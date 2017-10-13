13.10.2017

Новый выставочный сезон начался в художественной галерее Чугуевского мемориального музея Репина, самой крупной на Слобожанщине (вне Харькова) демонстрационной площадке произведений искусства. Открылся он показом работ живописцев, участвовавших в пленэре «Золотой Донец», завершившемся в окрестностях Чугуева.

Галерея приросла залом

МЕМОРИАЛЬНЫЙ музей великого художника XIX-XX веков на его родине включает дом, где он жил, и художественную галерею «Лауреаты премии имени Репина». Последняя расположена в здании бывших штабов военных поселений, построенном в 1831 году на крутом берегу реки Северский Донец. В просторное помещение памятника архитектуры из тесного культового сооружения художественная галерея переехала семь лет назад.

– На новом месте мы не только разместили почти тысячу экспонатов, авторы которых удостоены премии имени Репина, но и оборудовали демонстрационный зал для различных выставок, – рассказала нам заведующая художественной галереей Ольга Поманицкая.

Выставочный зал музейщики сначала «обкатали» на работах местных живописцев и скульп­торов, мастеров народных промыслов, коих в Чугуеве премного. В городе-то азы творчества желающим дает художественная школа.

Коллективная выставка профессиональных и самодеятельных искусников «Не меркнут краски земли родной» имела большой резонанс. Произведения, в которых воспета красота благодатного края и величие земляков, высоко оценили специалисты. Работы чугуевцев показал в Харькове региональный Дом народного творчества. На их презентации сотрудники репинского музея рассказали о возможностях своего выставочного зала.

Разноплановые экспозиции

ПРОСЛЫШАВ о нем, творческие люди Харькова потянулись в город на берегу Северского Донца. В художественной галерее показывали свои произведения Татьяна и Вячеслав Лещенко, владеющие оригинальной техникой батика. А харьковский художник Владимир Гутник, работающий в стиле модерна, рискнул показать в провинции свои разноплановые живописные работы, объединив их в экспозицию «Пространство и время».

Персональную выставку живописи организовала и одесситка Наталья Лоза. Устроить ее захотела после того как побывала на репинском пленэре и узнала о большой тяге местной публики к искусству. Подобный путь на демонстрационную площадку художественной галереи музея Репина был и у слобожанского мастера кисти Алины Храпчинской. Причем она выставлялась в Чугуеве уже дважды. Предыдущий раз – в августе этого года на празднике «К Репину в гости».

Часто музей на берегу Северского Донца выбирают местом показа своих работ и члены с­лобожанского неформального общества друзей художницы Зинаиды Серебряковой. Они демонстрировали то работы сво­его международного конкурса, то фотоэтюды из села Нескучного и города Харькова, где жила художница.

Здесь проходила и выставка фотографий «Здравствуй, Грузия!», в рамках которой состо­ялась творческая встреча с ее авторами, был также показан слайд-фильм, исполнялись грузинские песни и танцы. А вот экспозиция вышивок слобожанских златошвеек «От нити до рубашки» проходила в тихой обстановке. Сорочки, полотенца, салфетки демонстрировались в стиле старины – с подсвечниками.

Ныне в выставочном зале переливаются все краски золотой осени. Их можно увидеть на полотнах слобожанских живописцев Михаила Алатарцева, Александра Капшука, Натальи Скринник, Елены Сохацкой, Виктора Чурсина, написанных на пленэре в окрестностях Чугуева.

Затянувшаяся реконструкция

– НА выставки приходят не только наши земляки. Частые посетители и жители соседних районов Харьковской области, – подчеркнула Ольга Поманицкая. – Нередко заглядывает и путешествующий люд. Многие, увидев при въезде в город огромный баннер с надписью «Чугуев – родина Репина», заворачивают в дом-музей Ильи Ефимовича. Заходят и в художественную галерею, что подле мемориального объекта.

Как рассказала Ольга Викторовна, после завершения продолжающейся ныне реконструкции бывших штабов военных поселений выставочные площади галереи значительно увеличатся. На сегодня обновлен лишь первый из трех этажей здания. В помещениях, ожидающих ремонта, планируется выделить еще больше места для выставочного зала, а также открыть исторические, краеведческие, этнографические экспозиции.

Реконструкция выполняется на средства государственного и областного бюджетов. Правда, оттуда поступает мало денег. Финансирование, как считают музейщики, можно было бы усилить за счет негосударственных источников. К сожалению, в законодательстве Украины отсутствуют положения, регулирующие использование музеями средств от меценатов.



Харьков.