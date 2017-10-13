13.10.2017

Народні перлини

«Особлива привабливість бессарабського відзначення цього празника полягає в тому, що віруючі після богослужіння збираються біля Дунаю, його приток та інших водоймищ для так званого особистого моління, і кожен просить те, що йому потрібно, – каже знавець і пропагандист довколорелігійних звичаїв та обрядів Василь Григорович Швидкохід із Придунав’я. – Вважається, що вода має магнетичну силу, яка запам’ятовує прохання молільників, передаючи їх і постійно нагадуючи про них Пресвятій Богородиці».

Весільні замовини

–ТОБТО вода як одна з природних стихій стає посередницею між молільниками і Пресвятою Богородицею? А хіба там, де немає водоймищ, молитва повільніше доходить до Неї?

– Пресвята Богородиця скрізь чує молитву до неї без посередництва. Я ж не сказав, що вода прискорює виконання прохань молільників, я сказав: запам’ятовує.

– Це – як у храмах прочани подають записки-замовлення молитов за здоров’я, вічну пам’ять померлих, панахиду й сорокоуст?

– Певна схожість є… Духовні перлини складалися століттями і стали постійним супроводом релігійних свят. У Придунав’ї – одні, на Буковині – другі, в Поліссі чи на Слобожанщині – треті. Краса народної творчості полягає в розмаїтті звичаїв та обрядів. Головне – вони мають спільний напрямок бажань, прохань і надій.

Оскільки релігійний празник збігається з осіннім сезоном весіль, то бессарабські неодружені жінки чи дівчата здавна дотримуються обряду Весільні замовини. Уранці жінка чи дівчина наливає у склянку або кухоль теплої води і промовляє над нею замовину. Потім цією водою вмивається і, якщо в кого є сорочка коханого чоловіка чи хлопця, витирається нею.

Послухайте текст замовини, яка це поезія:

Благослови мене, Боже, на вінчальний вінець,

Хай настане дівоцтву моєму кінець.

Не потрібні мені більше дівочі коси,

Хай дівки незаміжні їх носять.

На заміну прошу дружини платок

Та на пальця вінчальний перстеньок.

Благослови мене, Боже, на святу Покрову. Амінь».

Паруватися, землю населяти

–І ЦЯ замовина допомагає?

– Авжеж! Щосуботи в нашій церкві вінчаються три-чотири пари. Попри економічні чи політичні потрясіння люди не забувають про основне своє призначення паруватися, множитись і землю населяти.

– Які ще молитви «працюють» на плодючість людського роду?

– Їх багато. Послухайте ось цю. Вона так і називається: «Молитва про швидке заміжжя на Покрову»: «О, Пресвята Діво Маріє! Прийми цю молитву від мене, негідної слуги Твоєї, і вознеси її до Престолу Бога Сина Твого. Хай милостивим він буде до прохань наших. Звертаюсь до тебе, як Заступниці нашої: почуй нас, які моляться до Тебе. Покрий нас покровом Твоїм і попроси у Бога Сина Твого нам усім благ: подружжю – любові та злагоди, дітям – слухняності, скривдженим – терпіння, скорботним – благодушності, всім же нам – духу розуму і благочестя, духу милосердя і покірливості, духу чистоти і правди.

Вбережи мене від гордості й самолюбства, дай мені бажання до працелюбства і благослови плоди праці моєї. Як Закон Господа Бога нашого велить людям у чесному шлюбі жити, то приведи мене, Матір Божа, до нього не для догоджання бажанню моєму, а для виконання призначення Отця нашого Святого. Адже Він Сам сказав: недобре чоловіку бути одному, і створив йому жінку в помічницю, благословив їх рости, плодитись і населяти землю.

Пресвята Богородице, почуй покірливу молитву з глибини серця дівочого, дай мені чоловіка чесного і благочестивого, щоб ми в любові з ним та злагоді прославляли Тебе й милосердного Бога: Отця і Сина, і Святого Духа нині і прісно, і на віки вічні. Амінь».

– Гарні, проникливі слова. Василю Григоровичу, я ось що думаю. Молитву на всі випадки життя «Отче наш» запропонував людям Новий заповіт. Її дали нам апостоли. А де народжуються нові молитви?

– У душах і серцях людей. Тоді, коли прагнуть поспілкуватися напряму з Богом…Тепер поставимо крапку в темі заміжжя. Дівчата Бессарабії, яким уже надокучило дівувати, моляться так: «Свята мамо, Покровителько, накрий мою голівоньку хоч ганчіркою, аби не залишилася дівкою».

«Проси і буде дано?»

–У ЦЬОМУ правилі стверджується безмежна здатність задовольнити прохачів. Звідки вона у Пресвятої Богородиці?

