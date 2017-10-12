Акценты дня

Издание Magyar Nemzet передало заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что его страна готовится инициировать против Украины экономические санкции в связи с принятием закона об образовании.





Архив

« Октябрь 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Главная / НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ / На пользу ли Украине единый язык обучения?

12.10.2017 Компетентное мнение Мы публикуем эту статью преподавателя высшей школы профессора А.С. Телетова в плане продолжения дискуссии о принятии в Украине закона об образовании, фактически предопределяющего незавидное будущее молодого поколения и всей нашей страны. В НАЧАЛЕ сентября Верховная Рада приняла Закон «Об образовании» – страшный по своей сути и содержанию и направленный на дальнейшую деградацию общества. Одним из его краеугольных положений является запрет на получение образования на любом языке, кроме украинского, что прямо нарушает гарантированное ч.3. ст.10 Конституции Украины право на свободное развитие, использование и защиту языков национальных меньшинств, противоречит Декларации ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, Европейской хартии о региональных языках, Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, Международному пакту о гражданских и политических правах, чем попирает права граждан Украины. Де-факто обучение на русском языке объявляется вне закона. И это при том, что две трети населения Украины говорят на русском языке на работе и в быту, а треть считает его родным.

Первой из зарубежных стран на решение Верховной Рады отреагировала Венгрия: «Украина грубо нарушает права

150 тысяч венгров, проживающих на ее территории, притесняя и ограничивая их свободу. Киев должен немедленно отозвать и переработать этот скандальный законопроект. В ином случае Будапешт вынесет вопрос украинского языкового национализма на уровне Совета Европы». Затем румынской стороной был отменен визит в Украину президента Румынии. Аналогичные заявления или действия осуществили Польша, Россия, Молдова, Греция, Болгария и некоторые другие страны. В ходе визита в Румынию министр иностранных дел Венгрии П. Сийярто отметил, что, по его мнению, «...закон об образовании противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, подписание которого поддержали Будапешт и Бухарест». Министр сказал, что он «...рассматривает принятие украинского закона как удар в спину двум государствам». Уже после этого министр образования и науки Украины пани Гриневич намекнула, что закон направлен лишь против России, а против национальных меньшинств других стран его выполнение особо контролироваться не будет, потом констатировала, что послан соответствующий запрос в Венецианскую комиссию (странно, почему после подписания закона председателем Верховной Рады Парубием, а не до?). Апофеозом стал факт подписания нового закона президентом Порошенко. Трудно сказать, что побудило его к этому, но в условиях такой реакции стран-соседей взвешенным это решение никак не назовешь.

Более четверти века вопрос языка тревожит большинство населения бывших союзных и автономных республик СССР, страны, в которой, как «видится на расстоянии», вопрос разу­много сочетания языка союзной или автономной республики и русского был решен оптимальным образом. В целом проблема не исчезает. Одни политические силы видят ее решение в постоянном давлении на граждан, другие, обещая во время предвыборных кампаний способствовать принятию справедливого, устраивающего всех решения, после прихода к власти так и не доводят решение до конца. Современная же украинская власть делает вид, будто подобной проблемы не существует, чем загоняет ее вглубь.

Постоянно проводимые различные социологические исследования пытаются снять напряженность, к примеру, сообщениями, что вопрос языка среди приоритетов избирателей «на 23-м месте». В 2014 году оказалось, что на первом. В настоящее время не только соответствующие фирмы, но и многие телеканалы любят спрашивать мнение телезрителей по тому или иному вопросу. Но ни разу я не встречал вопрос типа: «Вы бы согласились, чтобы в Украине было официальное двуязычие, но Крым бы остался в составе Украины, не говоря уже о Донбассе?» В единстве и борьбе противоположностей украинского и русского языка как раз и лежит знание одного и другого: поскольку языки близкие и вышли из одного корня, только зная русский язык, можно в Украине быть уверенным в том, что по-украински говоришь правильно. Иначе мы вернемся в начало XVII века.

С начала истории человеческого общества власть имущие постоянно пытались навязать людям мнение, что они делятся не на богатых и бедных, образованных и невежд, трудолюбивых и бездельников, хороших и плохих и т. п., а по национальному признаку. Так управлять легче. А как иначе объяснить, почему ты, еле сводящий концы с концами, должен стрелять в такого же человека, одетого, как и ты, в военную форму, защищая имущество своих господ? Да он и говорить «по-нашему» не умеет, значит, враг, что его жалеть… Последние события в нашей стране в очередной раз подтверждают правильность этих слов.

Национальные отношения между людьми самые тяжелые. Национальные особенности состоят из трех основных составляющих: язык, внешность и менталитет. Давление на любую из этих составляющих – чрезвычайно опасное дело. Поэтому никакой критики не выдерживает тезис: «Вы ведь хорошо говорите по-украински, почему же говорите со мной на русском языке?» А, к примеру, случаи насильного, вопреки желанию родителей, перевода классов на украинский язык обучения уже после начала учебного года нарушают уже даже этот драконовский закон.

Чтобы не было подобных противоречий, во многих цивилизованных странах и введено несколько государственных языков. Я уже не говорю о том, что и пруссак не особенно любит баварца, франкоязычный канадец не лоялен к англоязычному и т. п., но там нет ни майданов, ни переворотов, ни вооруженных конфликтов, так как нет нарушения прав тех или иных групп населения.

«Язык обучения» – только одно из положений закона. Откровенной социально-демографической глупостью есть и 12-летнее обучение, и изменение менеджмента средней школы. Трудно понять, какая конечная цель преследуется – обострение очередного конфликта в украинском обществе, формирование населения, способного выполнять только низкоквалифицированные работы, «проверка на вшивость» общественности или что-то другое. Ясно одно: к улучшению политической, экономической, социальной обстановки в Украине это не приведет.

А.С. ТЕЛЕТОВ, профессор.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия