращение и внутри страны.

Неожиданно возник казус: западные страны решительно отказывались принимать эти монеты, поскольку на них была изображена советская символика. Выход был найден мгновенно – советский монетный двор начал выпуск золотого червонца образца Николая II, безоговорочно принимавшегося за рубежом. Таким образом советское правительство закупало необходимые ему товары за рубежом за монеты с изображением свергнутого царя.

Второго февраля 1924 года Второй съезд Советов постановил ввести в обращение устойчивую валюту общесоюзного образца, а с 10 марта начался выкуп у населения совзнаков. Так было прекращено параллельное хождение двух валют.

В 1924 году, после образования СССР, были выпущены пробные экземпляры монет нового образца, на которых герб РСФСР был заменен гербом СССР. Далее дело не пошло. Отказ от металлического червонца объяснялся тем, что финансовая система страны достаточно окрепла, чтобы отказаться от свободного хождения золота. Кроме того, за рубежом, видя усиление червонца, отказались от расчетов в золотой монете в пользу золотых слитков или иностранной валюты.

Червонец был встречен населением с доверием и рассматривался скорее не как средство обращения, а как ценная бумага. Многие рассчитывали на то, что произойдет обмен бумажных червонцев на золото, хотя никакого правительственного акта о свободном размене червонцев на золото так и не вышло. Тем не менее население меняло бумажные червонцы на царские золотые монеты и наоборот, иногда даже с небольшой переплатой за бумажные червонцы (ввиду удобства ликвидности и хранения). Благодаря этому курс червонца оставался стабильным, что дало прочную почву для реализации НЭПа.

Постепенно червонец стал проникать на иностранные рынки. С апреля 1924 года его курс начинает котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже – червонец стоял на уровне, превышающем его долларовый паритет. В 1924-1925 годы неофициальные сделки с червонцем совершались в Лондоне и Берлине. В конце 1925 года был принципиально решен вопрос о его котировке на Венской бирже. К тому времени червонец официально котировался в Милане, Риге, Риме, Константинополе, Тегеране и Шанхае. Советский червонец можно было разменять или приобрести практически во всех странах мира.

Однако в 1925-1933 годах начался постепенный отход от НЭПа и пошаговое введение административно-командной модели хозяйственного механизма, что привело к пересмотру теоретической концепции денег и отказу от устойчивой денежной единицы. В 1926-1928 годах червонец постепенно перестал быть конвертируемой валютой. А после кредитной реформы 1930-1933 годов, направленной на централизацию кредитных процессов в экономике и отмену коммерческого кредитования и вексельного оборота, червонцы фактически были вытеснены из обращения банковскими и казначейскими билетами, номинированными в рублях.



По материалам открытых источников подготовил Богдан ПОЧАЙНОВ.

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