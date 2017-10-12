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12.10.2017 Компенсация за компенсацию… Много шуму в отечественном политикуме наделало заявление президента Чехии Милоша Зеемана на Парламентской ассамблее Совета Европы, что попытки Украины вернуть Крым привели бы к войне. Однако Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию, полушутя-полусерьезно заметил Зееман, уточнив при этом, что присоединение Крыма к России – свершившийся факт.

ПО СЛОВАМ президента Чехии, если будет налажен диалог между Россией и Украиной, «тогда можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа». Другими словами, «сначала стулья, потом деньги» – наладьте нормальные, добрососедские отношения, а потом делите имущество, вплоть до получения дармового газа. Президент Чехии считает, что потеря Крыма – «завершенное дело», и предложил решить проблему миром. Подобное заявление из уст другого политика могло бы спровоцировать скандал в Европе, а пока негодует только Украина, «государственные деятели» которой в корне отметают любую «сделку» по Крыму.

Но тут важнее позиция США и Европы, которые не случайно предпочитают выносить вопрос Крыма «за скобки». Примечательно, что никто из евродепутатов не поднялся и не посмел возразить Зееману. После него выступали представители Франции, Британии, Сербии, но вопрос Крыма не поднял никто из них. А председатель Роджер Гейл и вовсе похвалил Зеемана, назвав «мудрым». Напомним, что Зееман и раньше высказывался в подобном роде: еще в апреле 2015-го он утверждал, что санкции против РФ делают Путина только популярнее, а в феврале 2016-го предложил снять их как «неэффективные». В сентябре 2016 года он заметил, что Хрущев совершил непростительную глупость, передав Крым Украине, поэтому сейчас мировые политики должны признать, что Крым вернуть нельзя.



ПОЧЕМУ Европа молчаливо-одобрительно отреагировала на предложение президента Чехии? Недавно, рассказывая о ситуации в Каталонии, мы упоминали о закулисье, которое осуществляет глобальное надгосударственное управление миром. Настоящая власть не терпит публичности – лишняя слава ее представителям не нужна, так же, как и персональная ответственность за свои действия. Но у нее есть, если их так можно назвать, доверенные лица, публичные представители. Через них это пресловутое закулисье может объявлять свои намерения, вести диалог с обществом и представителями «официальной власти». Для этого выбираются наиболее авторитетные политики, общественные деятели, священники и даже писатели. Например, таковым в свое время был Герберт Уэллс. Так что он не из собственного любопытства встречался с Лениным, а выполнял особые поручения. Как их выполняет ныне Генри Киссинджер, недавно встречавшийся с Путиным.

Хоть это и не просочилось в СМИ, но стало известно, что фактически он поставил Путину ультиматум: тот ни в коем случае не должен баллотироваться на новый срок в президенты России. Мировому управлению не нужно дальнейшее усиление России на международной арене. Но Путин уклонился от ответа на это требование. Такими же представителями закулисья являются Папа Римский (как и все его предшественники), королева Англии и еще ряд менее популярных личностей. Тот факт, что Киссинджер, которому уже за 90, дважды в этом году мотался из Вашингтона в Мос­кву, говорит о том, что вопросы такой важности не каждому можно поручить, а кадровая база у «мировых управителей» ограничена и требует омоложения.

Относится к ней и Милош Зееман, о чем прекрасно известно многим депутатам ПАСЕ и является «тайной за семью печатями» для украинских представителей на ассамблее. Иначе они бы не выражались в адрес президента Чехии непечатными словами. Вспомним, что очень часто Зееман смело высказывает точку зрения, которая расходится с устоявшимся мнением большинства. Когда отмечалось 70-летие Победы над фашистской Германией, он был единственным политиком от Европы, присутствовавшим на Параде на Красной площади. Это единственный президент в Европе, который довольно бесцеремонно ведет себя и с послом США. А недавно Зееман открыто заявил, что американских военных баз никогда не будет на территории Чехии.

Не исключено, что последнее предложение чешского президента в ПАСЕ является пробным шаром от имени высоких шефов. В швейцарских Альпах и Лондоне, где обитают представители «глобального управления» (не зря говорят, Вашингтонский обком, но Лондонское политбюро), доуправлялись до того, что уже не знают, что делать с Украиной. Для Вашингтона и Брюсселя она превратилась в чемодан без ручки – нести тяжело и бросить жалко.



Как и ожидалось, в Украине отреагировали на предложение Зеемана просто близоруко, назвав его «чудовищным в своем цинизме». «Украина не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством. Это не продается», – написала на своей странице в «Фейсбуке» первый вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко, которая со своей привычкой показывать к месту и не к месту острый язык больше похожа на безнадежную ученицу начальной школы, чем на государственную даму.

А вот министру иностранных дел Украины Павлу Климкину далеко даже до второгодника. Со свойственной ему нахрапистостью он предложил «оставить в покое» Зеемана за эти слова, добавив, что «его не исправить». Определенные выводы можно сделать из творческого пассажа Климкина в «Твиттере»: «В театре есть режиссеры и есть актеры», «Те, кто пригласил его к выступлению, знали, что он скажет», «С ними и надо бороться», – предложил глава МИДа Украины. Перед нами как раз «актер погорелого театра», волею случая оказавшийся главой МИДа. Ведь в мировой табели о рангах Зееман даже не режиссер, а лишь один из авторов пьесы.

Но пока нельзя утверждать, как на предложение Зеемана отреагируют остальные персонажи украинской политической тусовки. Ведь на крючок удочки, заброшенной президентом Чехии, нанизан очень соблазнительный червячок. Это предложение для России рассчитаться за Крым поставками газа. Едва ли кому доподлинно известно, сколько ловких украинских политиков сделали себе имена и состояния на торговле дармовым российским газом. Почему бы не попробовать нынешним? Тем более что в Украине, кроме земли, сделать «реальные деньги» уже просто не на чем…

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