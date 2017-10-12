12.10.2017

Слова и дела

Дымовые шашки, потасовки у трибуны и взаимные обвинения депутатов украинского парламента стали скандальным, но, увы, закономерным итогом законотворческих «усилий» Верховной Рады.

Страшно далеки они от народа

В ЭТОТ раз депутатские копья ломались вокруг про­дления действия закона об особом статусе Донбасса – оно истекает 18 октября. О самом законе чуть ниже, а сейчас хотелось бы обратить внимание на очень важную деталь.

Если коротко, группа депутатов наперегонки ринулась блокировать парламентскую трибуну, чтобы не дать принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Закон, который вообще никак не затрагивает интересы абсолютного большинства граждан Украины и, если уж говорить начистоту, мало их волнует.

Но когда в этом же сессионном зале принимались откровенно антисоциальные решения вроде пенсионной или медицинской реформы, непосредственно и очень больно бьющие по миллионам граждан, ни один из депутатов даже не подумал блокировать парламентскую трибуну. Более того, многие из них послушно нажимали кнопку «за».

Нынешние депутаты часто объявляют себя «революци­онерами», по какой-то причине смену одной антинародной власти на другую, как минимум, не менее отвратительную, называя революцией. Но если даже так, то, вспоминая классиков, нельзя не сказать, что «узок круг этих революционеров» и «страшно далеки они от народа».

Расконспирация агентуры

ПРОИСХОДИВШЕЕ на прошлой неделе в парламенте более всего напоминало цирковое шоу. Если принять на веру те обвинения, которыми осыпали друг друга бывшие соратники по Майдану, в парламенте сцепились две группы агентов российской ФСБ.

Так, секретарь СНБО Александр Турчинов блокирование трибуны назвал сознательной провокацией, осуществленной «пятой колонной». Не отставал от него и сам президент, разглядевший «торчащие из-под вышиванок косоворотки» у противников особого статуса Донбасса.

Те, в свою очередь, не оставались в долгу. «Если Турчинов знает, что в составе «Самомопощи» есть российская агентура, он должен немедленно передать эти данные в правоохранительные органы. Если он этого не сделает, я считаю, что он должен уйти в отставку, потому что у него нет морального права во время войны оставаться на этой позиции», – парировал обвинения в работе на Кремль депутат Роман Семенуха.

Самое удивительное, что и сам Семенуха, и большая часть его коллег по фракции совсем недавно занимали абсолютно иную позицию относительно особого статуса.

Стоит напомнить, что первоначально закон был принят по итогам Иловайска еще предыдущим созывом парламента в сентябре 2014 года и предусматривал, если называть вещи своими именами, фактическую федерализацию страны – собственная милиция, суды, право региона на самостоятельную внешнюю торгово-экономическую де­ятельность и так далее. Все эти преференции должны были вступить в силу после проведения выборов по украинскому законодательству на неподконтрольных территориях.

Кто и как голосовал в

2014-м, сегодня неизвестно – как ни странно, информация о поименном голосовании на сайте ВР отсутствует(?!). Но уже 17 марта 2015 года новый созыв парламента внес «уточнения» в принятый ранее закон, конкретизировав список населенных пунктов, на которые распространяется действие особого порядка самоуправления.

В тот момент «за» проголосовали 296 депутатов, включая большую часть «Самопомощи», которая сегодня едва ли не громче всех кричит о предательстве национальных интересов.

Фактическое объявление войны

КАК известно, особый статус так и не заработал, и пока не факт, что заработает в дальнейшем. Но Минские соглашения, нравится нам это или нет, после их утверждения Советом безопасности ООН носят для Украины обязательный характер. То есть пусть даже без формального продления закона Минские договоренности срываются, и вина за это возлагается исключительно на Киев. Все это прекрасно понимают на Западе, а потому заставили украинское руководство проголосовать за продление действия закона об особом статусе.

Вместе с тем депутаты приняли в первом чтении еще один закон, в котором ЛДНР объявляется оккупированной в результате агрессии России территорией. По мнению экспертов, второй закон, если он будет проголосован во втором чтении, похоронит «Минск». «Это не законопроект об интеграции, а скорее о дезинтеграции, если вчитаться в его нормы. Введение понятий «оккупированные территории», «российская агрессия» и так далее противоречит Минским соглашениям. Именно поэтому Запад настаивал, что его нельзя принимать в одном пакете с «особым статусом». Но для президента это было важно в виде идеологической завесы, хотя документ и не отвечает идее об интеграции. Поэтому мы видели очень сдержанную реакцию западных партнеров на второй законопроект, поскольку он по многим параметрам расходится с Минском», – обратил внимание политолог Алексей Якубин.

В свою очередь руководитель Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Ра­зумков подчеркивает, что Россия никогда не согласится признать себя агрессором и оккупантом, а также указывает на возможные риски для Украины.

«Если мы признаем Россию страной-агрессором, то не совсем корректно будет осуще­ствлять в дальнейшем любые финансово-экономические и торговые операции с государством-врагом. Поэтому любые механизмы и действия, которые пополняют бюджет РФ, должны быть заблокированы. Одним из таких механизмов является транспортировка энергоресурсов в Европу, которая происходит через территорию Украины. Как к этому отнесутся в ЕС – большой вопрос. Нельзя быть наполовину порядочным. Надо или до конца идти – тогда это разрыв Большого договора с Россией и многие другие вещи, возможно, даже вплоть до отзыва посольства, но это фактически объявление войны. Готовы ли мы сегодня к таким действиям, тоже остается вопросом», – предупреждает политолог.