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13.10.2017 Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов донецкому «Шахтеру» необходимо набирать максимум очков в предстоящем двухматчевом противостоянии с роттердамским «Фейеноордом». ФУТБОЛЬНЫЙ клуб «Вилхелмина» (как он тогда назывался) был основан группой энтузиастов 19 июля 1908 года. В течение четырех лет клуб несколько раз менял название и цвета. И лишь после вступления в национальную футбольную ассоциацию в 1912 году был переименован в «Фейеноорд» в честь района Роттердама. В 1917 году команда добилась права выступать в высшей лиге нидерландского футбола. Через шесть лет главным тренером был назначен англичанин Гарри Вэйтс. Под его руководством «Фейеноорд» занял первое место в 1924 году. Череда успехов команды продолжилась и далее, о чем свидетельствует чемпионство в 1926-1929 годах.

В 1930 году «Фейеноорд» выиграл свой первый Кубок Нидерландов. Следующие несколько лет роттердамцы продолжали доминировать в регулярном чемпионате, трижды выигрывая его, но неудачно выступали в плей-офф. Пять лет спустя после завоевания первого Кубка, «Фейеноорд» выигрывает приз во второй раз. Игра клуба привлекала все больше болельщиков на стадион, и в 1933 году было принято решение о постройке новой арены. В 1937 году клуб переехал на стадион «Фейеноорд», на котором выступает и поныне. В этот период «Фейеноорд» трижды (1936-1938) занимает первое место в регулярном чемпионате, при этом дважды становясь чемпионом – в 1936 и 1938 годах. В 1940 году «красно-белые» вновь становятся сильнейшими в Нидерландах. Однако следующего трофея поклонникам команды пришлось ждать аж до 1960 года. Под руководством Норберта Хофлинга «красно-белые» выиграли четыре чемпионских титула, два национальных Кубка, а также вышли в финал Кубка Интертото в 1962 году, где уступили (1:2) непримиримому сопернику «Аяксу». В 1970 году Эрнст Хаппел сменяет на посту главного тренера Хофлинга и с первой попытки защищает чемпионское звание. Шестое мая 1970 года – самый знаковый день в истории клуба. На миланском стадионе «Сан Сиро» в финале Кубка чемпионов со счетом 2:1 был повержен шотландский «Селтик». День спустя более 140 тысяч голландцев устроили команде грандиозную встречу по ее возвращении из Италии. «Красно-белые» не останавливаются на достигнутом и в 1974 году пополняют коллекцию трофеев еще и победой в Кубке УЕФА. После гостевой ничьей с «Тоттенхэмом» (2:2) роттердамцы одолевают лондонцев дома со счетом 2:0. В том же году «Фейеноорд» побеждает и в Кубке Нидерландов.

После этого в игре и результатах команды начался явный спад. Поколение, именуемое «золотыми тюльпанчиками», ушло, а замена оказалось не столь эффективной. Следующее чемпионство «красно-белые» завоевали в 1984 году под руководством Тиса Либрехтса. И снова перерыв на девять долгих сезонов. В девяностых годах прошлого века «Фейеноорд» дважды (1993,1999) становился победителем Эредивизи. Начало нынешнего века роттердамцы отметили второй в истории победой в Кубке УЕФА. Подопечные Берта ван Марвейка заняли третье место в группе Лиги чемпионов и продолжили свой путь во втором по престижности европейском клубном турнире, где дошли до финала. В решающем поединке в упорной борьбе была повержена (3:2) «Боруссия» из Дортмунда. Именно тогда в Роттердаме начала сиять футбольная звезда Робина ван Перси. Уже традиционно после победы в Кубке УЕФА у «Фейеноорда» начался длительный период трофейной «засухи». И только в 2008 году «красно-белые» завоевали Кубок Нидерландов. А в последнем, 61-м по счету розыгрыше Эридивизи, в упорной борьбе с «Аяксом» буквально «выгрызли» за тур до окончания соревнований долгожданный чемпионский титул.

Сейчас действующий чемпион представляет собой молодой, но боевитый коллектив. Главное достоинство «Фейеноорда» – мощнейшая футбольная академия. Сборная Нидерландов имеет обширное представительство воспитанников местной школы, которую уже давно окрестили кузнецей талантов, эффективно работающей на экспорт. Возглавляет команду ее бывший игрок Джованни ван Бронкхорст. Лидером и главным «снайпером» «Фейеноорда» является 26-летний Йоргенсен. В прошлом чемпионате на счету датчанина 21 результативный «выстрел». В нынешнем, правда, дела идут не так хорошо – один гол в пяти играх. В новом сезоне функции бомбардира на свои плечи возложил правый нападающий Бергёйс (6 голов). Капитанскую повязку носит опытный марроканский опорный полузащитник Аль-Ахмади. Уже традиционно свои шансы пробиться в основу получили несколько молодых исполнителей: Дикс, Хансссон и даже 16-летний Туре. В нынешнем чемпионате после шести туров «Фейеноорд» занимает второе место с 15 очками (у лидера ПСВ на три пункта больше). А вот в Лиге чемпионов подопечные ван Бронкхорста стартовали провально, проиграв оба матча (0:4 – «Ман Сити» и 1:3 – «Наполи»). Так что игры с «Шахтером» – это последний шанс для роттердамцев попасть в еврокубковую весну.

«Фейеноорд» является частым соперником украинских команд. Не понаслышке знакома с «красно-белыми» луганская «Заря». Помимо драматического противостояния (1:1, 3:4) в плей-офф Лиги Европы в 2014 году, пути команд пересекались (1:1, 0:1) через два года уже на стадии группового этапа. Также «Фейеноорд» четырежды встречался с «Динамо». В групповом турнире Лиги чемпионов-2002/2003 перевес был на стороне голландцев 0:0 и 2:0. А летом 2012-го киевляне оказались сильнее в квалификационных матчах этого же турнира (1:0, 2:1).

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