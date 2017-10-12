12.10.2017

Чем сердце успокоилось

ЗАВЕРШИЛСЯ отборочный цикл чемпионата мира по футболу 2018 года в европейской зоне. Итоговое положение команд в группах выглядит следующим образом:

Группа А

Франция – 23 очка, Швеция – 19, Нидерланды – 19, Болгария – 16, Люксембург – 6, Беларусь – 5.

Группа В

Португалия – 27, Швейцария – 27, Венгрия – 13, Фарерские острова – 9, Латвия – 7,

Андорра – 4.

Группа С

Германия – 30, Северная Ирландия – 19, Чехия – 15,

Норвегия – 13, Азербайджан – 10, Сан-Марино – 0.

Группа D

Сербия – 21, Ирландия – 19,

Уэльс – 17, Австрия – 15,

Грузия – 5, Молдова – 2.

Группа Е

Польша – 25, Дания – 20,

Черногория – 16, Румыния – 13, Армения – 7, Казахстан – 3.

Группа F

Англия – 26, Словакия, Шотландия – по 18, Словения – 15, Литва – 6, Мальта – 1.



Группа G

Испания – 28, Италия – 23,

Албания – 13, Израиль – 12,

Македония –11, Лихтенштейн – 0.

Группа Н

Бельгия – 28, Греция – 19,

Босния и Герцеговина – 17,

Эстония – 11, Кипр – 10,

Гибралтар – 0.

Группа I

Исландия – 22, Хорватия – 20,

УКРАИНА – 17, Турция – 15,

Финляндия – 9, Косово – 1.

Девятая

лишняя

КАК мы знаем, все девять победителей групп прошли на ЧМ-2018 автоматически. А каким образом выявили девятую лишнюю сборную, которая осталась без права побороться за путевку на чемпионат в стыковых матчах?

Восемь лучших обладателей вторых мест определяют по результатам против первой, третьей, четвертой и пятой сборных в группе. Результаты матчей против команд, занявших шестое место, не учитываются, чтобы участники групп с шестью командами не имели преимущества перед участниками групп с пятью командами.

В случае если у нескольких команд количество набранных очков одинаковое, сравниваются другие показатели.

Напомним, как определялся рейтинг сборных согласно регламенту турнира ФИФА (параграф 20, статья 6).

1. Наибольшее количество очков (О)

2. Лучшая разница мячей (+/-)

3.Наибольшее количество забитых мячей (ЗГ)

4. Рейтинг «фэйр-плей» (первая желтая карточка – минус одно очко; вторая желтая карточка/непрямая красная карточка – минус три очка; прямая красная карточка – минус четыре очка; желтая карточка и прямая красная карточка – минус пять очков).

Если же и показатели 2–4 оказываются равны, то прибегают к пятому пункту:

5. Жеребьевка.

А теперь посмотрим, с какими показателями завершили отборочный цикл команды, занявшие второе место в группе.



Гр. Команда О +/- ЗГ

A Швеция 13 +8 17

B Швейцария 18 +12 18

C Северная Ирландия 13 +4 10

D Ирландия 13 +1 7

E Дания 14 +7 13

F Словакия 12 +5 10

G Италия 17 +4 12

H Греция 13 +4 9

I Хорватия 14 +6 10



Таким образом, Словакия оказалась неудачным счастливчиком. Сначала она стала второй в группе, опередив сборную Шотландии, с которой набрала одинаковое количество очков (18) благодаря дополнительным критериям. А потом эти же критерии оставили ее на девятом месте среди вторых команд.

Жеребьевка стыковых матчей состоится в Цюрихе 17 октября и начнется в 15.00 по киевскому времени. Команды будут посеяны в соответствии с рейтингом ФИФА, опубликованным за день до жеребьевки. Четыре сборные с более высоким рейтингом попадут в первую корзину, остальные четыре – во вторую.

В результате жеребьевки они составят четыре пары. Команды сыграют друг с другом дома и в гостях. Порядок матчей также определит жеребьевка. Первые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные – 12–14 ноября. Победители четырех пар примут участие в жеребьевке финальной стадии чемпионата мира, которая пройдет 1 декабря.