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12.10.2017 Международный обзор Во вторник вечером нешуточные страсти вновь кипели в Барселоне, где должно было прозвучать обращение к депутатам законодательного собрания в парламенте Каталонии главы региона Карлеса Пучдемона.

КАК намечалось, оглашение обращения должно было начаться по нашему времени в 19.00, однако было отложено на час из-за решения глав фракций провести отдельное заседание. Кроме того, отложить выступление попросил сам Пучдемон, который сослался на «контакты с международными посредниками». Все ждали, что в своей речи глава автономии определит будущий статус Каталонии, в частности, объявит о независимости региона по итогам референдума 1 октября, на котором якобы свыше 90 процентов жителей высказались за «развод» с Мадридом. Уточним, что никто, кроме организаторов, бюллетеней этого голосования не только не считал, но даже не видел.

Агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с планами правительства Испании, утверждало, что испанская полиция готова немедленно арестовать главу правительства Каталонии, если он отважится объявить о независимости автономии. В Каталонию были стянуты элитные подразделения полиции Испании, готовые к решительным действиям в случае, если каталонская полиция попытается защитить Пучдемона. В тот же вечер испанские власти заявили, что отреагируют на решение о независимости «крайне жестко».

Может быть, именно поэтому председатель правительства Каталонии не стал делать подобных заявлений. Он долго рассусоливал по поводу того, что решение граждан автономии дает ему право объявить о выходе региона из состава Испании. Он подчеркнул, что последние семь лет стали худшими для Каталонии за минувшие 40 лет. При этом глава Каталонии призвал парламент приостановить процесс провозглашения независимости республики для того, чтобы провести диалог с Мадридом для выработки согласованного решения. При этом он анонсировал важные переговоры и консультации с Мадридом в ближайшую неделю и призвал всех граждан Каталонии, Испании, Европы и всего мира к осторожности, напомнил о недопустимости насилия. На телеэкранах после этого выступления появились кадры из Барселоны, на которых видно, как федеральная полиция под свист и улюлюканье толпы спешно покидала город.

Но поздним вечером стало известно, что глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и вице-премьер автономии, несмотря на заявления о желании отложить решение вопроса, подписали Декларацию о независимости, чуть ранее принятую каталонским парламентом. Документ вступает в силу со следующей недели. Не исключено, что «сработали» контакты с «международными посредниками».

«Учреждаем Республику Каталония – независимое, правовое, демократическое и социальное государство», – говорится в документе.

Кроме Пучдемона, вице-премьера и председателя парламента свои подписи поставили 72 депутата, образующие большинство.

«Я объявляю независимость Каталонии в форме республики», – заявил в итоге Пучдемон.

А нам остается теперь подождать, не развернется ли в Испании свое АТО?



НЕ СПОКОЙНО и в Париже, где полиция для разгона демонстрации профсоюзов применяла слезоточивый газ и дымовые шашки. Многотысячное шествие стартовало с площади Республики. Одетые в черное молодые люди с лицами, скрытыми под масками и повязками, оставляли за собой битые витрины и надписи на стенах. Терпения полиции хватило на полтора часа.

С 10 октября в Париже началась масштабная забастовка. Протест, организованный несколькими крупными французскими профсоюзами, среди которых FO, UNSA, CFDT. Французы протестуют против сокращения рабочих мест, урезания выплат и пособий, а также требуют индексации зарплат и окладов. Во всей Пятой республике 10 октября прошли более 150 собраний и манифестаций в 90 департаментах. Предполагается, что в акциях приняли участие 5,4 миллиона французов. Акции охватили школы, детские сады, больницы. В крупных французских аэропортах отменено до трети авиарейсов. Прежде всего, это коснулось крупнейших авиагаваней: Парижа, Бордо, Лиона, Ниццы, Марселя, Тулузы.



МАССОВАЯ забастовка госслужащих в соседней с Францией Бельгии утром 10 октября практически полностью парализовала движение городского и железнодорожного транспорта в Брюсселе и, в первую очередь, в крупных городах южной франкоязычной части страны – в Валлонии, в Намюре и Льеже. В городах северной Фландрии, где политические позиции социалистов не так сильны, хоть и с перебоями, но транспорт продолжает работать. Забастовки и митинги продлятся до 13 октября.



ХОТЯ Соединенные Штаты и не Европа, но являются лидером коллективного Запада. Там тоже свои причуды. Президент США Дональд Трамп, комментируя заявление американского сенатора Боба Крокера о том, что его действия могут привести страну на «путь к третьей мировой войне», заявил буквально: «Мы были на неправильном пути. Если вы взглянете на последние 25 лет, на результаты правления предыдущих администраций, то увидите, что мы были на пути к большим проблемам, проблемам, которые ранее мир не видел. Мы сейчас на правильном пути». Из этого весьма двусмысленного заявления Трампа логически напрашивается вывод, что его целью как раз и является третья мировая война!



По сообщениям информагентств.

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