– Від Святого Духа. Адже Марія вже біля Сина Свого, на небі. Діяннями Богородиці освячена традиція ділитися набутим з іншими – чим більше їм даєш, тим більше одержуєш. З цього приводу є одна придунайська дума.

А срібло-злото на три долі паювали

І на святу Покрову роздавали:

Першу долю на церкви накладали.

Другу – на святого Межигірського Спаса,

Третю – на православні монастирі,

Які давнім спільним скарбом будували,

Щоб за них, встаючи і лягаючи,

Милосердного Бога благали.

За переказами, після зруйнування Січі Запорі­зької військами Катерини II 1775 року багато козаків подалося в наш край, прихопивши образ Пресвятої Покрови. Матір Божу вони вважали своєю покровителькою, яка рятувала козаків, допомагала вижити. Вони тікали не лише за Дунай, а й за Дон, на Кубань. Там будували храми, в яких прославляли свою Заступницю.

– Моя покійна бабуся Марта (царство їй небесне), пам’ятаю, коли траплялося щось неприємне, хрестилася, примовляючи: «О, Покрово Мати Божа, сохрани і помилуй». Нагадаймо читачам про виникнення цього празника.

– Сталося це наприкінці першого тисячоліття після Різдва Христового, а точніше – 910 року. Тоді царював Лев VI на прізвисько Філософ. Так його народ назвав через те, що він замість того, щоб повести військо на захист Вітчизни, довго роздумував, філософствував. А в цей час сарацини, противники християнства, вторглися в Грецію, і люди потерпали не тільки від своїх, а й від чужих гнобителів.

І от 1 жовтня за старим стилем, а за новим – 14 жовтня святий Андрій Юродивий та його учень Єпіфаній молились у Константинопольському храмі, де зберігалася риза Богородиці. Під час всеношного недільного співу вони раптом побачили в повітрі чудесне з’явлення Пресвятої Діви Богородиці в оточенні пророків, апостолів і ангелів.

Осяяна сонячним світлом, вона також молилась і покривала християн своїм омофором. Зраділий Андрій запитує Єпіфанія: «Ти бачиш, брате, царицю і Богиню нашу, яка молиться за весь світ?» – «Так, святий отче, – відповідає учень, – бачу, але й жахаюсь: за порогом – вороги». – «Заспокойся, її молитва посилює нашу молитву, і ворог щезне».

Тієї миті під склепінням храму пролунав величальний спів: «Сьогодні ми, православні люди, радісно святкуємо, осяяні Твоїм, Божа Мати, явленням і, здіймаючи очі до Твого пречистого образу, уклінно просимо: покрий нас чесною Твоєю покровою і визволи нас від усякого зла, благаючи Сина Твого, Христа, Бога нашого, щоб спас душі наші».

І відступили вороги. Водночас прославляння Богородиці тими, хто молився у храмі, підхопили жителі Константинополя. І Церква, підтримавши віру людей у покрову Божої Матері, освятила день її з’явлення урочистим святкуванням.

Правила, прикмети й повір’я

–БЕССАРАБІЯ, кажуть, на них багата. Це так?

– Звичайно. Всіх не злічити. З покоління в покоління передається головне повір’я: «Прийшла Покрова – надій обнова». Не втрачає свого значення й погодна прикмета: якщо на Покрову вітер дме з півночі, то чекай зиму холодну й багатосніжну, а якщо з півдня – теплу.

У Придунав’ї склалися цікаві правила поведінки на Покрову і на весь час для незаміжніх та заміжніх жінок. Першим належить уранці заплести косу й аж увечері її розплести; спекти щось смачне і почастувати ним приємних людей; нагодувати птахів і тварин; подати милостиню; прикрасити стіл квітами і привітати зі святом свою родину.

Заміжнім жінкам належить взяти ікону Покрови Пресвятої Богородиці й уранці прочитати над дітьми молитву: «Як покровом на Покрову покривала Матір Божа землю від усіляких бід, так і я приступаю до своєї дитини. Як Матір Божа, Цариця Господня, покровом землю всю накриває, так і я плід лона свого накриваю від усякої напасті. В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь».

На Покрову не дозволяється виконувати тяжку роботу. А якщо цей празник випадає на будній день і є невідкладні справи, то робити їх можна. Тільки згідно з православною традицією – сумлінно, «у правді й простоті».

І слушно наші державотворці оголосили Покрову Днем захисника Вітчизни. Релігійне свято відзначається як національне.

– Можливо, це й молитви до Покрови Пресвятої Богородиці прискорять установлення миру в Донбасі?

– Дай Боже!