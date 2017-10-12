Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Не все полезно, что блестит

12.10.2017 Ваше здоровье Современные технологии все активней вторгаются в повседневную жизнь. Мы уже не мыслим комнаты без телевизора и компьютера с Интернетом, энергосберегающих ламп, кондиционеров, кухню – без холодильника, микроволной печи, мультиварки или индукционной плиты. А сколько новшеств привнесено в процесс приготовления пищи… СЕЙЧАС многие используют для приготовления или упаковки алюминиевую фольгу. Я и сама часто использую блестящее полотно для запекания или упаковки бутербродов. Всегда делала это совершенно спокойно, поскольку реклама уверяла в безопасности использования фольги.

Так, сайт «Шаг к здоровью» успокаивал: «На данный момент все исследования, проведенные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, США (FDA), Агентством пищевых стандартов, Великобритания (FSA) и Европейским агентством по пищевым стандартам (EFSA), показывают, что использование пищевой алюминиевой фольги абсолютно безопасно для здоровья. Тот факт, что на еду могут попадать металлы (что действительно представляло бы определенный риск), не был доказан».

Но недавно на польском информационном ресурсе Webniusy прочитала совершенно другое.

Оказывается, недавние исследования показали, что эта кухонная принадлежность чрезвычайно вредна для нашего здоровья. Когда алюминий подвергается воздействию высоких температур, он проникает в пищу.

Алюминий – это нейротоксический тяжелый металл, способный вызвать серьезные побочные эффекты в головном мозге, тесно связанные с болезнью Альцгеймера. По мнению медицинских экспертов, это воздействие на мозг может вызывать длительные негативные последствия, включая умственную отсталость, потерю баланса, памяти, координации или контроля над телом.

Исследование показало, что приготовление в фольге влияет также на кости: алюминий накапливается внутри них и вытесняет кальций, уменьшая его уровень.

Кроме того, исследователи связали с приготовлением в алюминиевой фольге легочный фиброз и другие респираторные проблемы в результате вдыхания алюминиевых частиц. Подобный эффект наблюдается и при гриле с алюминиевой фольгой.

Доктор Эсам Зубайди, специалист по химической инженерии Американского университета в Шардже (Дубаи), провел исследования использования алюминиевой фольги во время приготовления пищи и обнаружил, что еда, приготовленная в алюминиевой фольге, может содержать до 400 мг алюминия. А по данным Всемирной организации здравоохранения, RDA (рекомендуемая суточная доза) для алюминия составляет 60 мг в день.

Таким образом, алюминиевая фольга не подходит для выпечки, приготовления пищи или отопления – это может серьезно повлиять на ваше здоровье.

Еще одна важная деталь. Если мы используем фольгу для обертывания, то она ни в коем случае не должна соприкасаться с кислой пищей (например, с цитрусовыми или томатным соком), а также с сильно приправленной. В этом случае вредные вещества проникают в приготовленные блюда еще активнее. Поэтому для завертывания лучше использовать оберточную пергаментную бумагу или контейнеры для пищевых продуктов.

А я теперь в недоумении: безопасна фольга или нет.

Впрочем, у нее есть еще немало сфер применения в домашнем хозяйстве. Но об этом в следующий раз.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия