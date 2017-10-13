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Выпуск № 117 от 13 октября 2017 г.
 
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   Главная / НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ / Мастера святых образов

Мастера святых образов
13.10.2017

Выставки

Более 50 традиционных святых ликов представили организаторы киевского Завального арт-центра на выставке «Мир православной иконы».

Известные мастера иконописи Анна Завальская, Роман Селивачев, Роман Стоянов и Владимир Костюк изобразили святых в старинной технике яичной темперы с применением сусального золота. Все краски из натуральных материалов, полудрагоценных камней и перетерты художниками вручную. В качестве консерванта иногда используется и вино. Поэтому срок годности таких красок не более 3-4 дней. Для написания икон использовались доски из натурального дерева.
Иконы представляют собой удивительное сочетание высочайшего из искусств – живописи с религиозными сюжетами, изображениями Иисуса Христа, Богоматери, ангелов и святых.
Но иконы и картины далеко не одно и то же. Любая картина – это свободная авторская интерпретация художником тех или иных событий и образов. Икона – совсем другое дело.
Согласно учению церкви (как католической, так и православной), святой образ, изображенный на иконах, должен быть выполнен по определенным канонам. Считается, что в воплощенном святом лике всегда присутствует живой Дух и невидимая Божественная сила. Подтверждением тому чудеса, происходящие вокруг сакральных икон, которые еще называют чудотворными.
Образы икон изначально обращены в вечность, в другой мир. Там уже свершилась победа добра над злом и света над мраком. Поэтому язык иконы не может быть обыденным, а изображения – реалистичными. Они полны символов и знаков, которые нужно уметь читать и понимать.

 

Автор: Геннадий НАЗАРОВ
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