Главная / НОВОСТИ ОБЩЕСТВА / Крыша едет не спеша

13.10.2017 То ли еще будет! Мир потихоньку сходит с ума. Это зафиксировало научное исследование «Глобальное бремя болезней», над которым работали более 2,5 тысячи ученых в 130 странах мира. Выяснилось, что более 1,1 миллиарда населения Земли (примерно 15,5 процента) страдают различными психическими расстройствами. А как обстоит дело в Украине? С ОДНОЙ стороны, все не так печально. Министерство социальной политики Украины сообщает, что в Украине страдает психическими расстройствами 1,2 миллиона жителей. То есть всего лишь более трех процентов населения. Вроде бы до мирового уровня нам еще далеко. Но не спешите радоваться.

Уже который год подряд Украина занимает первое место по количеству психических расстройств в Европе – почти два миллиона украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц. Более того, по неохотному признанию нашего самого социального министерства, показатель психически «расстроенных» людей с каждым годом растет.

А чему удивляться, если жизнь такова. Да что там далеко ходить – взгляните на свое окружение. Среди моих подруг почти половина с расстройствами.

У одной сына забрали в АТО. Теперь она боится открывать почтовый ящик и вздрагивает при каждом звонке с незнакомого номера.

Вторая постоянно твердит, что ее скоро выставят на улицу – пенсии не хватает даже для оплаты коммунальных услуг. Вот и повисли над ней долги дамокловым мечом.

У еще одной огромное горе. Муж лежит в реанимации, и каждый день на лекарства и эксплуатацию оборудования требуется примерно 10 тысяч гривен. Пока ей удается справляться благодаря друзьям, которые поддерживают финансово. Но перспективы далеко не радужные.

Не добавляют оптимизма и все телодвижения наших слуг народа во главе с гарантом. Проводимые или пока еще только проталкиваемые ими реформы несут только очередные стрессы простым людям. Свою лепту в дело психопатии народа скоро внесет и новый Трудовой кодекс, делающий работников практически бесправными.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку болезней, которые будут лидировать по количеству человеческих трудозатрат, связанных с этими заболеваниями. Психические расстройства обгонят даже сердечно-сосудистые недуги, которые сегодня держат пальму первенства в структуре заболеваемости населения планеты.

Даже не хочется углубляться в эту тему. А то у меня уже начинает подергиваться веко.

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