12.10.2017

Политдозор

Более чем подходит для эпиграфа: «Закон «Об особом порядке самоуправления в ОРДЛО» продлен на год. Закон принят в целом. Его уже направили на подписание президенту. Документ содержит норму о продлении особого порядка самоуправления в Донбассе, а также упоминание, что она сработает только после того, как РФ выведет войска со временно оккупированных территорий» («112 Украина»). Поскольку невозможно выводить то, чего нет, закон априори мертв!

Такой большой концлагерь

«ШАГ вправо, шаг влево, подскок на месте считаются побегом (негласное правило охраны ГУЛАГА). Глава СБУ Василий Грицак через Блок Петра Порошенко в парламенте втиснул на рассмотрение закон, который по принятии (что не исключено) запретит чиновникам и политикам посещать Россию. С перспективой распространить потом закон на все оставшееся население. Я настаиваю на определении «оставшееся население» в аспекте предполагаемого закона, поскольку он явно направлен против катастрофического бегства из Украины. Вот уже и сам великий то ли пастор, то ли комсомолец Турчинов, но точно глава СНБО, заявил, что ездить в Россию целесообразно только разведчикам и шпионам. Что замечательно подпадает под норму, прописанную в законопроекте – «поездка с целью нанесения вреда».

Формулировочка знатная! Под нее в зависимости от степени определения «вреда» можно подогнать любого, даже питомца детского садика. Поехал в Россию заработать копейку для семьи – вред Украине! Сиди дома, голодай и жди манны небесной от вождей. Вернулся обратно – опять вред. Не только привез неучтенные нашим гениальным правительством деньги на прокорм, но и налоги агрессору платил. А еще привез с собой страшное для властей понимание о том, что Россия не загнивает, а живет и работает на перспективу, которая в Украине отсутствует по определению. И даже нуждается в рабочих руках, которые эту перспективу воплощать будут. Навестил родственников в России – а хоть бы мать или отца, сына или дочь, – если уж не шпион, то распространитель вредной информации. И т.д. и т.п.

На самом-то деле, любезные соотечественники, мы присутствуем при закладке законообразного фундамента для превращения Украины в концлагерь величиной со страну. Надзиратели, вохра и шуцманы у нас уже готовы, три года по городам и весям шляются при оружии и без мозгов.

А с другой стороны, у последствий принятия сего охранного законопроекта есть и положительные стороны. Отпадает нужда в полиции, прокуратуре и судах. Зачем они нужны, если все население получает пожизненное заключение по факту своего рождения.

Настоящих буйных много

ВОПРОС, возникающий автоматически: откуда в/на Украине появляются безумные законопроекты?! Почитаем откровения статистики Минсоцполитики Украины, выраженные через пресс-службу этого министерства: «Украина занимает первое место по количеству психических расстройств в Европе – почти два миллиона украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц. По оценкам специалистов, от различных нервных расстройств страдает каждый третий украинец»; «Инвалидизация от психических заболеваний вышла на второе место среди других заболеваний».

Нельзя не отметить вполне нормальное для Украины состояние Министерства социальной политики – министерство есть, а социальной политики нет. Да и профессиональный уровень статистиков министерства потрясает. Сравните два утверждения из одного и того же статистического ведра. Первое: «Согласно статистике, в Украине 1,2 миллиона человек (это более трех процентов всего населения) страдают психическими расстройствами, и этот показатель с каждым годом растет». Второе: «По оценкам специалистов, от различных нервных расстройств страдает каждый третий украинец».

Так три или 33? Согласитесь, соотечественники, треть и три процента явно не равнозначны. Даже если в три процента входят Верховная Рада, Кабмин, силовые структуры, среднее чиновничье звено и многочисленное воинство «активистов», то треть все равно их поглощает. По самым скромным прикидкам, речь идет не о 1,2 миллиона, а об 11 миллионах сумасшедших. А вот теперь к трети, то бишь к

11 миллионам, применим утверждение Минсоцполитики: «Почти два миллиона украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц». И получим, согласно правилам арифметики, такой результат: через десять лет ВСЕ станут пациентами психиатрических больниц. А количество психиатрических больниц сокращается-то обратно пропорционально количеству сумасшедших.

А теперь соединим первую часть политдозора со второй и получаем апокалиптическую картинку: конц­лагерь величиной со страну с сумасшедшими пациентами, который охраняют особо буйные.

Для возмущенных читателей отдельно отмечу: выводы автора основаны на информации, размещенной не на сайтах злобного Мордора, то есть «страны-агрессора», а исключительно базируются на информации наших добронамеренных украинских СМИ.