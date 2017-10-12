12.10.2017

Письма сообщают

Так оценивает нынешнее бытие сограждан давний подписчик «РГ» Матвей Густельников из Умани Черкасской области. «Надо избрать во власть людей честных, порядочных, экономически мыслящих специалистов, – считает он. – Есть у нас такие. Не разминуться бы с ними в очередной раз». Такого же мнения наш подписчик Феодосий Андреевич Головко из Конотопа Сумской области. Этой мыслью пронизана и сегодняшняя почта.

«Тягнуть нас у прірву»

«ДОБРИЙ день, редакціє «Рабочей газеты», яка захищає права та інтереси робітників, – пишет ветеран труда Иван Васильевич Глущенко из Ковеля Волынской области. – Спасибі, що друкуєте правду. Я був шокований, прочитавши в надрукованому вами листі читача, що літніх людей за несплату житлово-комунальних послуг влада наважилася виселити з квартири і ці люди на знак протесту кинулися з мосту в річку. Подібні випадки, кажуть, не рідкість і в нашому краю. Ото дожилися до «незалежності», якій свої ж люди не потрібні.

А тим часом по радіо та з телеекранів ллється інформація про якісь там економічні здобутки, поліпшення життя і добробуту людей. Майстри чорне називати білим аж захлинаються від перехльосту брехні. Ігноруючи одну з десяти євангельських заповідей «Не вбий», наші правителі ув`язалися в оту братовбивчу війну в Донбасі. Хіба це єдиний шлях роз­в`язання проблем?

Яку ж треба мати голову, щоб замість мирних угод, як це робиться в нормальних державах, розпалити ненависть і непотрібний збройний конфлікт, що вихолощує ресурси і так небагатої нашої країни.Українське керівництво сліпо побігло під крило брехливого американського гадюшника, який лізе в усі країни зі своїми вказівками і світоглядом. А наші холуї, інакше їх не назвеш, так низько вклоняються заокеанським бонзам, що простому люду бридко дивитися на це телешоу.

Поведінку суто державних керманичів ще якось можна зрозуміти: в них у голові зберегти накрадене у народу і на випадок провалу їхньої діяльності прикупити десь клапоть території, щоб, уникаючи розплати перед народом за свої злочинні дійства, сховатися там. Обурює людей, що під виглядом боротьби за «релігійну мораль» в таку ганебну «гру» підключаються релігійні лідери, такі, як Турчинов. Хоча він добре знає, що в Біблії написано: «Не беріть зброї, бо від зброї загинете. І хто бере зброю, той за це відповідатиме перед Богом». А наші керманичі ходять показово до церков, агітують людей здавати гроші на військові конфлікти. Замість того, щоб виводити народ iз пітьми, тягнуть його у прірву».

«Наплевали на наши горести»

«УВАЖАЕМАЯ редакция «Рабочей газеты», – читаем письмо Ивана Михайловича Клавкина из Харькова. – Обращаюсь к вам, как последней инстанции. В начале прошлого отопительного сезона 19 октября 2016 года на чердаке нашего дома по улице Дарвина, 16, прорвало трубу центрального отопления. Пострадал весь дом. В частности, мою квартиру сильно залило, потолок оборвался вместе с дранкой. Обвалились обои, повреждены пол, вещи, мебель. Тепло через щели в потолке уходило на чердак. Но платежки приходили регулярно с возрастающими цифрами.

По нашей жалобе прибывшие жэковские сантехники кое-как заварили трубу и ушли, оставив дом со своими бедами. И начали мы обивать пороги руководителей района. Письма направили начальнику КП «Тепловые сети» города С.А. Андрееву, начальнику КП «Тепловые сети» Киевского района В.Е. Хорольскому, начальнику департамента жилищного хозяйства района Е.Б. Нехорошкову, депутату Киевского райсовета И.Ю. Цветковой. Но каждый пересылал наши обращения друг другу, а нам шли отписки.

Наконец мы сложили это эпистолярное «общение» с руководителями служб и вместе с новым обращением по почте направили мэру Харькова Г.А. Кернесу. Увы, его подчиненные не удосужились даже отписку прислать.

И вот снова пришли холода. Мы с ужасом посматриваем на чердак. Боимся, что от сильного ливня не выдержит труба, и к нашим бедам минувшего сезона прибавятся новые. Поэтому, уважаемая редакция, просим вашего содействия в решении волнующих нас проблем».

Содействуем. Сегодняшнюю публикацию адресуем напрямую мэру Харькова Г.А. Кернесу. Говорят, среди печатных изданий на его столе всегда лежит свежий номер «Рабочей газеты».

Требования к будущему президенту

«НЕДАВНО мне исполнилось 90 лет, – пишет наш киевский подписчик Александр Яковлевич Верба. – Конечно, поздравили и родственники, и друзья.

Зная меня, как вашего давнего поклонника и принципиального читателя, они предложили на страницах «РГ» поддержать ваших читателей, которые выражают гнев и возмущение грабительской политикой нынешней власти.

До каких пор изверги – иначе и не назовешь тех, кто барствует в Верховной Раде, и тех, кто строчит распоряжения по увеличению тарифов на газ, электроэнергию и услуги ЖКХ, – будут сидеть на нашей шее?! Сообща мы составили несколько требований к будущему президенту страны. Почему к будущему? Потому что нынешнему уже не до нас. Он озабочен своей судьбой, которую выстроил не лучшим образом.

Первейшим долгом нового гаранта Конституции, по нашему мнению, является прекращение войны на востоке страны. Затем следует отменить систему гнета тарифами и ценами. Проявляя заботу о молодых, без которых нет будущего страны, глава государства обязан вернуть проверенную временем 10-летнюю форму обучения в школах, через которую, возможно, и сам прошел.

В одном ряду с этими требованиями стоят вопросы реорганизации государственных структур, усложняющих развитие страны. Речь идет о необходимости сократить депутатский корпус до 200-250 человек. В нынешнем количестве народных избранников (хотя народными их трудно назвать) они только мешают друг другу и отягощают бюджет страны.

Следует, как нам кажется, объединить районы и сократить их число до 250. Зачем содержать служащих 690 районов, создавая территориальные громады? Без отсрочки на потом гарант должен оставить 3-5 государственных банков. В советское время, например, район из 7 предприятий, 30 школ, 16 больниц, клубов, библиотек, 30 колхозов и совхозов обслуживал один сбербанк численностью обслуживающего персонала в 15 человек. Сейчас ничего этого (почти) нет, а банков четыре. И сотрудников в них – толпа.

Необходимо до 60 процентов поднять уровень зарплат в производстве валовой продукции. Важно также сократить или объединить (для начала) минимум 2-3 министерства и ведомства. Сократить или объединить до 7 областей. Ведь есть 7 железных дорог – и ничего.

Наконец, усилить дисциплину выполнения принятых решений, особенно в промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте.

Конечно, это далеко не полный перечень проблем, которые обязан решить будущий гарант Конституции. Но они, по нашему мнению, главные. Возможно, кандидату на такую ответственную должность, который ознакомится с ними из вашей газеты, они пригодятся. Просим по возможности наши пожелания обнародовать».

Вашу просьбу, уважаемый Александр Яковлевич, выполняем. Только бы помогло.