Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Простокваша – оружие против гриппа

13.10.2017 Ваше здоровье Приближается эпидемия гриппа, и многие ищут рецепты для укрепления иммунитета. Письма на эту тему комментирует врач-инфекционист Зинаида ЛЕБЕДЕНКО.

–ЗИНАИДА Андреевна, Виктор Зайчук из Ивановки Одесской области пишет: «Вычитал, что молочнокислые бактерии вырабатывают белок интерферон, который уничтожает все вирусы гриппа. Можно ли в период эпидемий увеличить количество молочнокислых бактерий в организме, чтобы надежно защититься от гриппа?»

– Вопрос интересный и актуальный, потому что, как прогнозируют медики, в ноябре начнется эпидемия гриппа. Иммунологи, пытаясь разгадать секреты долголетия, исследовали микрофлору желудочно-кишечного тракта у долгожителей Абхазии. Оказалось, что у этих людей в микрофлоре преобладали молочнокислые бактерии, а патогенные микроорганизмы практически отсутствовали.

– С чем это связано?

– Прежде всего с характером питания. В Абхазии люди питаются в основном молочно-растительной пищей, а такой рацион создает идеальные условия для развития молочнокислых бактерий. Они подавляют патогенную микрофлору, не давая ей размножаться, и поэтому считаются полезными для человека. По некоторым данным, от полутора до двух килограммов от веса тела составляют микроорганизмы, и очень важно, чтобы среди них преобладали наши друзья, а не враги. Поэтому ешьте свежую, натуральную, желательно не термообработанную пищу, тщательно пережевывайте ее. Ученые установили, что молочнокислые бактерии действительно участвуют в выработке одного из видов интерферона – белка, который уничтожает вирусы гриппа. Так что, стимулируя развитие молочнокислых бактерий в организме, мы повышаем его защитные свойства, уменьшаем риск заболеть.

– Где в природе живут молочнокислые бактерии? Как они попадают в наш организм?

– В природе эти бактерии встречаются на поверхности растений, на фруктах, овощах, в зернах. Их много в простокваше. В организм молочнокислые бактерии попадают с пищей, в основном с растительно-молочной.

– Ирина Наконечная из Запорожья пишет, что стала часто простужаться. «Пошла к частному врачу, он мне выписал для укрепления иммунитета импортный препарат стоимостью более тысячи гривен. Имеет ли смысл покупать такое дорогое лекарство?» – спрашивает читательница.

– С моей стороны было бы неэтично критиковать действия коллеги. Если у вашей читательницы проблема с деньгами, можно обойтись и без дорогого аптечного лекарства. Считаю, что нужно крайне осторожно относиться к попыткам искусственно стимулировать иммунную систему. Это слишком сложный механизм, чтобы вторгаться в его работу. Не мешайте организму бороться с инфекциями. Я бы посоветовала в период эпидемий хорошо высыпаться, не есть вредную пищу, ежедневно кушать простоквашу, нежирный творог, пить кефир.

– А сыр? Наш читатель из Киева Петр Торбо­хват интересуется, какой сыр полезней – фета или брынза.

– Полезней всего свежий нежирный творог, а что касается твердых сыров, то при их приготовлении используют соль, консерванты, благодаря чему и срок хранения увеличивается. Творог для здоровья лучше, в нем много полезных для человека молочных бактерий.

– У одного моего знакомого после болезни и лечения антибиотиками развился дисбактериоз. Ему посоветовали лечиться «болгарской палочкой». Он принимал неделю – и здоровье сразу наладилось. Что это за чудо-препарат?

– Эта бактерия впервые выделена из болгарского кислого молока. Палочка достигает в длину 20 микрон, любит тепло и лучше всего размножается при температуре выше 42 градусов по Цельсию. Очень полезна для человека. Размножаясь в желудочно-кишечном тракте, как метла, выметает весь «бактериальный сор». Если врач вам порекомендует такое лечение, знайте: метод проверен и работает эффективно.

– Еще письмо в тему. Денис Шерстюк из Черкасс интересуется, правда ли, что из сыроежек знахари в древности готовили омолаживающий отвар, который очищал кровь, повышал потенцию и повышал устойчивость человека к холоду.

– Относительно древних знахарей ничего сказать не могу. А сейчас грибы лучше вообще не собирать в лесу. В Ровенской области зафиксированы десятки случаев отравления грибами, причем чаще именно сыроежками, которые раньше считались безопасными грибами. Вероятно, причина в ужасной экологии. Если хочется полакомиться грибами, купите в супермаркете шампиньоны или вешенки.

– Анна Пройда из Киева спрашивает, какие молочнокислые продукты самые полезные.

– Все полезны, если свежие. Рекомендую простоквашу, кефир, нежирный творог, все это для нас источники полезных молочнокислых бактерий.

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