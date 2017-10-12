12.10.2017

Начали жить по-новому

Нынешние обращения одесситов в «Рабочую газету» показывают, что многие из них весьма встревожены тем обстоятельством, что городские власти планируют отказаться от централизованного снабжения жителей Южной Пальмиры горячей водой.

Горячую воду решили «декоммунизировать»

– В мэрии заявляют, – подчеркивает ветеран завода «Прессмаш» Сергей Акимов, –что одесситы гораздо меньше стали потреблять горячей воды. А вот себестоимость этой услуги, мол, столь высока, что уже не покрывается действующим тарифом. Вот и начал горсовет разрабатывать программу поэтапного отключения горячего водоснабжения в Одессе. До 2020 года мэрия намерена завершить реализацию этого плана.

– А вице-мэр Анатолий Орловский заявил, что для льготной категории граждан будут установлены электрические бойлеры, – продолжает Сергей Андреевич. – Такую заботу, конечно, можно только приветствовать. Но меня интересует, а насколько высоким будет тариф за электроэнергию в 2020 году и как он будет расти в дальнейшем? Ведь может оказаться так, что высокий тариф похоронит все надежды мэрии на электробойлеры.

Надо заметить, что Сергей Афанасьевич высказывает весьма оправданное сомнение. Между тем с 2010 по 2016 годы потребление горячей воды в Одессе уменьшилось на 87 процентов. Как заявляют авторы городской программы энергоэффективности, она позволит городу экономить, по меньшей мере, 34 миллиона гривен в год. Чиновники говорят, что поддерживать круглогодичную работу теплосетей неэффективно из-за больших потерь тепла. Из 40 4000 абонентов коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» лишь

78 000 пользуются услугой по поставке горячей воды. При этом у большинства абонентов нет приборов учета, что способствует дополнительным потерям предприятия. В домах с надежной проводкой чиновники советуют переходить людям на электробойлеры, а в старых долмах, где «скачет» напряжение, рекомендуют устанавливать газовые нагреватели.

«Тарифы заставляют выть волком»

По данным КП «Теплоснабжение города Одессы», сейчас кубометр горячей воды стоит 70,26 гривны, а вот кубометр холодной обходится в

7,3 гривны. «Сейчас в тариф входит стоимость топлива в котельной, зарплата тем, кто там работает, амортизационные расходы, оплата поставщику, по чьим трубам идет вода, и управляющей компании за то, что та поддерживает работоспособность бойлерной, и много других пунктов. Нагреть воду дома намного дешевле из-за уменьшения количества посредников», – утверждает эксперт по энергоменеджменту Всеволод Грабовский

Правда, городские чиновники пока еще не согласовали программу энергоэффективности с ПАО «Одессаобл­энерго». И пока не понятно, выдержит ли электросеть дополнительную нагрузку в виде электроводонагревателей. Не всех отказавшихся от горячего водоснабжения радует перспектива установки в квартире той же газовой колонки. «Я была в фирме по установке водонагревательных газовых колонок, – рассказывает педагог Светлана Ковалева, – и выяснила, что установка самой дешевой газовой колонки вместе ее приобретением может обойтись мне в пять-шесть тысяч гривен. Мне очень сложно собрать такие деньги. Когда нам разрисовывали прелести рыночной жизни, то я и представить себе не могла, что через какое-то время власти придут к мысли об отключении от централизованного снабжения горячей водой».

– Меня изумляют городские чиновники, советующие всем переходить на электробойлеры, – продолжает тему военный пенсионер Николай Белоус. – Они почему-то не учитывают, что уже сегодня стоимость электроэнергии стала «неподъемной» для многих наших граждан. Но, несмотря на это, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк утверждает, что тариф на электричество для населения сейчас почти вполовину ниже экономически обоснованного. Может быть, при нынешнем тарифе стоимость горячей воды из бойлера для кого-то будет привлекательной. Но если вспомнить о планах Вовка, то сразу захочется выть волком. Не особенно радует и перспектива установки газовой колонки, ведь цены на газ тоже растут. И, похоже, что, разрабатывая программу энергоэффективности, городские менеджеры не знали, как в будущем будет расти цена на те или иные энергоносители, и не думали об интересах горожан.

Микрорайон Шкодовой горы просит тепла

По мнению наших читателей, отказ города от центрального снабжения горячей водой не должен приниматься на основе поверхностных, оценочных суждений. Большинство авторов обращений в «Рабочую газету» считают, что программу энергоэффективности следует более широко обсудить с общественными организациями и специалистами. Одесситы также требуют от центральной власти снизить тарифы на энергоносители, уменьшить их для тепловиков. Сегодня около 70 процентов тарифа на тепловую энергию составляет стоимость газа. Также наши читатели предлагают одесским городским властям вложиться в модернизацию тепловых сетей, чтобы уменьшить потери тепла и горячей воды. И еще одно напоминание чиновникам: если весь город перейдет на бойлеры и газовые колонки, то городская ТЭЦ, производящая электричество, не будет знать, куда деть летом тепло.

А жители микрорайона Шкодовой горы просят напомнить руководителям Фонда госимущества Украины о необходимости быстрее принять в собственность государства Одесский нефте­перерабатывающий завод, который снабжает этот микрорайон теплом. В июле нынешнего года решением Суворовского районного суда Одессы было принято решение о спецконфискации государством целостного комплекса Одесского нефтеперерабатывающего завода. Сейчас это предприятие находится на балансе ГП «Укртранснафтопродукт», у которого нет лицензии на отпуск тепла. Пока не будут завершены все процедуры по передаче предприятия государству, микрорайон Шкодовой горы не сможет получать тепло.

Одесса.