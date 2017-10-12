12.10.2017

УКРАИНА

• В Киеве разоблачили преступную группировку, действующую под видом коллекторов, пишет УНИАН. Злоумышленники получали доступ к базам должников некоторых финансовых учреждений и путем угроз пытались заставить людей вернуть деньги с процентами. Установлено, что с начала года «коллекторы» получили более семи миллионов гривен.



• «Каждый четвертый украинский ученый готов бросить работу исследователя в пользу другой сферы деятельности. Это 28 процентов, и этот процент мы можем навсегда потерять. Причина одна: почти 90 процентов из тех, кто хочет уволиться, заявляют о недостаточном финансировании труда», – заявил руководитель социальной группы «Рейтинг» Алексей Антипович, пишет «Голос.ua». К слову, 54 процента опрошенных ученых заявили, что занимаются другой трудовой деятельностью помимо научных исследований.

• В Киеве на международной выставке «Оружие и безопасность-2017» госконцерн «Укроборонпром» продемонстрировал боевую машину поддержки танков «Страж». На сайте ведомства говорится, что это результат совместной работы Житомирского и Киевского бронетанковых заводов, государственной компании «Артем».



• По сообщению Генерального прокурора Украины, в стране остаются нераскрытыми 10166 убийств. Комментируя это в эфире радио «ГС», эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук подчеркнул, что в Украине каждую неделю происходит заказное убийство, преступность растет, однако Генпрокуратура не может дать на это ответ, а МВД со своими обязанностями не справляется.



• Госагентство «Укравтодор» подписало контракты на выполнение ремонтных работ на дорогах с китайской компанией Xinjiang Communications Construction Group Co, LTD. Как сообщает ведомство, первый проект – выполнение ремонта с улучшением безопасности на дороге М-12 Стрый – Тернополь – Кировоград – Знаменка. Второй проект – реконструкция и капремонт дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский на участке Лубны – Полтава.

ЗА РУБЕЖОМ

• Во Франции работники госсектора провели митинг, выступая против экономических реформ президента Эммануэля Макрона. В стране были закрыты школы, железнодорожный транспорт работает с перебоями, отменена треть авиарейсов. Согласно планам Макрона, в ближайшие пять лет 120 тысяч рабочих мест в государственном секторе будут сокращены, а людей выбросят на улицу.



• Два стратегических бомбардировщика США направились к Корейскому полуострову для проведения учений, сообщило Reuters. Сопровождаемые двумя южнокорейскими истребителями F-15K, военные самолеты США отработали удары по наземным целям возле восточного побережья Южной Кореи. Затем они повторили маневры возле Китая.



• Евросоюз принял решение усилить санкции против Северной Кореи, говорится в обнародованном пресс-релизе Совета Европы. Речь идет о мерах, предпринимаемых в ответ на провокации со стороны КНДР в сфере ядерного вооружения. Вводятся ограничения на закупки КНДР нефтепродуктов, а также ограничивается импорт сырой нефти.



• НАТО продолжает движение на восток: альянс размещает в Румынии новую международную группировку сил. Как передает «Голос Америки», это формирование создается на базе румынской бригады численностью до 4000 человек при поддержке военнослужащих из девяти других стран в дополнение к уже размещенному в этом районе американскому контингенту численностью 900 человек.



• Во Фландрии, где распространен преимущественно нидерландский язык, а борьба за самоопределение насчитывает столетия, готовы пойти по каталонскому пути. Этот регион Бельгии намерен в будущем провести свой плебисцит, пишет интернет-ресурс «Власти.net».



• Министр здравоохранения в администрации президента США подал в отставку в связи со скандалом вокруг его авиаперелетов. Сообщалось, что чиновник нанимал за казенный счет частные самолеты, отправляясь в рабочие поездки, сообщает sana.sy.



• В ООН представили исследование Института статистики ЮНЕСКО, в котором говорится об «образовательном кризисе» в мире, сообщает Би-би-си. Согласно документу, более 600 миллионов детей школьного возраста не имеют базовых знаний по математике, а также не умеют читать. Данная ситуация приводит к тому, что, став взрослыми, они оказываются в ловушке низкооплачиваемой работы с небезопасными условиями труда.