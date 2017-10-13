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13.10.2017 По горячим следам Сборная Украины по футболу впервые не вышла из отборочной группы чемпионата мира. В 25-летней истории национальной команды было три случая, когда она не могла преодолеть отбор, но они касались чемпионата Европы. В минувший понедельник мы открыли новую страницу – впервые не преодолели групповой этап отбора к ЧМ.

ИСТОРИЯ участия сборной Украины в отборочных циклах чемпионата мира насчитывает 21 год. Наша команда дебютировала в этом турнире в 1996 году с побед над Северной Ирландией (1:0) и Португалией (2:1); вышла в плей-офф, где уступила Хорватии. Тогда проиграв (0:2) на выезде, подопечные Сабо в ответной игре обрушили на соперника шквал атак, забили быстрый мяч, затем второй. Но на пути нашей команды встал норвежский судья Педерсен, отменивший чистый мяч Косовского. Та игра завершилась со счетом 1:1. Украина прекратила борьбу, но за сборную тогда не было стыдно. А хорваты в следующем году стали бронзовыми призерами чемпионата мира.

В следующем цикле, когда команду возглавлял Лобановский, наша сборная снова пробилась в плей-офф, где попала на Германию (1:1 и 1:4), которая потом дошла до финала ЧМ-2002.

Зато отборочный турнир 2004-05 годов украинцы прошли триумфально, опередив в группе Данию, Турцию, действующего чемпиона континента Грецию и вышли «на мир» с первого места. В Германии наши парни тоже отличились, дойдя до 1/4 финала. До сих пор это достижение остается самым весомым в истории сборной.

Затем команду возглавил Алексей Михайличенко. В нашей группе тогда тоже были хорваты, но они остались позади. Ничем не оправданное решение проводить домашний стыковой матч в Донецке на полупустой «Донбасс-Арене» стало одним из факторов поражения от греков – 0:1, после выездных 0:0. В ЮАР наша команда не полетела.

Михаил Фоменко в отборочном турнире 2012-13 годов вытащил сборную Украины из, казалось бы, безнадежной ситуации. Возглавив команду, имеющую два очка после трех игр в начале 2013 года, он подарил нам яркие победы над Польшей (3:1 и 1:0), Черногорией (4:0) и в плей-офф над Францией (2:0). Однако ответный матч (0:3) на «Стад де Франс» перечеркнул надежды украинцев сыграть на ЧМ-2014 в Бразилии. Но так или иначе из группы мы вышли.

То есть ранее сборная Украины всегда, как минимум, выходила из отборочной группы ЧМ, занимая место не ниже второго. Сейчас мы третьи, и никакого плей-офф не будет. Национальная команда, исходя из результата, провела худший отборочный турнир ЧМ в своей истории.

И это при том, что у нас полностью иностранный тренерский штаб (за исключением Шевченко), который обходится весьма недешево. Также отметим, что сборной оказывалось максимальное содействие во всех вопросах. Специально создано движение болельщиков, которое впервые продемонстрировало хоть какую-то массовость и поддержку команды на выездных матчах. И что на выходе? Да НИЧЕГО!

В цивилизованных странах кто-то берет на себя ответственность за такой провал и неэффективное использование средств. Следовательно, футбольная общественность вправе ожидать, что руководители ФФУ и национальной команды выступят публично и назовут виновного в фиаско первой команды страны. Это могут быть президент Федерации Павелко, глава Комитета сборных Маркевич со своим заместителем Красниковым, главный тренер команды Шевченко с его штабом.

Среди всех перечисленных особо хочется «отметить» владельца «Золотого мяча»-2004, непонятно по каким причинам назначенного наставником национальной сборной. Ведь Андрей Николаевич до этого не имел ни малейшего опыта тренерской работы. Если, конечно, не считать его краткосрочного пребывания в штабе Михаила Фоменко накануне и во время ЕВРО-2016, куда он волевым решением был назначен вместо Александра Заварова. Отсутствие тренерского опыта у Шевченко не раз сказывалось на выборе стартового состава, корректировке тактики игры и проведения нужных замен по ходу матчей. Особенно в этом аспекте выделим поединки – выездной в Исландии и домашний с Хорватией. Пока лучший бомбардир в истории сборной Украины подтверждает аксиому, что великий футболист редко становится хорошим тренером.

Во всех предыдущих случаях невыхода из группы (1996, 2004 и 2008 гг.) главные тренеры сборной Анатолий Коньков, Леонид Буряк и Олег Блохин теряли свой пост, и к следующему отбору команду готовил другой специалист. Как будет на этот раз? Шевченко на пресс-конференции после игры с Хорватией отказался подводить итоги своей работы со сборной в течение 2016-17 годов...

Спустить на тормозах и убедить всех, что это был прекрасный результат и национальную команду ждет светлое будущее, не получится. Если в следующем отборочном цикле (к ЕВРО-2020) сборную Украины и все соответствующие структуры ФФУ возглавят те же люди, будет ясно, что цель развивать украинский футбол никто не ставит. Главная задача – удержаться на теплых местах и продолжать «осваивать бюджеты». Здесь нелишне напомнить, что президент Федерации футбола Украины одновременно возглавляет Бюджетный комитет Верховной Рады.

Согласны ли мы на такую сборную и на подобное будущее нашего футбола? Конечно, нет!

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