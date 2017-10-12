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12.10.2017 «Серый кардинал» Кремля и поверенный Трампа договариваются о будущем Донбасса АТО-новости

СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ Госдепартамента США по вопросам Укра­ины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков провели в Белграде переговоры по ситуации в Украине. Встреча состоялась в закрытом для прессы режиме, но однозначно известно, что на ней обсуждались вопросы достижения компромисса в Донбассе. Об этом сообщил в субботу национальной телерадиокомпании Сербии глава МИДа страны Ивица Дачич.

Он же и объяснил, почему именно Белград был избран для очередного рандеву. С одной стороны, Сербия европейская страна, которая в настоящее время стремится согласовывать свою политику с действиями ЕС и прислушивается к его мнению. С другой – она отказалась присоединиться к санкциям против России и всеми силами старается поддерживать с РФ устойчивые экономические и политические отношения с немалой выгодой для себя. Конечно же, сербский министр иностранных дел Дачич не упустил возможности заявить о «показательных изменениях и увеличении значения внешнеполитической позиции Сербии», но европейские эксперты расценивают внешнеполитический курс Сербии несколько иначе, а именно как политику «сидения на двух стульях». Добавим, что первая встреча Суркова и Волкера состоялась 21 августа в Минске. И говорили там также об урегулировании ситуации в Донбассе.

Нынешняя встреча прошла настолько закрыто, что, кроме скупых комментариев, ее действующих лиц прессе ничего не известно. Даже место переговоров сохранялось в тайне. По данным местных СМИ, встреча Суркова и Волкера состоялась в одном из известных белградских отелей. «Встреча была сдержанной, носила скорее рабочий ознакомительный характер. Стороны с уважением, внимательно выслушали позиции друг друга», – пишут сербы.

В свою очередь Волкер после встречи ожидаемо заявил об опасности «российской агрессии» не только для Украины, но и для всей Европы. А потом добавил, Сурков ему показался очень умным и очень продвинутым политиком. Он отметил, что постоянные контакты с Путиным (через Суркова) являются факторами, способными помочь в переговорах, так как сам Волкер не имеет возможности напрямую убедить президента России.

Обнадеживающие тенденции, и особенно интересно на их фоне выглядят «битвы» и «потуги» наших местных вожаков, которые, опережая друг друга, стараются запугать Россию воинственными криками и одновременно заработать зачетные баллы у американских хозяев. А те в то же время обсуждают с Россией возможные варианты геополитических ходов, мало обращая внимания на угрожающий бой украинских тамтамов.

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